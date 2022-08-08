《異動股》祖龍娛樂（９９９０）挫逾６％創新低，報４﹒２２元

《經濟通通訊社８日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌６﹒０１％，報４﹒２２元，最低價
４﹒２３元，創上市新低，最高價４﹒５２元；成交２２﹒６萬股，成交金額９８﹒０９萬元；
主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出３５﹒２９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大
通，金額１４﹒６５萬元，加權平均成交價４﹒３９４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸
證券香港，金額７﹒８１萬元，加權平均成交價４﹒２５９元。
現時，恒生指數報２００５９，跌１４２點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報６８３２，
跌７０點或１﹒０２％；恒生科技指數報４３４１，跌７３點或１﹒６７％；主板成交
４２１﹒２３億元。
上證綜合指數報３２３３，升６點或０﹒１９％，成交２５３５﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２２８７，升１８點或０﹒１５％，成交１５９７﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒２２０ 變動 －６﹒０１％
最高價 ４﹒５２０ 最低價 ４﹒２３０
成交股數 ２２﹒６萬股 成交金額 ９８﹒０９萬
１０天平均 ４﹒６９４ 歷史波幅％ ５１﹒５２５
２０天平均 ４﹒８７３ 加權平均價 ４﹒３４０
５０天平均 ５﹒４９６ ＲＳＩ１４ ２９﹒６１９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出３５﹒２９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒２２ －６﹒０１
中手游（００３０２） ２﹒１４ ＋１﹒４２
騰訊（００７００） ３０１﹒４０ －２﹒０２
網龍（００７７７） １５﹒４０ －１﹒５３
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１０ －２﹒２１
創夢天地（０１１１９） ４﹒７４ ＋０﹒２１
心動公司（０２４００） １９﹒１４ －１﹒３４
家鄉互動（０３７９８） １﹒４６ ＋２﹒１０
金山軟件（０３８８８） ２６﹒００ －１﹒３３
網易（０９９９９） １４０﹒５０ ＋１﹒８９
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（ｅｄ）
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