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08347 Ｆ８企業
即時 按盤價 升0.435 +0.055 (+14.474%)
大手異動

08/08/2022 14:25

《異動股》Ｆ８企業挫逾２７％穿１００天線兼創新低

　　《經濟通通訊社８日專訊》Ｆ８企業（０８３４７）跌２７﹒０６％，報０﹒３１元，跌穿
１００天線（０﹒３６４元），最低價０﹒２９５元，創上市新低，最高價０﹒４２５元；成交
４６３﹒２萬股，成交金額１５６﹒３５萬元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出
１７﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為申萬宏源證券，金額１﹒３２萬元，加權平均成交
價０﹒３３元；現時最大淨被動賣出券商為元庫證券，金額７７６０元，加權平均成交價
０﹒３２３元。
　　現時，恒生指數報２００５９，跌１４２點或０﹒７％；恒生中國企業指數報６８３０，跌
７１點或１﹒０４％；恒生科技指數報４３４５，跌７０點或１﹒６％；主板成交５４４﹒２２
億元。
　　上證綜合指數報３２３６，升９點或０﹒２９％，成交３４０１﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３００，升３１點或０﹒２６％，成交２１３７﹒１２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒３１０　變動　　　　－２７﹒０６％
　　最高價　　　　　０﹒４２５　最低價　　　　　０﹒２９５
　　成交股數　　４６３﹒２萬股　成交金額　　１５６﹒３５萬
　　１０天平均　　　０﹒４８５　歷史波幅％　１４５﹒６９９
　　２０天平均　　　０﹒４１８　加權平均價　　　０﹒３３８
　　５０天平均　　　０﹒３６８　ＲＳＩ１４　　３６﹒９９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線，創上市新低；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出
１７﹒５２萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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