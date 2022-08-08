《中概異動》騰訊（００７００）跌近３％，報２９８﹒６元

《經濟通通訊社８日專訊》騰訊（００７００）跌２﹒９３％，報２９８﹒６元，較ＡＤＲ
收市低１﹒１９％，最低價２９８﹒２元，最高價３０５﹒８元；成交１３０９﹒８３萬股，成
交金額３９﹒４２億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出４﹒３８億元。現時最大淨
被動買入券商為中國投資信息，金額２﹒４４億元，加權平均成交價３００﹒７２８元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２﹒７３億元，加權平均成交價３０１﹒０３１元。以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒２９％。
現時，恒生指數報２００２６，跌１７５點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６８１７，
跌８４點或１﹒２３％；恒生科技指數報４３２９，跌８６點或１﹒９５％；主板成交
６９０﹒２７億元。
上證綜合指數報３２３６，升９點或０﹒３１％，成交３９２２﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２３０２，升３２點或０﹒２７％，成交２４６１﹒４７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２９８﹒６００ 變動 －２﹒９３％
最高價 ３０５﹒８００ 最低價 ２９８﹒２００
成交股數 １３０９﹒８３萬股 成交金額 ３９﹒４２億
１０天平均 ３０９﹒２６０ 歷史波幅％ ３１﹒９６７
２０天平均 ３２１﹒１３０ 加權平均價 ３００﹒９５２
５０天平均 ３４８﹒３６４ ＲＳＩ１４ ３３﹒０１９
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股份狀態：主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出４﹒３８億元；暫連跌２日，累計跌幅
４﹒２９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ２９８﹒６ －２﹒９３
快手（０１０２４） ７７﹒２ －２﹒７１
小米（０１８１０） １１﹒８ －３﹒４４
理想汽車（０２０１５） １３２﹒０ －０﹒６８
美團（０３６９０） １７９﹒０ －２﹒４５
京東集團（０９６１８） ２３７﹒０ －３﹒４２
小鵬汽車（０９８６８） ９０﹒５ －２﹒７９
百度（０９８８８） １３５﹒１ －１﹒９６
阿里（０９９８８） ８８﹒６ －４﹒６３
網易（０９９９９） １３９﹒６ ＋１﹒２３
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（ｅｄ）
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