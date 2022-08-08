《經濟通通訊社８日專訊》中石油（００８５７）於３：５３ｐｍ錄得１手１０００萬股交
叉盤，每股造３﹒４２５元，較上日收市價低０﹒１５％，涉資３４２５萬元。
中石油現價跌０﹒２９％，報３﹒４２元；成交８４５４﹒３２萬股，成交金額２﹒８９億
元，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５６４３﹒２３萬元。（ｒｗ）
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08/08/2022 15:54
《大手成交》中石油一手一千萬股交叉盤，涉資３４２５萬元
《經濟通通訊社８日專訊》中石油（００８５７）於３：５３ｐｍ錄得１手１０００萬股交
叉盤，每股造３﹒４２５元，較上日收市價低０﹒１５％，涉資３４２５萬元。
中石油現價跌０﹒２９％，報３﹒４２元；成交８４５４﹒３２萬股，成交金額２﹒８９億
元，主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入５６４３﹒２３萬元。（ｒｗ）
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|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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