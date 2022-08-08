《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）於２：１５ｐｍ錄得１手９﹒９１萬股交
叉盤，每股造３５５﹒７元，較上日收市價低０﹒６４％，涉資３５２４﹒９９萬元。
港交所現價跌０﹒５６％，報３５６元；成交８３﹒５７萬股，成交金額２﹒９７億元，主
動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１４８﹒４５萬元。（ｒｗ）
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08/08/2022 14:16
《大手成交》港交所一手約１０萬股交叉盤，涉資３５２５萬元
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叉盤，每股造３５５﹒７元，較上日收市價低０﹒６４％，涉資３５２４﹒９９萬元。
港交所現價跌０﹒５６％，報３５６元；成交８３﹒５７萬股，成交金額２﹒９７億元，主
動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１１４８﹒４５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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