《異動股》中國支付通挫逾２１％創新低，報０﹒０６元

《經濟通通訊社８日專訊》中國支付通（０８３２５）跌２１﹒０５％，報０﹒０６元，最

低價０﹒０６元，創上市新低，最高價０﹒０７６元；成交１１４萬股，成交金額７﹒２４萬元

；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出５﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，

金額９３８０元，加權平均成交價０﹒０６７元；現時最大淨被動賣出券商為恒生證券，金額

７６００元，加權平均成交價０﹒０７６元。

現時，恒生指數報２００５６，跌１４５點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報６８２９，

跌７３點或１﹒０６％；恒生科技指數報４３４１，跌７４點或１﹒６８％；主板成交

４４３﹒１６億元。

上證綜合指數報３２３５，升８點或０﹒２６％，成交２６８８﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２２９６，升２６點或０﹒２２％，成交１６８８﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０６０ 變動 －２１﹒０５％

最高價 ０﹒０７６ 最低價 ０﹒０６０

成交股數 １１４萬股 成交金額 ７﹒２４萬

１０天平均 ０﹒０７４ 歷史波幅％ １４５﹒５０４

２０天平均 ０﹒０８９ 加權平均價 ０﹒０６４

５０天平均 ０﹒１１１ ＲＳＩ１４ ２６﹒８１７

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１０：９０，資金淨主動賣出５﹒７２萬元



（ｅｄ）

