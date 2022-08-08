《異動股》置富產業信託高開近２％，中期可供分派收益跌６﹒９％

《經濟通通訊社８日專訊》置富產業信託（００７７８）現價升１﹒５２％，報６﹒７元，

該股成交約６３萬股，涉資４１３萬元；希慎（０００１４）無升跌，報２４﹒２５元；恆隆地

產（００１０１）無升跌，報１３﹒７４元；正商實業（００１８５）無升跌，報２﹒１４元。

置富產業信託公布，該基金截至２０２１年６月３０日止六個月可供分派予基金單位持有人

之收益為４﹒５７億元，按年跌６﹒９％，每基金單位分派２３﹒０５仙，按年跌７﹒７％。期

內恢復１００％派息比率，按基金單位於今年６月３０日之收市價６﹒５元計算，每基金單位年

度化分派收益率為７﹒２％。

期內，該基金收益８﹒６８億元，按年跌４﹒１％，物業收入淨額６﹒３４億元，按年跌

５﹒９％。

置富產業信託表示，集團租戶組合主要為日常消費類別，由於固定租金佔收入的比重相當高

，集團一直享有穩定的收入來源。因此首要任務是維持出租率於高水平，同時持續改善租戶的營

商環境。另一方面，將繼續致力推動長期業務增長，於翻新＋ＷＯＯ嘉湖的同時，在物業組合內

尋求新的資產增值機會。

在資本管理方面，集團借貸組合中有７０％已對沖利率，能在加息周期下緩衝利率風險，未

來將繼續鞏固物業組合的優勢，並專注為基金單位持有人創造價值及帶來增長，並為其提供穩定

和可持續的回報。

現時，恒生指數報２００６５，跌１３６點或跌０﹒６８％，主板成交１２﹒７５億元。國

企指數報６８４１，跌６０點或跌０﹒８７％。恒生科技指數報４３５４，跌６１點或跌

１﹒３９％。

即月期指新報１９９９９，跌１２２點，低水６６點。即月國指期貨報６８３４，跌５１點

，低水８點。即月科指期貨新報４３５６，跌４８點，高水２點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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置富產業信託（００７７８） ６﹒７元 升１﹒５２％

希慎（０００１４） ２４﹒２５元 無升跌

恆隆地產（００１０１） １３﹒７４元 無升跌

正商實業（００１８５） ２﹒１４元 無升跌

越秀房託（００４０５） ２﹒７９元 無升跌

領展（００８２３） ６６﹒１５元 升０﹒０８％

太地（０１９７２） １８﹒７元 無升跌

九置（０１９９７） ３７﹒８元 無升跌

冠君產託（０２７７８） ３﹒５元 升０﹒２９％

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（ｅｒ）

