《異動股》縱橫遊控股（０８０６９）漲近７％，報０﹒４８元

《經濟通通訊社８日專訊》縱橫遊控股（０８０６９）升６﹒６７％，報０﹒４８元，最高
價０﹒５５元，創１個月新高，最低價０﹒４３５元；成交１６０３萬股，成交金額
８００﹒０８萬元；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入５２３﹒８４萬元。現時最大淨
被動買入券商為信達國際證券，金額９﹒６９萬元，加權平均成交價０﹒５元；現時最大淨被動
賣出券商為結好證券，金額１３０﹒９３萬元，加權平均成交價０﹒４９５元。以現價計，該股
暫連升２日，累計升幅９﹒０９％。
現時，恒生指數報２００３７，跌１６４點或０﹒８１％；恒生中國企業指數報６８２１，
跌８０點或１﹒１７％；恒生科技指數報４３３５，跌８０點或１﹒８３％；主板成交
５６０﹒６億元。
上證綜合指數報３２３６，升９點或０﹒３％，成交３５７６﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２３０３，升３４點或０﹒２８％，成交２２４９﹒０５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４８０ 變動 ＋６﹒６７％
最高價 ０﹒５５０ 最低價 ０﹒４３５
成交股數 １６０３萬股 成交金額 ８００﹒０８萬
１０天平均 ０﹒４４８ 歷史波幅％ ６６﹒０２５
２０天平均 ０﹒４３４ 加權平均價 ０﹒４９９
５０天平均 ０﹒４４５ ＲＳＩ１４ ５９﹒９７２
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入５２３﹒８４萬元；暫連
升２日，累計升幅９﹒０９％
（ｅｄ）
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