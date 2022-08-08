《異動股》嘉耀控股升４０％突破２０天線，報０﹒９８元

《經濟通通訊社８日專訊》嘉耀控股（０１６２６）升４０％，報０﹒９８元，升穿２０天

線（０﹒９１１元），最高價０﹒９８元，最低價０﹒９５元；成交７﹒４３萬股，成交金額

７﹒１１萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入２﹒８１萬元。現時最大淨被動買入

券商為富途證券國際，金額１﹒９４萬元，加權平均成交價０﹒９７元；現時最大淨被動賣出券

商為花旗環球金融亞洲，金額４﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒９５元。以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅４８﹒４８％。

現時，恒生指數報２００８３，跌１１８點或０﹒５９％；恒生中國企業指數報６８３９，

跌６３點或０﹒９１％；恒生科技指數報４３４９，跌６５點或１﹒４９％；主板成交

４５０﹒５２億元。

上證綜合指數報３２３４，升７點或０﹒２３％，成交２７４２﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２２９２，升２３點或０﹒１９％，成交１７２３﹒１７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒９８０ 變動 ＋４０﹒００％

最高價 ０﹒９８０ 最低價 ０﹒９５０

成交股數 ７﹒４３萬股 成交金額 ７﹒１１萬

１０天平均 ０﹒７２８ 歷史波幅％ １０４﹒１２７

２０天平均 ０﹒９１１ 加權平均價 ０﹒９５６

５０天平均 １﹒４４５ ＲＳＩ１４ ４５﹒３２８

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入２﹒８１萬元；暫連升２

日，累計升幅４８﹒４８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嘉耀控股（０１６２６） ０﹒９８０ ＋４０﹒００

星光集團（００４０３） ０﹒２３５ ＋０﹒８６

紛美包裝（００４６８） １﹒３３０ 無升跌

中糧包裝（００９０６） ３﹒０８０ ＋０﹒９８

透雲生物（０１３３２） ０﹒７４０ ＋１﹒３７

移動互聯（中國）（０１４３９） ０﹒０３０ ＋７﹒１４

冠均國際控股（０１６２９） ０﹒３７０ ＋４﹒２３

華禧控股（０１６８９） １﹒４２０ ＋２﹒１６

濟豐包裝（０１８２０） ６﹒２００ 無升跌

偉立控股（０２３７２） ０﹒４１０ 無升跌

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（ｅｄ）

