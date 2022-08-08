《異動股》嘉耀控股漲近８３％突破２０天線，報１﹒２８元

《經濟通通訊社８日專訊》嘉耀控股（０１６２６）升８２﹒８６％，報１﹒２８元，升穿

２０天線（０﹒９２６元），最高價１﹒２８元，最低價０﹒９５元；成交８﹒０３萬股，成交

金額７﹒７８萬元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入３﹒４９萬元。現時最大淨被動

買入券商為富途證券國際，金額１﹒９４萬元，加權平均成交價０﹒９７元；現時最大淨被動賣

出券商為花旗環球金融亞洲，金額４﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒９５元。以現價計，該股

暫連升２日，累計升幅９３﹒９４％。

現時，恒生指數報２００１８，跌１８３點或０﹒９１％；恒生中國企業指數報６８１３，

跌８８點或１﹒２８％；恒生科技指數報４３３３，跌８２點或１﹒８６％；主板成交

５１８﹒９７億元。

上證綜合指數報３２２９，升２點或０﹒０７％，成交３２１１﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１２２６９，升不足１點，成交２０２１﹒５７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １﹒２８０ 變動 ＋８２﹒８６％

最高價 １﹒２８０ 最低價 ０﹒９５０

成交股數 ８﹒０３萬股 成交金額 ７﹒７８萬

１０天平均 ０﹒７５８ 歷史波幅％ １０４﹒１２７

２０天平均 ０﹒９２６ 加權平均價 ０﹒９６９

５０天平均 １﹒４５１ ＲＳＩ１４ ５９﹒２３０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入３﹒４９萬元；暫連升２

日，累計升幅９３﹒９４％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

嘉耀控股（０１６２６） １﹒２８０ ＋８２﹒８６

中星集團控股（０００５５） ０﹒３００ 無升跌

星光集團（００４０３） ０﹒２４７ ＋６﹒０１

紛美包裝（００４６８） １﹒３４０ ＋０﹒７５

中糧包裝（００９０６） ３﹒１００ ＋１﹒６４

透雲生物（０１３３２） ０﹒７３０ 無升跌

冠均國際控股（０１６２９） ０﹒３７０ ＋４﹒２３

華禧控股（０１６８９） １﹒４２０ ＋２﹒１６

濟豐包裝（０１８２０） ６﹒２００ 無升跌

偉立控股（０２３７２） ０﹒４０５ －１﹒２２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

