《異動股》祖龍娛樂（９９９０）挫逾６％創新低，報４﹒２２元

《經濟通通訊社８日專訊》祖龍娛樂（０９９９０）跌６﹒０１％，報４﹒２２元，最低價

４﹒２３元，創上市新低，最高價４﹒５２元；成交２２﹒６萬股，成交金額９８﹒０９萬元；

主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出３５﹒２９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大

通，金額１４﹒６５萬元，加權平均成交價４﹒３９４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸

證券香港，金額７﹒８１萬元，加權平均成交價４﹒２５９元。

現時，恒生指數報２００５９，跌１４２點或０﹒７１％；恒生中國企業指數報６８３２，

跌７０點或１﹒０２％；恒生科技指數報４３４１，跌７３點或１﹒６７％；主板成交

４２１﹒２３億元。

上證綜合指數報３２３３，升６點或０﹒１９％，成交２５３５﹒９億元人民幣。

深證成份指數報１２２８７，升１８點或０﹒１５％，成交１５９７﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒２２０ 變動 －６﹒０１％

最高價 ４﹒５２０ 最低價 ４﹒２３０

成交股數 ２２﹒６萬股 成交金額 ９８﹒０９萬

１０天平均 ４﹒６９４ 歷史波幅％ ５１﹒５２５

２０天平均 ４﹒８７３ 加權平均價 ４﹒３４０

５０天平均 ５﹒４９６ ＲＳＩ１４ ２９﹒６１９

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３０：７０，資金淨主動賣出３５﹒２９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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祖龍娛樂（０９９９０） ４﹒２２ －６﹒０１

中手游（００３０２） ２﹒１４ ＋１﹒４２

騰訊（００７００） ３０１﹒４０ －２﹒０２

網龍（００７７７） １５﹒４０ －１﹒５３

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１０ －２﹒２１

創夢天地（０１１１９） ４﹒７４ ＋０﹒２１

心動公司（０２４００） １９﹒１４ －１﹒３４

家鄉互動（０３７９８） １﹒４６ ＋２﹒１０

金山軟件（０３８８８） ２６﹒００ －１﹒３３

網易（０９９９９） １４０﹒５０ ＋１﹒８９

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（ｅｄ）

