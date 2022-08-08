《經濟通通訊社８日專訊》康龍化成（０３７５９）於１：３５ｐｍ錄得１手１８﹒２４萬
股交叉盤，每股造６０﹒４元，較上日收市價低５﹒９９％，涉資１１０１﹒７萬元。
康龍化成現價跌６﹒２３％，報６０﹒２５元；成交１２２﹒０６萬股，成交金額
７４４９﹒８１萬元，主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出９４１﹒４２萬元。（ｒｗ）
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08/08/2022 13:36
《大手成交》康龍化成一手約１８萬股交叉盤，涉資１１０２萬元
《經濟通通訊社８日專訊》康龍化成（０３７５９）於１：３５ｐｍ錄得１手１８﹒２４萬
股交叉盤，每股造６０﹒４元，較上日收市價低５﹒９９％，涉資１１０１﹒７萬元。
康龍化成現價跌６﹒２３％，報６０﹒２５元；成交１２２﹒０６萬股，成交金額
７４４９﹒８１萬元，主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出９４１﹒４２萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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