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01212 利福國際
即時 按盤價 跌4.620 -0.010 (-0.216%)
大手異動

08/08/2022 09:22

《異動股》利福國際復牌高開４６％，主席每股５元提私有化建議

　　《經濟通通訊社８日專訊》利福國際（０１２１２）今天復牌，現價升４６﹒４３％，報
４﹒５１元，該股成交約７７萬股，涉資３４７萬元。
　　利福國際公布，非執行董事兼主席劉鑾鴻作為要約人，建議以協議安排方式將該集團私有化
及撤銷上市地位，每股註銷價５元，較停牌收報３﹒０８元溢價約６２﹒３４％。該集團自上周
五（５日）停牌，已向聯交所申請自今日上午９時正起恢復股份及債券買賣。
　　該集團指，註銷價不會上調，且要約人並無保留此行事權利，而註銷價比於６月底每股未經
審核綜合資產淨值約１﹒２９元溢價約２﹒８８倍。要約人及一致行動人士目前共持約
７６﹒４９％股權，所有計劃股份涉約３﹒７６８億股，要約代價約１８﹒８４億元。
　　該集團指，私有化建議需獲最少７５％投票股東批准及反對比例不多於１０％，而要約人提
出該建議因預計投資者對該集團興趣維持薄弱，股份交投將續淡靜，看來難以在短期內以上市地
位從股市募資，加上低交易量可能令股東難以從公開市場中變現，建議可為計劃股東提供以高於
市價變現其股份投資的機會。
　　現時，恒生指數報２００６５，跌１３６點或跌０﹒６８％，主板成交１２﹒７５億元。國
企指數報６８４１，跌６０點或跌０﹒８７％。恒生科技指數報４３５４，跌６１點或跌
１﹒３９％。
　　即月期指新報２００２４，跌９７點，低水４１點。即月國指期貨報６８４５，跌４０點，
高水３點。即月科指期貨新報４３６４，跌４０點，高水１０點。（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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