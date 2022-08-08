《異動股》縱橫遊控股（０８０６９）漲近７％，報０﹒４８元

《經濟通通訊社８日專訊》縱橫遊控股（０８０６９）升６﹒６７％，報０﹒４８元，最高

價０﹒５５元，創１個月新高，最低價０﹒４３５元；成交１６０３萬股，成交金額

８００﹒０８萬元；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入５２３﹒８４萬元。現時最大淨

被動買入券商為信達國際證券，金額９﹒６９萬元，加權平均成交價０﹒５元；現時最大淨被動

賣出券商為結好證券，金額１３０﹒９３萬元，加權平均成交價０﹒４９５元。以現價計，該股

暫連升２日，累計升幅９﹒０９％。

現時，恒生指數報２００３７，跌１６４點或０﹒８１％；恒生中國企業指數報６８２１，

跌８０點或１﹒１７％；恒生科技指數報４３３５，跌８０點或１﹒８３％；主板成交

５６０﹒６億元。

上證綜合指數報３２３６，升９點或０﹒３％，成交３５７６﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１２３０３，升３４點或０﹒２８％，成交２２４９﹒０５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒４８０ 變動 ＋６﹒６７％

最高價 ０﹒５５０ 最低價 ０﹒４３５

成交股數 １６０３萬股 成交金額 ８００﹒０８萬

１０天平均 ０﹒４４８ 歷史波幅％ ６６﹒０２５

２０天平均 ０﹒４３４ 加權平均價 ０﹒４９９

５０天平均 ０﹒４４５ ＲＳＩ１４ ５９﹒９７２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入５２３﹒８４萬元；暫連

升２日，累計升幅９﹒０９％



（ｅｄ）

