《異動股》羅馬集團挫近１６％創新低，報０﹒０５８元

《經濟通通訊社８日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌１５﹒９４％，報０﹒０５８元，最
低價０﹒０５８元，創上市新低，最高價０﹒０７３元；成交２３８６萬股，成交金額
１５０﹒２７萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４６﹒３萬元。現時最大淨被動
買入券商為耀才證券國際，金額６﹒９４萬元，加權平均成交價０﹒０６４元；現時最大淨被動
賣出券商為輝立證券香港，金額１２﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒０６１元。以現價計，該
股暫連跌７日，累計跌幅８５﹒３２％。
現時，恒生指數報１９９９２，跌２０９點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報６８０３，
跌９９點或１﹒４３％；恒生科技指數報４３２４，跌９１點或２﹒０６％；主板成交
５１０﹒０２億元。
上證綜合指數報３２２８，升１點或０﹒０５％，成交３１５４﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２２６３，跌６點或０﹒０５％，成交１９８６﹒２８億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０５８ 變動 －１５﹒９４％
最高價 ０﹒０７３ 最低價 ０﹒０５８
成交股數 ２３８６萬股 成交金額 １５０﹒２７萬
１０天平均 ０﹒２５８ 歷史波幅％ ５１５﹒１６５
２０天平均 ０﹒２５４ 加權平均價 ０﹒０６３
５０天平均 ０﹒２６４ ＲＳＩ１４ ２３﹒７９４
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４６﹒３萬元；暫連跌７日
，累計跌幅８５﹒３２％
（ｅｄ）
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