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01801 信達生物
即時 按盤價 跌35.350 -1.350 (-3.678%)
大手異動

08/08/2022 11:15

《中資異動》信達生物（０１８０１）漲逾５％，報３７﹒６元

　　《經濟通通訊社８日專訊》信達生物（０１８０１）升５﹒０３％，報３７﹒６元，最高價
３７﹒６元，最低價３５﹒２元；成交６５９﹒５５萬股，成交金額２﹒４３億元。現時最大淨
被動買入券商為美銀，金額１８９５﹒９１萬元，加權平均成交價３６﹒８３８元；現時最大淨
被動賣出券商為摩根大通，金額８０９﹒２９萬元，加權平均成交價３６﹒７４元。以現價計，
該股暫連升３日，累計升幅１７﹒６８％。
　　現時，恒生指數報２００２７，跌１７４點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６８１９，
跌８２點或１﹒１９％；恒生科技指數報４３３２，跌８３點或１﹒８９％；主板成交
３６７﹒６９億元。
　　上證綜合指數報３２２７，升不足１點，成交２３８８﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７１，升２點或０﹒０２％，成交１５０３﹒８７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３７﹒６００　變動　　　　＋５﹒０３％
　　最高價　　　　　３７﹒６００　最低價　　　３５﹒２００
　　成交股數　　６５９﹒５５萬股　成交金額　　　２﹒４３億
　　１０天平均　　　３３﹒７５５　歷史波幅％　５４﹒４２７
　　２０天平均　　　３５﹒００８　加權平均價　３６﹒８２７
　　５０天平均　　　３２﹒１４３　ＲＳＩ１４　６２﹒６２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：暫連升３日，累計升幅１７﹒６８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信達生物（０１８０１）　　　３７﹒６０　＋５﹒０３
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒６７　－１﹒６８
　　中國中藥（００５７０）　　　　３﹒２４　－０﹒６１
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒５２　＋０﹒２２
　　復星醫藥（０２１９６）　　　２８﹒２５　＋１﹒０７
　　藥明生物（０２２６９）　　　７３﹒９０　－０﹒３４
　　翰森製藥（０３６９２）　　　１５﹒９８　－１﹒６０
　　康希諾（０６１８５）　　　　６５﹒８０　＋１﹒７０
　　京東健康（０６６１８）　　　６１﹒００　－０﹒９７
　　康方生物（０９９２６）　　　２３﹒０５　＋１﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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