《中概異動》蔚來跌近５％失守５０天線，報１５６﹒２元

《經濟通通訊社８日專訊》蔚來（０９８６６）跌４﹒９９％，報１５６﹒２元，較ＡＤＲ

收市低１﹒５９％，跌穿５０天線（１５９﹒８３２元），最低價１５６元，最高價１５８﹒７

元；成交１７﹒５２萬股，成交金額２７５９﹒０４萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主

動賣出１２３﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額２５５﹒６萬元，加

權平均成交價１５７﹒３９２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２２９﹒７３萬元

，加權平均成交價１５７﹒４４元。

現時，恒生指數報１９９６０，跌２４０點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報６７９１，

跌１１０點或１﹒６％；恒生科技指數報４３１３，跌１０２點或２﹒３１％；主板成交

４８４﹒５５億元。

上證綜合指數報３２２６，跌不足１點，成交２９５６﹒７１億元人民幣。

深證成份指數報１２２５２，跌１６點或０﹒１４％，成交１８６３﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 １５６﹒２００ 變動 －４﹒９９％

最高價 １５８﹒７００ 最低價 １５６﹒０００

成交股數 １７﹒５２萬股 成交金額 ２７５９﹒０４萬

１０天平均 １５６﹒４６０ 歷史波幅％ ５５﹒６５５

２０天平均 １５８﹒０４５ 加權平均價 １５７﹒４４４

５０天平均 １５９﹒８３２ ＲＳＩ１４ ４７﹒７９０

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１２３﹒３４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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蔚來（０９８６６） １５６﹒２０ －４﹒９９

騰訊（００７００） ３００﹒２０ －２﹒４１

快手（０１０２４） ７６﹒５０ －３﹒５９

小米（０１８１０） １１﹒８２ －３﹒２７

理想汽車（０２０１５） １３１﹒８０ －０﹒８３

美團（０３６９０） １７９﹒１０ －２﹒４０

京東集團（０９６１８） ２３６﹒６０ －３﹒５９

百度（０９８８８） １３３﹒７０ －２﹒９８

阿里（０９９８８） ８８﹒５５ －４﹒６８

網易（０９９９９） １３９﹒００ ＋０﹒８０

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（ｅｄ）

