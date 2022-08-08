《異動股》Ｆ８企業挫逾２７％穿１００天線兼創新低

《經濟通通訊社８日專訊》Ｆ８企業（０８３４７）跌２７﹒０６％，報０﹒３１元，跌穿

１００天線（０﹒３６４元），最低價０﹒２９５元，創上市新低，最高價０﹒４２５元；成交

４６３﹒２萬股，成交金額１５６﹒３５萬元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出

１７﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為申萬宏源證券，金額１﹒３２萬元，加權平均成交

價０﹒３３元；現時最大淨被動賣出券商為元庫證券，金額７７６０元，加權平均成交價

０﹒３２３元。

現時，恒生指數報２００５９，跌１４２點或０﹒７％；恒生中國企業指數報６８３０，跌

７１點或１﹒０４％；恒生科技指數報４３４５，跌７０點或１﹒６％；主板成交５４４﹒２２

億元。

上證綜合指數報３２３６，升９點或０﹒２９％，成交３４０１﹒０３億元人民幣。

深證成份指數報１２３００，升３１點或０﹒２６％，成交２１３７﹒１２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒３１０ 變動 －２７﹒０６％

最高價 ０﹒４２５ 最低價 ０﹒２９５

成交股數 ４６３﹒２萬股 成交金額 １５６﹒３５萬

１０天平均 ０﹒４８５ 歷史波幅％ １４５﹒６９９

２０天平均 ０﹒４１８ 加權平均價 ０﹒３３８

５０天平均 ０﹒３６８ ＲＳＩ１４ ３６﹒９９３

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股份狀態：跌穿１００天線，創上市新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出

１７﹒５２萬元



（ｅｄ）

