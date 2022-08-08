《異動股》信源企業集團漲逾４６％破２５０天線，報２﹒３８元

《經濟通通訊社８日專訊》信源企業集團（０１７４８）升４６﹒０１％，報２﹒３８元，
升穿２５０天線（２﹒２３元），最高價２﹒３８元，創１個月新高，最低價１﹒４５元，創
５２周新低；成交５﹒６萬股，成交金額１０﹒５３萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主
動買入１﹒７３萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額４﹒４萬元，加權平均成
交價１﹒５７１元；現時最大淨被動賣出券商為華僑永亨証券，金額２﹒２５萬元，加權平均成
交價２﹒２５元。
現時，恒生指數報２００４７，跌１５４點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報６８２４，
跌７７點或１﹒１２％；恒生科技指數報４３３５，跌８０點或１﹒８１％；主板成交
５９１﹒１２億元。
上證綜合指數報３２３７，升１０點或０﹒３２％，成交３８８２﹒２５億元人民幣。
深證成份指數報１２３０３，升３４點或０﹒２８％，成交２４３４﹒０７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒３８０ 變動 ＋４６﹒０１％
最高價 ２﹒３８０ 最低價 １﹒４５０
成交股數 ５﹒６萬股 成交金額 １０﹒５３萬
１０天平均 １﹒９６０ 歷史波幅％ １２３﹒２７８
２０天平均 ２﹒１０６ 加權平均價 １﹒８８０
５０天平均 ２﹒４１２ ＲＳＩ１４ ６６﹒１０１
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高，創５２周新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨
主動買入１﹒７３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信源企業集團（０１７４８） ２﹒３８ ＋４６﹒０１
招商局港口（００１４４） １２﹒１２ ＋０﹒３３
東方海外（００３１６） ２７７﹒４０ ＋０﹒８７
中遠海能（０１１３８） ５﹒２９ ＋５﹒８０
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒４１ －０﹒７３
海豐國際（０１３０８） ２５﹒９０ －０﹒３８
中遠海控（０１９１９） １１﹒７２ ＋３﹒５３
太平洋航運（０２３４３） ３﹒６３ ＋０﹒２８
中遠海發（０２８６６） １﹒２２ ＋０﹒８３
廈門港務（０３３７８） ２﹒１８ 無升跌
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（ｅｄ）
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