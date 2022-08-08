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00778 置富產業信託
即時 按盤價 升6.880 +0.020 (+0.292%)
大手異動

08/08/2022 09:25

《異動股》置富產業信託高開近２％，中期可供分派收益跌６﹒９％

　　《經濟通通訊社８日專訊》置富產業信託（００７７８）現價升１﹒５２％，報６﹒７元，
該股成交約６３萬股，涉資４１３萬元；希慎（０００１４）無升跌，報２４﹒２５元；恆隆地
產（００１０１）無升跌，報１３﹒７４元；正商實業（００１８５）無升跌，報２﹒１４元。
　　置富產業信託公布，該基金截至２０２１年６月３０日止六個月可供分派予基金單位持有人
之收益為４﹒５７億元，按年跌６﹒９％，每基金單位分派２３﹒０５仙，按年跌７﹒７％。期
內恢復１００％派息比率，按基金單位於今年６月３０日之收市價６﹒５元計算，每基金單位年
度化分派收益率為７﹒２％。
　　期內，該基金收益８﹒６８億元，按年跌４﹒１％，物業收入淨額６﹒３４億元，按年跌
５﹒９％。
　　置富產業信託表示，集團租戶組合主要為日常消費類別，由於固定租金佔收入的比重相當高
，集團一直享有穩定的收入來源。因此首要任務是維持出租率於高水平，同時持續改善租戶的營
商環境。另一方面，將繼續致力推動長期業務增長，於翻新＋ＷＯＯ嘉湖的同時，在物業組合內
尋求新的資產增值機會。
　　在資本管理方面，集團借貸組合中有７０％已對沖利率，能在加息周期下緩衝利率風險，未
來將繼續鞏固物業組合的優勢，並專注為基金單位持有人創造價值及帶來增長，並為其提供穩定
和可持續的回報。
　　現時，恒生指數報２００６５，跌１３６點或跌０﹒６８％，主板成交１２﹒７５億元。國
企指數報６８４１，跌６０點或跌０﹒８７％。恒生科技指數報４３５４，跌６１點或跌
１﹒３９％。
　　即月期指新報１９９９９，跌１２２點，低水６６點。即月國指期貨報６８３４，跌５１點
，低水８點。即月科指期貨新報４３５６，跌４８點，高水２點。
　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　置富產業信託（００７７８）　　　６﹒７元　升１﹒５２％
　　希慎（０００１４）　　　　　２４﹒２５元　　　　無升跌
　　恆隆地產（００１０１）　　　１３﹒７４元　　　　無升跌
　　正商實業（００１８５）　　　　２﹒１４元　　　　無升跌
　　越秀房託（００４０５）　　　　２﹒７９元　　　　無升跌
　　領展（００８２３）　　　　　６６﹒１５元　升０﹒０８％
　　太地（０１９７２）　　　　　　１８﹒７元　　　　無升跌
　　九置（０１９９７）　　　　　　３７﹒８元　　　　無升跌
　　冠君產託（０２７７８）　　　　　３﹒５元　升０﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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