《異動股》永聯豐控股（８６１７）漲逾１６％破頂，報１﹒５元

《經濟通通訊社８日專訊》永聯豐控股（０８６１７）升１６﹒２８％，報１﹒５元，最高
價１﹒５元，創上市新高，最低價１﹒３１元；成交２４２﹒５萬股，成交金額３２５﹒８４萬
元；主動買沽比率４：９６，資金淨主動賣出２９８﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為鼎豐
金融證券，金額３１０﹒５２萬元，加權平均成交價１﹒３３８元；現時最大淨被動賣出券商為
富途證券國際，金額６﹒６６萬元，加權平均成交價１﹒４８元。
現時，恒生指數報２００５８，跌１４３點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報６８２９，
跌７２點或１﹒０５％；恒生科技指數報４３４４，跌７１點或１﹒６１％；主板成交
３９６﹒８億元。
上證綜合指數報３２３３，升６點或０﹒１９％，成交２５１１﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２２８７，升１８點或０﹒１５％，成交１５８１﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒５００ 變動 ＋１６﹒２８％
最高價 １﹒５００ 最低價 １﹒３１０
成交股數 ２４２﹒５萬股 成交金額 ３２５﹒８４萬
１０天平均 １﹒３０３ 歷史波幅％ ５８﹒３０８
２０天平均 １﹒２１１ 加權平均價 １﹒３４４
５０天平均 １﹒１４１ ＲＳＩ１４ ７３﹒８７７
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率４：９６，資金淨主動賣出２９８﹒７萬元
（ｅｄ）
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