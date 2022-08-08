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06908 宏光半導體
即時 按盤價 升4.470 +0.020 (+0.449%)
大手異動

08/08/2022 09:31

《異動股》宏光半導體復牌開升逾１６％，配股予協鑫科技等投資者

　　《經濟通通訊社８日專訊》宏光半導體（０６９０８）現價升１６﹒５８％，報４﹒２９元
，該股成交約８萬股，涉資３３萬元。
　　宏光半導體公布，擬發行最多９０００萬股新股及６０００萬份認股權證予包括協鑫科技
（０３８００）執行董事朱共山及獨立第三者，新股集資最多２﹒７６億元。該集團自本月４日
起停牌，已向聯交所申請股份於今天上午９時起恢復買賣。
　　該集團以一般授權按每股３﹒２元配售最多３０００萬股新股，集資９６００萬元，每股配
售價比停牌收報３﹒６８元折讓約１３％，新股佔擴大後股本約５﹒０５％，配售予不少於６名
屬獨立第三方的承配人。
　　另外，該集團指，與朱共山訂投資協議，將以每股３元發行６０００萬股新股，以及
６０００萬份認股權證，集資１﹒８億元，而每股發行價比停牌收報１８﹒４８％，新股佔配售
新股悉數發行的擴大後股本約９﹒１８％，成第二大股東，而認股權證悉數行使涉６０００萬股
新股，每股行使價３﹒６８元，與停牌收市價相同，額外集資約２﹒２１億元。朱共山信納盡職
審查後將訂認購協議。該集團預期朱共山可協調新能源產業資源，與其第三代半導體形成戰略協
同效應。
　　現時，恒生指數報２００６５，跌１３６點或跌０﹒６８％，主板成交１２﹒７５億元。國
企指數報６８４１，跌６０點或跌０﹒８７％。恒生科技指數報４３５４，跌６１點或跌
１﹒３９％。
　　即月期指新報１９９８６，跌１３５點，低水７９點。即月國指期貨報６８３０，跌５５點
，低水１２點。即月科指期貨新報４３５２，跌５２點，高水２７點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　宏光半導體（０６９０８）　　４﹒２９元　升１６﹒５８％
　　中芯（００９８１）　　　　１８﹒０８元　　升１﹒０１％
　　華虹（０１３４７）　　　　２８﹒２５元　　升２﹒３６％
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６６﹒４５元　　　跌０﹒６％
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５９元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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