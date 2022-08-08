  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌298.000 -1.400 (-0.468%)
大手異動

08/08/2022 15:53

《中概異動》騰訊（００７００）跌近３％，報２９８﹒６元

　　《經濟通通訊社８日專訊》騰訊（００７００）跌２﹒９３％，報２９８﹒６元，較ＡＤＲ
收市低１﹒１９％，最低價２９８﹒２元，最高價３０５﹒８元；成交１３０９﹒８３萬股，成
交金額３９﹒４２億元；主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出４﹒３８億元。現時最大淨
被動買入券商為中國投資信息，金額２﹒４４億元，加權平均成交價３００﹒７２８元；現時最
大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額２﹒７３億元，加權平均成交價３０１﹒０３１元。以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒２９％。
　　現時，恒生指數報２００２６，跌１７５點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６８１７，
跌８４點或１﹒２３％；恒生科技指數報４３２９，跌８６點或１﹒９５％；主板成交
６９０﹒２７億元。
　　上證綜合指數報３２３６，升９點或０﹒３１％，成交３９２２﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０２，升３２點或０﹒２７％，成交２４６１﹒４７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２９８﹒６００　變動　　　　　－２﹒９３％
　　最高價　　　　　３０５﹒８００　最低價　　　２９８﹒２００
　　成交股數　　１３０９﹒８３萬股　成交金額　　　３９﹒４２億
　　１０天平均　　　３０９﹒２６０　歷史波幅％　　３１﹒９６７
　　２０天平均　　　３２１﹒１３０　加權平均價　３００﹒９５２
　　５０天平均　　　３４８﹒３６４　ＲＳＩ１４　　３３﹒０１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出４﹒３８億元；暫連跌２日，累計跌幅
４﹒２９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　２９８﹒６　－２﹒９３
　　快手（０１０２４）　　　　７７﹒２　－２﹒７１
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒８　－３﹒４４
　　理想汽車（０２０１５）　１３２﹒０　－０﹒６８
　　美團（０３６９０）　　　１７９﹒０　－２﹒４５
　　京東集團（０９６１８）　２３７﹒０　－３﹒４２
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９０﹒５　－２﹒７９
　　百度（０９８８８）　　　１３５﹒１　－１﹒９６
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒６　－４﹒６３
　　網易（０９９９９）　　　１３９﹒６　＋１﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰09/08/2022 09:02  《大手成交》京東集團等３家公司上午９：０１市前大手交易

下一篇新聞︰08/08/2022 09:59  《中概異動》阿里（０９９８８）跌近４％，暫為表現最差藍籌股

其他大手異動
More

09/08/2022 09:22  《中概異動》阿里高開逾１％，尋聯交所批准豁免遵守部分上市規則

08/08/2022 09:05  《大手成交》騰訊一手約１１萬股市前交易，涉資３２４５萬元

05/08/2022 13:41  《大手成交》騰訊一手約４１萬股非自動對盤，涉資１﹒２７億元

05/08/2022 09:24  《中概異動》騰訊高開０﹒５％，傳擬增持法國遊戲公司股權

05/08/2022 09:23  《中概異動》阿里巴巴高開０﹒４％，首季度純利按年跌五成

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金