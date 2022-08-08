《異動股》宏光半導體復牌開升逾１６％，配股予協鑫科技等投資者

《經濟通通訊社８日專訊》宏光半導體（０６９０８）現價升１６﹒５８％，報４﹒２９元

，該股成交約８萬股，涉資３３萬元。

宏光半導體公布，擬發行最多９０００萬股新股及６０００萬份認股權證予包括協鑫科技

（０３８００）執行董事朱共山及獨立第三者，新股集資最多２﹒７６億元。該集團自本月４日

起停牌，已向聯交所申請股份於今天上午９時起恢復買賣。

該集團以一般授權按每股３﹒２元配售最多３０００萬股新股，集資９６００萬元，每股配

售價比停牌收報３﹒６８元折讓約１３％，新股佔擴大後股本約５﹒０５％，配售予不少於６名

屬獨立第三方的承配人。

另外，該集團指，與朱共山訂投資協議，將以每股３元發行６０００萬股新股，以及

６０００萬份認股權證，集資１﹒８億元，而每股發行價比停牌收報１８﹒４８％，新股佔配售

新股悉數發行的擴大後股本約９﹒１８％，成第二大股東，而認股權證悉數行使涉６０００萬股

新股，每股行使價３﹒６８元，與停牌收市價相同，額外集資約２﹒２１億元。朱共山信納盡職

審查後將訂認購協議。該集團預期朱共山可協調新能源產業資源，與其第三代半導體形成戰略協

同效應。

現時，恒生指數報２００６５，跌１３６點或跌０﹒６８％，主板成交１２﹒７５億元。國

企指數報６８４１，跌６０點或跌０﹒８７％。恒生科技指數報４３５４，跌６１點或跌

１﹒３９％。

即月期指新報１９９８６，跌１３５點，低水７９點。即月國指期貨報６８３０，跌５５點

，低水１２點。即月科指期貨新報４３５２，跌５２點，高水２７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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宏光半導體（０６９０８） ４﹒２９元 升１６﹒５８％

中芯（００９８１） １８﹒０８元 升１﹒０１％

華虹（０１３４７） ２８﹒２５元 升２﹒３６％

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６６﹒４５元 跌０﹒６％

晶門（０２８７８） ０﹒５９元 無升跌

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（ｈｃ）

