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01626 嘉耀控股
即時 按盤價 升1.030 +0.260 (+33.766%)
大手異動

08/08/2022 13:20

《異動股》嘉耀控股升４０％突破２０天線，報０﹒９８元

　　《經濟通通訊社８日專訊》嘉耀控股（０１６２６）升４０％，報０﹒９８元，升穿２０天
線（０﹒９１１元），最高價０﹒９８元，最低價０﹒９５元；成交７﹒４３萬股，成交金額
７﹒１１萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入２﹒８１萬元。現時最大淨被動買入
券商為富途證券國際，金額１﹒９４萬元，加權平均成交價０﹒９７元；現時最大淨被動賣出券
商為花旗環球金融亞洲，金額４﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒９５元。以現價計，該股暫連
升２日，累計升幅４８﹒４８％。
　　現時，恒生指數報２００８３，跌１１８點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６８３９，
跌６３點或０﹒９１％；恒生科技指數報４３４９，跌６５點或１﹒４９％；主板成交
４５０﹒５２億元。
　　上證綜合指數報３２３４，升７點或０﹒２３％，成交２７４２﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９２，升２３點或０﹒１９％，成交１７２３﹒１７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒９８０　變動　　　　＋４０﹒００％
　　最高價　　　　０﹒９８０　最低價　　　　　０﹒９５０
　　成交股數　　７﹒４３萬股　成交金額　　　　７﹒１１萬
　　１０天平均　　０﹒７２８　歷史波幅％　１０４﹒１２７
　　２０天平均　　０﹒９１１　加權平均價　　　０﹒９５６
　　５０天平均　　１﹒４４５　ＲＳＩ１４　　４５﹒３２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入２﹒８１萬元；暫連升２
日，累計升幅４８﹒４８％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嘉耀控股（０１６２６）　　　　　０﹒９８０　＋４０﹒００
　　星光集團（００４０３）　　　　　０﹒２３５　　＋０﹒８６
　　紛美包裝（００４６８）　　　　　１﹒３３０　　　　無升跌
　　中糧包裝（００９０６）　　　　　３﹒０８０　　＋０﹒９８
　　透雲生物（０１３３２）　　　　　０﹒７４０　　＋１﹒３７
　　移動互聯（中國）（０１４３９）　０﹒０３０　　＋７﹒１４
　　冠均國際控股（０１６２９）　　　０﹒３７０　　＋４﹒２３
　　華禧控股（０１６８９）　　　　　１﹒４２０　　＋２﹒１６
　　濟豐包裝（０１８２０）　　　　　６﹒２００　　　　無升跌
　　偉立控股（０２３７２）　　　　　０﹒４１０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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