《異動股》信源企業集團漲逾４６％破２５０天線，報２﹒３８元

《經濟通通訊社８日專訊》信源企業集團（０１７４８）升４６﹒０１％，報２﹒３８元，

升穿２５０天線（２﹒２３元），最高價２﹒３８元，創１個月新高，最低價１﹒４５元，創

５２周新低；成交５﹒６萬股，成交金額１０﹒５３萬元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主

動買入１﹒７３萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額４﹒４萬元，加權平均成

交價１﹒５７１元；現時最大淨被動賣出券商為華僑永亨証券，金額２﹒２５萬元，加權平均成

交價２﹒２５元。

現時，恒生指數報２００４７，跌１５４點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報６８２４，

跌７７點或１﹒１２％；恒生科技指數報４３３５，跌８０點或１﹒８１％；主板成交

５９１﹒１２億元。

上證綜合指數報３２３７，升１０點或０﹒３２％，成交３８８２﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２３０３，升３４點或０﹒２８％，成交２４３４﹒０７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒３８０ 變動 ＋４６﹒０１％

最高價 ２﹒３８０ 最低價 １﹒４５０

成交股數 ５﹒６萬股 成交金額 １０﹒５３萬

１０天平均 １﹒９６０ 歷史波幅％ １２３﹒２７８

２０天平均 ２﹒１０６ 加權平均價 １﹒８８０

５０天平均 ２﹒４１２ ＲＳＩ１４ ６６﹒１０１

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高，創５２周新低；主動買沽比率５８：４２，資金淨

主動買入１﹒７３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信源企業集團（０１７４８） ２﹒３８ ＋４６﹒０１

招商局港口（００１４４） １２﹒１２ ＋０﹒３３

東方海外（００３１６） ２７７﹒４０ ＋０﹒８７

中遠海能（０１１３８） ５﹒２９ ＋５﹒８０

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒４１ －０﹒７３

海豐國際（０１３０８） ２５﹒９０ －０﹒３８

中遠海控（０１９１９） １１﹒７２ ＋３﹒５３

太平洋航運（０２３４３） ３﹒６３ ＋０﹒２８

中遠海發（０２８６６） １﹒２２ ＋０﹒８３

廈門港務（０３３７８） ２﹒１８ 無升跌

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（ｅｄ）

