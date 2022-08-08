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08069 縱橫遊控股
即時 按盤價 跌0.370 -0.075 (-16.854%)
大手異動

08/08/2022 14:40

《異動股》縱橫遊控股（０８０６９）漲近７％，報０﹒４８元

　　《經濟通通訊社８日專訊》縱橫遊控股（０８０６９）升６﹒６７％，報０﹒４８元，最高
價０﹒５５元，創１個月新高，最低價０﹒４３５元；成交１６０３萬股，成交金額
８００﹒０８萬元；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入５２３﹒８４萬元。現時最大淨
被動買入券商為信達國際證券，金額９﹒６９萬元，加權平均成交價０﹒５元；現時最大淨被動
賣出券商為結好證券，金額１３０﹒９３萬元，加權平均成交價０﹒４９５元。以現價計，該股
暫連升２日，累計升幅９﹒０９％。
　　現時，恒生指數報２００３７，跌１６４點或０﹒８１％；恒生中國企業指數報６８２１，
跌８０點或１﹒１７％；恒生科技指數報４３３５，跌８０點或１﹒８３％；主板成交
５６０﹒６億元。
　　上證綜合指數報３２３６，升９點或０﹒３％，成交３５７６﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０３，升３４點或０﹒２８％，成交２２４９﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒４８０　變動　　　　　＋６﹒６７％
　　最高價　　　　０﹒５５０　最低價　　　　　０﹒４３５
　　成交股數　　１６０３萬股　成交金額　　８００﹒０８萬
　　１０天平均　　０﹒４４８　歷史波幅％　　６６﹒０２５
　　２０天平均　　０﹒４３４　加權平均價　　　０﹒４９９
　　５０天平均　　０﹒４４５　ＲＳＩ１４　　５９﹒９７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率８３：１７，資金淨主動買入５２３﹒８４萬元；暫連
升２日，累計升幅９﹒０９％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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