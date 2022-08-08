《異動股》利福國際復牌高開４６％，主席每股５元提私有化建議

《經濟通通訊社８日專訊》利福國際（０１２１２）今天復牌，現價升４６﹒４３％，報

４﹒５１元，該股成交約７７萬股，涉資３４７萬元。

利福國際公布，非執行董事兼主席劉鑾鴻作為要約人，建議以協議安排方式將該集團私有化

及撤銷上市地位，每股註銷價５元，較停牌收報３﹒０８元溢價約６２﹒３４％。該集團自上周

五（５日）停牌，已向聯交所申請自今日上午９時正起恢復股份及債券買賣。

該集團指，註銷價不會上調，且要約人並無保留此行事權利，而註銷價比於６月底每股未經

審核綜合資產淨值約１﹒２９元溢價約２﹒８８倍。要約人及一致行動人士目前共持約

７６﹒４９％股權，所有計劃股份涉約３﹒７６８億股，要約代價約１８﹒８４億元。

該集團指，私有化建議需獲最少７５％投票股東批准及反對比例不多於１０％，而要約人提

出該建議因預計投資者對該集團興趣維持薄弱，股份交投將續淡靜，看來難以在短期內以上市地

位從股市募資，加上低交易量可能令股東難以從公開市場中變現，建議可為計劃股東提供以高於

市價變現其股份投資的機會。

現時，恒生指數報２００６５，跌１３６點或跌０﹒６８％，主板成交１２﹒７５億元。國

企指數報６８４１，跌６０點或跌０﹒８７％。恒生科技指數報４３５４，跌６１點或跌

１﹒３９％。

即月期指新報２００２４，跌９７點，低水４１點。即月國指期貨報６８４５，跌４０點，

高水３點。即月科指期貨新報４３６４，跌４０點，高水１０點。（ｅｒ）

