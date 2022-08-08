《異動股》嘉耀控股升逾倍突破５０天線，報１﹒４８元

《經濟通通訊社８日專訊》嘉耀控股（０１６２６）升１１１﹒４３％，報１﹒４８元，升
穿５０天線（１﹒４５５元），最高價１﹒４８元，最低價０﹒９５元；成交１０﹒２３萬股，
成交金額１０﹒８５萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入５﹒０２萬元。現時最大
淨被動買入券商為富途證券國際，金額１﹒９４萬元，加權平均成交價０﹒９７元；現時最大淨
被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額４﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒９５元。以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅１２４﹒２４％。
現時，恒生指數報２００１１，跌１９０點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６８１２，
跌８９點或１﹒３％；恒生科技指數報４３３１，跌８３點或１﹒９％；主板成交５２２﹒５８
億元。
上證綜合指數報３２３０，升３點或０﹒１％，成交３２３７﹒７４億元人民幣。
深證成份指數報１２２７３，升４點或０﹒０３％，成交２０３７﹒９１億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒４８０ 變動 ＋１１１﹒４３％
最高價 １﹒４８０ 最低價 ０﹒９５０
成交股數 １０﹒２３萬股 成交金額 １０﹒８５萬
１０天平均 ０﹒７７８ 歷史波幅％ １０４﹒１２７
２０天平均 ０﹒９３６ 加權平均價 １﹒０６１
５０天平均 １﹒４５５ ＲＳＩ１４ ６５﹒１３９
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入５﹒０２萬元；暫連升２
日，累計升幅１２４﹒２４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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嘉耀控股（０１６２６） １﹒４８０ ＋１１１﹒４３
中星集團控股（０００５５） ０﹒３００ 無升跌
星光集團（００４０３） ０﹒２４７ ＋６﹒０１
紛美包裝（００４６８） １﹒３５０ ＋１﹒５０
中糧包裝（００９０６） ３﹒１００ ＋１﹒６４
透雲生物（０１３３２） ０﹒７３０ 無升跌
冠均國際控股（０１６２９） ０﹒３７０ ＋４﹒２３
華禧控股（０１６８９） １﹒４４０ ＋３﹒６０
濟豐包裝（０１８２０） ６﹒２００ 無升跌
偉立控股（０２３７２） ０﹒４０５ －１﹒２２
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（ｅｄ）
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