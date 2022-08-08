《經濟通通訊社８日專訊》美團（０３６９０）於３：１５ｐｍ錄得１手２４﹒５萬股非自
動對盤，每股造１８０﹒５元，較上日收市價低１﹒６３％，涉資４４２２﹒２５萬元。
美團現價跌２﹒０７％，報１７９﹒７元；成交９７９﹒３８萬股，成交金額１７﹒６２億
元，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１﹒０１億元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
08/08/2022 15:16
《大手成交》美團一手約２４萬股非自動對盤，涉資４４２２萬元
《經濟通通訊社８日專訊》美團（０３６９０）於３：１５ｐｍ錄得１手２４﹒５萬股非自
動對盤，每股造１８０﹒５元，較上日收市價低１﹒６３％，涉資４４２２﹒２５萬元。
美團現價跌２﹒０７％，報１７９﹒７元；成交９７９﹒３８萬股，成交金額１７﹒６２億
元，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出１﹒０１億元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰09/08/2022 09:22 《中概異動》阿里高開逾１％，尋聯交所批准豁免遵守部分上市規則
下一篇新聞︰08/08/2022 09:59 《中概異動》阿里（０９９８８）跌近４％，暫為表現最差藍籌股
09/08/2022 09:56 《中概異動》美團（０３６９０）跌近３％，報１７４﹒６元
05/08/2022 09:24 《中概異動》騰訊高開０﹒５％，傳擬增持法國遊戲公司股權
05/08/2022 09:23 《中概異動》阿里巴巴高開０﹒４％，首季度純利按年跌五成
04/08/2022 14:21 《異動股》汽車之家漲逾１０％，中期盈利７﹒３億人幣降４７％
04/08/2022 09:33 《異動股》曠逸國際等８家公司上午９：３２異動
|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰