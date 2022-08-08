《異動股》新東方在綫挫近９％，稱無收到東方甄選被抖音限流通知

《經濟通通訊社８日專訊》新東方在綫（０１７９７）現價跌８﹒５６％，報１９﹒９８元

，該股成交約２８５５萬股，涉資５﹒７３億元，盤中高見２１﹒４元，最低見１９﹒２２元；

新東方（０９９０１）跌３﹒６８％，報２０﹒９５元；中國東方教育（００６６７）跌

１﹒２６％，報３﹒１４元；中教控股（００８３９）跌２﹒６２％，報６﹒３１元。

新東方在綫早段曾重挫逾１０％，直穿２０港元關，最低見１９﹒２２港元。消息面上，有

市場傳聞稱，「東方甄選」遭遇抖音限流。對此，公司回應《中國證券報》稱，沒有接到抖音限

流通知。目前，公司在大力發展自營產品，相關內容會在接下來的財報里披露。

抖音的流量來源主要有兩方面，一方面來自於關注的粉絲，另一方面來自於抖音官方的推送

。一旦帳號被抖音官方所限流，對於抖音玩家來說無異於被宣布「死亡」。公開資料顯示，到目

前為止，抖音只對兩種錯誤進行限流懲罰，分別是經常搬運別人的視頻，及廣告過多。不過，抖

音官方稱限流懲罰都會以站內信的形式進行通知。

現時，恒生指數報２００３９，跌１６２點或跌０﹒８０％，主板成交５８５﹒４９億元。

國企指數報６８２１，跌８０點或跌１﹒１７％。恒生科技指數報４３３４，跌８１點或跌

１﹒８４％。

即月期指新報２００１５，跌１０６點，低水２４點。即月國指期貨報６８２６，跌５９點

，高水４點。即月科指期貨新報４３３９，跌６５點，高水４點。

上證綜合指數報３２３７，升１０點或升０﹒３４％，成交３８７１﹒７３億元人民幣。深

證成份指數報１２３０２，升３２點或升０﹒２７％，成交２４３０﹒０９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新東方在綫（０１７９７） １９﹒９８元 跌８﹒５６％

新東方（０９９０１） ２０﹒９５元 跌３﹒６８％

中國東方教育（００６６７） ３﹒１４元 跌１﹒２６％

中教控股（００８３９） ６﹒３１元 跌２﹒６２％

希望教育（０１７６５） ０﹒６８元 跌２﹒８６％

天立國際控股（０１７７３） １﹒０８元 跌２﹒７％

中國春來（０１９６９） ３﹒２７元 跌０﹒６１％

中國通才教育（０２１７５） ４﹒２２元 升１﹒２％

創聯控股（０２３７１） ０﹒０３８元 跌９﹒５２％

宇華教育（０６１６９） １﹒２２元 跌２﹒４％

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（ｅｒ）

