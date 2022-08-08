《異動股》嘉耀控股漲近８３％突破２０天線，報１﹒２８元

《經濟通通訊社８日專訊》嘉耀控股（０１６２６）升８２﹒８６％，報１﹒２８元，升穿
２０天線（０﹒９２６元），最高價１﹒２８元，最低價０﹒９５元；成交８﹒０３萬股，成交
金額７﹒７８萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入３﹒４９萬元。現時最大淨被動
買入券商為富途證券國際，金額１﹒９４萬元，加權平均成交價０﹒９７元；現時最大淨被動賣
出券商為花旗環球金融亞洲，金額４﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒９５元。以現價計，該股
暫連升２日，累計升幅９３﹒９４％。
現時，恒生指數報２００１８，跌１８３點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６８１３，
跌８８點或１﹒２８％；恒生科技指數報４３３３，跌８２點或１﹒８６％；主板成交
５１８﹒９７億元。
上證綜合指數報３２２９，升２點或０﹒０７％，成交３２１１﹒３２億元人民幣。
深證成份指數報１２２６９，升不足１點，成交２０２１﹒５７億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒２８０ 變動 ＋８２﹒８６％
最高價 １﹒２８０ 最低價 ０﹒９５０
成交股數 ８﹒０３萬股 成交金額 ７﹒７８萬
１０天平均 ０﹒７５８ 歷史波幅％ １０４﹒１２７
２０天平均 ０﹒９２６ 加權平均價 ０﹒９６９
５０天平均 １﹒４５１ ＲＳＩ１４ ５９﹒２３０
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入３﹒４９萬元；暫連升２
日，累計升幅９３﹒９４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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嘉耀控股（０１６２６） １﹒２８０ ＋８２﹒８６
中星集團控股（０００５５） ０﹒３００ 無升跌
星光集團（００４０３） ０﹒２４７ ＋６﹒０１
紛美包裝（００４６８） １﹒３４０ ＋０﹒７５
中糧包裝（００９０６） ３﹒１００ ＋１﹒６４
透雲生物（０１３３２） ０﹒７３０ 無升跌
冠均國際控股（０１６２９） ０﹒３７０ ＋４﹒２３
華禧控股（０１６８９） １﹒４２０ ＋２﹒１６
濟豐包裝（０１８２０） ６﹒２００ 無升跌
偉立控股（０２３７２） ０﹒４０５ －１﹒２２
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（ｅｄ）
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