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09990 祖龍娛樂
即時 按盤價 跌4.220 -0.040 (-0.939%)
大手異動

08/08/2022 13:01

《異動股》祖龍娛樂（９９９０）挫逾６％創新低，報４﹒２２元

　　《經濟通通訊社８日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌６﹒０１％，報４﹒２２元，最低價
４﹒２３元，創上市新低，最高價４﹒５２元；成交２２﹒６萬股，成交金額９８﹒０９萬元；
主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出３５﹒２９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大
通，金額１４﹒６５萬元，加權平均成交價４﹒３９４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸
證券香港，金額７﹒８１萬元，加權平均成交價４﹒２５９元。
　　現時，恒生指數報２００５９，跌１４２點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報６８３２，
跌７０點或１﹒０２％；恒生科技指數報４３４１，跌７３點或１﹒６７％；主板成交
４２１﹒２３億元。
　　上證綜合指數報３２３３，升６點或０﹒１９％，成交２５３５﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８７，升１８點或０﹒１５％，成交１５９７﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　４﹒２２０　變動　　　　－６﹒０１％
　　最高價　　　　４﹒５２０　最低價　　　　４﹒２３０
　　成交股數　　２２﹒６萬股　成交金額　　９８﹒０９萬
　　１０天平均　　４﹒６９４　歷史波幅％　５１﹒５２５
　　２０天平均　　４﹒８７３　加權平均價　　４﹒３４０
　　５０天平均　　５﹒４９６　ＲＳＩ１４　２９﹒６１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出３５﹒２９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　４﹒２２　－６﹒０１
　　中手游（００３０２）　　　　２﹒１４　＋１﹒４２
　　騰訊（００７００）　　　３０１﹒４０　－２﹒０２
　　網龍（００７７７）　　　　１５﹒４０　－１﹒５３
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　３﹒１０　－２﹒２１
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒７４　＋０﹒２１
　　心動公司（０２４００）　　１９﹒１４　－１﹒３４
　　家鄉互動（０３７９８）　　　１﹒４６　＋２﹒１０
　　金山軟件（０３８８８）　　２６﹒００　－１﹒３３
　　網易（０９９９９）　　　１４０﹒５０　＋１﹒８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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