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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌176.000 -3.600 (-2.004%)
大手異動

08/08/2022 15:16

《大手成交》美團一手約２４萬股非自動對盤，涉資４４２２萬元

　　《經濟通通訊社８日專訊》美團（０３６９０）於３：１５ｐｍ錄得１手２４﹒５萬股非自
動對盤，每股造１８０﹒５元，較上日收市價低１﹒６３％，涉資４４２２﹒２５萬元。
　　美團現價跌２﹒０７％，報１７９﹒７元；成交９７９﹒３８萬股，成交金額１７﹒６２億
元，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１﹒０１億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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