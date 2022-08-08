《異動股》永聯豐控股（８６１７）漲逾１６％破頂，報１﹒５元

《經濟通通訊社８日專訊》永聯豐控股（０８６１７）升１６﹒２８％，報１﹒５元，最高

價１﹒５元，創上市新高，最低價１﹒３１元；成交２４２﹒５萬股，成交金額３２５﹒８４萬

元；主動買沽比率４：９６，資金淨主動賣出２９８﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為鼎豐

金融證券，金額３１０﹒５２萬元，加權平均成交價１﹒３３８元；現時最大淨被動賣出券商為

富途證券國際，金額６﹒６６萬元，加權平均成交價１﹒４８元。

現時，恒生指數報２００５８，跌１４３點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報６８２９，

跌７２點或１﹒０５％；恒生科技指數報４３４４，跌７１點或１﹒６１％；主板成交

３９６﹒８億元。

上證綜合指數報３２３３，升６點或０﹒１９％，成交２５１１﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１２２８７，升１８點或０﹒１５％，成交１５８１﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒５００ 變動 ＋１６﹒２８％

最高價 １﹒５００ 最低價 １﹒３１０

成交股數 ２４２﹒５萬股 成交金額 ３２５﹒８４萬

１０天平均 １﹒３０３ 歷史波幅％ ５８﹒３０８

２０天平均 １﹒２１１ 加權平均價 １﹒３４４

５０天平均 １﹒１４１ ＲＳＩ１４ ７３﹒８７７

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率４：９６，資金淨主動賣出２９８﹒７萬元



（ｅｄ）

