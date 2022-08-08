《異動股》嘉耀控股升逾倍突破５０天線，報１﹒４８元

《經濟通通訊社８日專訊》嘉耀控股（０１６２６）升１１１﹒４３％，報１﹒４８元，升

穿５０天線（１﹒４５５元），最高價１﹒４８元，最低價０﹒９５元；成交１０﹒２３萬股，

成交金額１０﹒８５萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入５﹒０２萬元。現時最大

淨被動買入券商為富途證券國際，金額１﹒９４萬元，加權平均成交價０﹒９７元；現時最大淨

被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額４﹒７５萬元，加權平均成交價０﹒９５元。以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅１２４﹒２４％。

現時，恒生指數報２００１１，跌１９０點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６８１２，

跌８９點或１﹒３％；恒生科技指數報４３３１，跌８３點或１﹒９％；主板成交５２２﹒５８

億元。

上證綜合指數報３２３０，升３點或０﹒１％，成交３２３７﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１２２７３，升４點或０﹒０３％，成交２０３７﹒９１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒４８０ 變動 ＋１１１﹒４３％

最高價 １﹒４８０ 最低價 ０﹒９５０

成交股數 １０﹒２３萬股 成交金額 １０﹒８５萬

１０天平均 ０﹒７７８ 歷史波幅％ １０４﹒１２７

２０天平均 ０﹒９３６ 加權平均價 １﹒０６１

５０天平均 １﹒４５５ ＲＳＩ１４ ６５﹒１３９

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入５﹒０２萬元；暫連升２

日，累計升幅１２４﹒２４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嘉耀控股（０１６２６） １﹒４８０ ＋１１１﹒４３

中星集團控股（０００５５） ０﹒３００ 無升跌

星光集團（００４０３） ０﹒２４７ ＋６﹒０１

紛美包裝（００４６８） １﹒３５０ ＋１﹒５０

中糧包裝（００９０６） ３﹒１００ ＋１﹒６４

透雲生物（０１３３２） ０﹒７３０ 無升跌

冠均國際控股（０１６２９） ０﹒３７０ ＋４﹒２３

華禧控股（０１６８９） １﹒４４０ ＋３﹒６０

濟豐包裝（０１８２０） ６﹒２００ 無升跌

偉立控股（０２３７２） ０﹒４０５ －１﹒２２

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（ｅｄ）

