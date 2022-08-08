《異動股》羅馬集團挫近１６％創新低，報０﹒０５８元

《經濟通通訊社８日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌１５﹒９４％，報０﹒０５８元，最

低價０﹒０５８元，創上市新低，最高價０﹒０７３元；成交２３８６萬股，成交金額

１５０﹒２７萬元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４６﹒３萬元。現時最大淨被動

買入券商為耀才證券國際，金額６﹒９４萬元，加權平均成交價０﹒０６４元；現時最大淨被動

賣出券商為輝立證券香港，金額１２﹒８１萬元，加權平均成交價０﹒０６１元。以現價計，該

股暫連跌７日，累計跌幅８５﹒３２％。

現時，恒生指數報１９９９２，跌２０９點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報６８０３，

跌９９點或１﹒４３％；恒生科技指數報４３２４，跌９１點或２﹒０６％；主板成交

５１０﹒０２億元。

上證綜合指數報３２２８，升１點或０﹒０５％，成交３１５４﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２２６３，跌６點或０﹒０５％，成交１９８６﹒２８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０５８ 變動 －１５﹒９４％

最高價 ０﹒０７３ 最低價 ０﹒０５８

成交股數 ２３８６萬股 成交金額 １５０﹒２７萬

１０天平均 ０﹒２５８ 歷史波幅％ ５１５﹒１６５

２０天平均 ０﹒２５４ 加權平均價 ０﹒０６３

５０天平均 ０﹒２６４ ＲＳＩ１４ ２３﹒７９４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４６﹒３萬元；暫連跌７日

，累計跌幅８５﹒３２％



（ｅｄ）

