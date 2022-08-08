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09866 蔚來－ＳＷ
即時 按盤價 升158.000 +0.500 (+0.317%)
大手異動

08/08/2022 13:40

《中概異動》蔚來跌近５％失守５０天線，報１５６﹒２元

　　《經濟通通訊社８日專訊》蔚來（０９８６６）跌４﹒９９％，報１５６﹒２元，較ＡＤＲ
收市低１﹒５９％，跌穿５０天線（１５９﹒８３２元），最低價１５６元，最高價１５８﹒７
元；成交１７﹒５２萬股，成交金額２７５９﹒０４萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主
動賣出１２３﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額２５５﹒６萬元，加
權平均成交價１５７﹒３９２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２２９﹒７３萬元
，加權平均成交價１５７﹒４４元。
　　現時，恒生指數報１９９６０，跌２４０點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報６７９１，
跌１１０點或１﹒６％；恒生科技指數報４３１３，跌１０２點或２﹒３１％；主板成交
４８４﹒５５億元。
　　上證綜合指數報３２２６，跌不足１點，成交２９５６﹒７１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２５２，跌１６點或０﹒１４％，成交１８６３﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１５６﹒２００　變動　　　　　　－４﹒９９％
　　最高價　　　１５８﹒７００　最低價　　　　１５６﹒０００
　　成交股數　　１７﹒５２萬股　成交金額　　２７５９﹒０４萬
　　１０天平均　１５６﹒４６０　歷史波幅％　　　５５﹒６５５
　　２０天平均　１５８﹒０４５　加權平均價　　１５７﹒４４４
　　５０天平均　１５９﹒８３２　ＲＳＩ１４　　　４７﹒７９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１２３﹒３４萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蔚來（０９８６６）　　　１５６﹒２０　－４﹒９９
　　騰訊（００７００）　　　３００﹒２０　－２﹒４１
　　快手（０１０２４）　　　　７６﹒５０　－３﹒５９
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒８２　－３﹒２７
　　理想汽車（０２０１５）　１３１﹒８０　－０﹒８３
　　美團（０３６９０）　　　１７９﹒１０　－２﹒４０
　　京東集團（０９６１８）　２３６﹒６０　－３﹒５９
　　百度（０９８８８）　　　１３３﹒７０　－２﹒９８
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒５５　－４﹒６８
　　網易（０９９９９）　　　１３９﹒００　＋０﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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