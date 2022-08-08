《中資異動》信達生物（０１８０１）漲逾５％，報３７﹒６元

《經濟通通訊社８日專訊》信達生物（０１８０１）升５﹒０３％，報３７﹒６元，最高價

３７﹒６元，最低價３５﹒２元；成交６５９﹒５５萬股，成交金額２﹒４３億元。現時最大淨

被動買入券商為美銀，金額１８９５﹒９１萬元，加權平均成交價３６﹒８３８元；現時最大淨

被動賣出券商為摩根大通，金額８０９﹒２９萬元，加權平均成交價３６﹒７４元。以現價計，

該股暫連升３日，累計升幅１７﹒６８％。

現時，恒生指數報２００２７，跌１７４點或０﹒８６％；恒生中國企業指數報６８１９，

跌８２點或１﹒１９％；恒生科技指數報４３３２，跌８３點或１﹒８９％；主板成交

３６７﹒６９億元。

上證綜合指數報３２２７，升不足１點，成交２３８８﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１２２７１，升２點或０﹒０２％，成交１５０３﹒８７億元人民幣。



基本資料

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現價 ３７﹒６００ 變動 ＋５﹒０３％

最高價 ３７﹒６００ 最低價 ３５﹒２００

成交股數 ６５９﹒５５萬股 成交金額 ２﹒４３億

１０天平均 ３３﹒７５５ 歷史波幅％ ５４﹒４２７

２０天平均 ３５﹒００８ 加權平均價 ３６﹒８２７

５０天平均 ３２﹒１４３ ＲＳＩ１４ ６２﹒６２７

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股份狀態：暫連升３日，累計升幅１７﹒６８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信達生物（０１８０１） ３７﹒６０ ＋５﹒０３

阿里健康（００２４１） ４﹒６７ －１﹒６８

中國中藥（００５７０） ３﹒２４ －０﹒６１

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒５２ ＋０﹒２２

復星醫藥（０２１９６） ２８﹒２５ ＋１﹒０７

藥明生物（０２２６９） ７３﹒９０ －０﹒３４

翰森製藥（０３６９２） １５﹒９８ －１﹒６０

康希諾（０６１８５） ６５﹒８０ ＋１﹒７０

京東健康（０６６１８） ６１﹒００ －０﹒９７

康方生物（０９９２６） ２３﹒０５ ＋１﹒５４

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（ｅｄ）

