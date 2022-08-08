《中概異動》蔚來跌近５％失守５０天線，報１５６﹒２元

《經濟通通訊社８日專訊》蔚來（０９８６６）跌４﹒９９％，報１５６﹒２元，較ＡＤＲ
收市低１﹒５９％，跌穿５０天線（１５９﹒８３２元），最低價１５６元，最高價１５８﹒７
元；成交１７﹒５２萬股，成交金額２７５９﹒０４萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主
動賣出１２３﹒３４萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額２５５﹒６萬元，加
權平均成交價１５７﹒３９２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額２２９﹒７３萬元
，加權平均成交價１５７﹒４４元。
現時，恒生指數報１９９６０，跌２４０點或１﹒１９％；恒生中國企業指數報６７９１，
跌１１０點或１﹒６％；恒生科技指數報４３１３，跌１０２點或２﹒３１％；主板成交
４８４﹒５５億元。
上證綜合指數報３２２６，跌不足１點，成交２９５６﹒７１億元人民幣。
深證成份指數報１２２５２，跌１６點或０﹒１４％，成交１８６３﹒３７億元人民幣。
基本資料
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現價 １５６﹒２００ 變動 －４﹒９９％
最高價 １５８﹒７００ 最低價 １５６﹒０００
成交股數 １７﹒５２萬股 成交金額 ２７５９﹒０４萬
１０天平均 １５６﹒４６０ 歷史波幅％ ５５﹒６５５
２０天平均 １５８﹒０４５ 加權平均價 １５７﹒４４４
５０天平均 １５９﹒８３２ ＲＳＩ１４ ４７﹒７９０
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１２３﹒３４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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蔚來（０９８６６） １５６﹒２０ －４﹒９９
騰訊（００７００） ３００﹒２０ －２﹒４１
快手（０１０２４） ７６﹒５０ －３﹒５９
小米（０１８１０） １１﹒８２ －３﹒２７
理想汽車（０２０１５） １３１﹒８０ －０﹒８３
美團（０３６９０） １７９﹒１０ －２﹒４０
京東集團（０９６１８） ２３６﹒６０ －３﹒５９
百度（０９８８８） １３３﹒７０ －２﹒９８
阿里（０９９８８） ８８﹒５５ －４﹒６８
網易（０９９９９） １３９﹒００ ＋０﹒８０
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（ｅｄ）
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