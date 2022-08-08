《中概異動》騰訊（００７００）跌近３％，報２９８﹒６元

《經濟通通訊社８日專訊》騰訊（００７００）跌２﹒９３％，報２９８﹒６元，較ＡＤＲ

收市低１﹒１９％，最低價２９８﹒２元，最高價３０５﹒８元；成交１３０９﹒８３萬股，成

交金額３９﹒４２億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出４﹒３８億元。現時最大淨

被動買入券商為中國投資信息，金額２﹒４４億元，加權平均成交價３００﹒７２８元；現時最

大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２﹒７３億元，加權平均成交價３０１﹒０３１元。以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒２９％。

現時，恒生指數報２００２６，跌１７５點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６８１７，

跌８４點或１﹒２３％；恒生科技指數報４３２９，跌８６點或１﹒９５％；主板成交

６９０﹒２７億元。

上證綜合指數報３２３６，升９點或０﹒３１％，成交３９２２﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２３０２，升３２點或０﹒２７％，成交２４６１﹒４７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２９８﹒６００ 變動 －２﹒９３％

最高價 ３０５﹒８００ 最低價 ２９８﹒２００

成交股數 １３０９﹒８３萬股 成交金額 ３９﹒４２億

１０天平均 ３０９﹒２６０ 歷史波幅％ ３１﹒９６７

２０天平均 ３２１﹒１３０ 加權平均價 ３００﹒９５２

５０天平均 ３４８﹒３６４ ＲＳＩ１４ ３３﹒０１９

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股份狀態：主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出４﹒３８億元；暫連跌２日，累計跌幅

４﹒２９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ２９８﹒６ －２﹒９３

快手（０１０２４） ７７﹒２ －２﹒７１

小米（０１８１０） １１﹒８ －３﹒４４

理想汽車（０２０１５） １３２﹒０ －０﹒６８

美團（０３６９０） １７９﹒０ －２﹒４５

京東集團（０９６１８） ２３７﹒０ －３﹒４２

小鵬汽車（０９８６８） ９０﹒５ －２﹒７９

百度（０９８８８） １３５﹒１ －１﹒９６

阿里（０９９８８） ８８﹒６ －４﹒６３

網易（０９９９９） １３９﹒６ ＋１﹒２３

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（ｅｄ）

