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08617 永聯豐控股
即時 按盤價 升1.580 +0.120 (+8.219%)
大手異動

08/08/2022 11:36

《異動股》永聯豐控股（８６１７）漲逾１６％破頂，報１﹒５元

　　《經濟通通訊社８日專訊》永聯豐控股（０８６１７）升１６﹒２８％，報１﹒５元，最高
價１﹒５元，創上市新高，最低價１﹒３１元；成交２４２﹒５萬股，成交金額３２５﹒８４萬
元；主動買沽比率４：９６，資金淨主動賣出２９８﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為鼎豐
金融證券，金額３１０﹒５２萬元，加權平均成交價１﹒３３８元；現時最大淨被動賣出券商為
富途證券國際，金額６﹒６６萬元，加權平均成交價１﹒４８元。
　　現時，恒生指數報２００５８，跌１４３點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報６８２９，
跌７２點或１﹒０５％；恒生科技指數報４３４４，跌７１點或１﹒６１％；主板成交
３９６﹒８億元。
　　上證綜合指數報３２３３，升６點或０﹒１９％，成交２５１１﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８７，升１８點或０﹒１５％，成交１５８１﹒１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１﹒５００　變動　　　　＋１６﹒２８％
　　最高價　　　　　１﹒５００　最低價　　　　　１﹒３１０
　　成交股數　　２４２﹒５萬股　成交金額　　３２５﹒８４萬
　　１０天平均　　　１﹒３０３　歷史波幅％　　５８﹒３０８
　　２０天平均　　　１﹒２１１　加權平均價　　　１﹒３４４
　　５０天平均　　　１﹒１４１　ＲＳＩ１４　　７３﹒８７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率４：９６，資金淨主動賣出２９８﹒７萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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