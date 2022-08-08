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01797 新東方在綫
即時 按盤價 升20.100 +0.340 (+1.721%)
大手異動

08/08/2022 14:57

《異動股》新東方在綫挫近９％，稱無收到東方甄選被抖音限流通知

　　《經濟通通訊社８日專訊》新東方在綫（０１７９７）現價跌８﹒５６％，報１９﹒９８元
，該股成交約２８５５萬股，涉資５﹒７３億元，盤中高見２１﹒４元，最低見１９﹒２２元；
新東方（０９９０１）跌３﹒６８％，報２０﹒９５元；中國東方教育（００６６７）跌
１﹒２６％，報３﹒１４元；中教控股（００８３９）跌２﹒６２％，報６﹒３１元。
　　新東方在綫早段曾重挫逾１０％，直穿２０港元關，最低見１９﹒２２港元。消息面上，有
市場傳聞稱，「東方甄選」遭遇抖音限流。對此，公司回應《中國證券報》稱，沒有接到抖音限
流通知。目前，公司在大力發展自營產品，相關內容會在接下來的財報里披露。
　　抖音的流量來源主要有兩方面，一方面來自於關注的粉絲，另一方面來自於抖音官方的推送
。一旦帳號被抖音官方所限流，對於抖音玩家來說無異於被宣布「死亡」。公開資料顯示，到目
前為止，抖音只對兩種錯誤進行限流懲罰，分別是經常搬運別人的視頻，及廣告過多。不過，抖
音官方稱限流懲罰都會以站內信的形式進行通知。
　　現時，恒生指數報２００３９，跌１６２點或跌０﹒８０％，主板成交５８５﹒４９億元。
國企指數報６８２１，跌８０點或跌１﹒１７％。恒生科技指數報４３３４，跌８１點或跌
１﹒８４％。
　　即月期指新報２００１５，跌１０６點，低水２４點。即月國指期貨報６８２６，跌５９點
，高水４點。即月科指期貨新報４３３９，跌６５點，高水４點。
　　上證綜合指數報３２３７，升１０點或升０﹒３４％，成交３８７１﹒７３億元人民幣。深
證成份指數報１２３０２，升３２點或升０﹒２７％，成交２４３０﹒０９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在綫（０１７９７）　　１９﹒９８元　跌８﹒５６％
　　新東方（０９９０１）　　　　２０﹒９５元　跌３﹒６８％
　　中國東方教育（００６６７）　　３﹒１４元　跌１﹒２６％
　　中教控股（００８３９）　　　　６﹒３１元　跌２﹒６２％
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒６８元　跌２﹒８６％
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒０８元　　跌２﹒７％
　　中國春來（０１９６９）　　　　３﹒２７元　跌０﹒６１％
　　中國通才教育（０２１７５）　　４﹒２２元　　升１﹒２％
　　創聯控股（０２３７１）　　　０﹒０３８元　跌９﹒５２％
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒２２元　　跌２﹒４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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