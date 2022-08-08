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01748 信源企業集團
即時 按盤價 跌2.550 -0.030 (-1.163%)
大手異動

08/08/2022 15:00

《異動股》信源企業集團漲逾４６％破２５０天線，報２﹒３８元

　　《經濟通通訊社８日專訊》信源企業集團（０１７４８）升４６﹒０１％，報２﹒３８元，
升穿２５０天線（２﹒２３元），最高價２﹒３８元，創１個月新高，最低價１﹒４５元，創
５２周新低；成交５﹒６萬股，成交金額１０﹒５３萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主
動買入１﹒７３萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額４﹒４萬元，加權平均成
交價１﹒５７１元；現時最大淨被動賣出券商為華僑永亨証券，金額２﹒２５萬元，加權平均成
交價２﹒２５元。
　　現時，恒生指數報２００４７，跌１５４點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報６８２４，
跌７７點或１﹒１２％；恒生科技指數報４３３５，跌８０點或１﹒８１％；主板成交
５９１﹒１２億元。
　　上證綜合指數報３２３７，升１０點或０﹒３２％，成交３８８２﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０３，升３４點或０﹒２８％，成交２４３４﹒０７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２﹒３８０　變動　　　　＋４６﹒０１％
　　最高價　　　２﹒３８０　最低價　　　　　１﹒４５０
　　成交股數　　５﹒６萬股　成交金額　　　１０﹒５３萬
　　１０天平均　１﹒９６０　歷史波幅％　１２３﹒２７８
　　２０天平均　２﹒１０６　加權平均價　　　１﹒８８０
　　５０天平均　２﹒４１２　ＲＳＩ１４　　６６﹒１０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高，創５２周新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨
主動買入１﹒７３萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信源企業集團（０１７４８）　　　２﹒３８　＋４６﹒０１
　　招商局港口（００１４４）　　　１２﹒１２　　＋０﹒３３
　　東方海外（００３１６）　　　２７７﹒４０　　＋０﹒８７
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒２９　　＋５﹒８０
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒４１　　－０﹒７３
　　海豐國際（０１３０８）　　　　２５﹒９０　　－０﹒３８
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１１﹒７２　　＋３﹒５３
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒６３　　＋０﹒２８
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒２２　　＋０﹒８３
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１８　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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