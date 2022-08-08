《異動股》金斯瑞（１５４８）跌幅擴大至４％，料中期虧損擴大

《經濟通通訊社８日專訊》金斯瑞生物科技（０１５４８）發盈警，現價跌幅擴大至

４﹒４％，報２９﹒３元，該股成交約３６０萬股，涉資１﹒０８億元，盤中高見３０﹒８元，

最低見２９﹒２５元；歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）升０﹒８６％，報３﹒５元；信達生物

（０１８０１）升３﹒９１％，報３７﹒２元；君實生物（０１８７７）跌２﹒７８％，報

３１﹒４５元。

金斯瑞生物科技公布，預期截至６月３０日止中期虧損約２﹒０３億至２﹒３７５億美元，

比去年同期虧損１﹒６億美元有所擴大。

該集團指，料中期經調整虧損約１﹒１５億至１﹒３７億美元，去年同期經調整虧損約

１﹒３６億美元。至於非細胞療法業務預期錄經調整淨利潤約２９００萬至３１８０萬美元，預

期增長約１０﹒３％至２０﹒９％。



＊美上市附屬傳生料虧損擴大＊



此外，該集團指，美國上市的非全資附屬公司傳奇生物料中期虧損約１﹒９６億至２﹒２９

億美元，比去年同期虧損１﹒７９億美元有所擴大，預期經調整虧損約１﹒４５億至１﹒６９億

美元，包括研發開支約１﹒３５億至１﹒５８億美元，主因持續投入主打候選產品西達基奧侖賽

與其他候選產品，並因認股權證負債的公允價值變動導致非現金公允價值虧損約２７９０萬至

３２６０萬美元。

現時，恒生指數報２００４８，跌１５３點或跌０﹒７６％，主板成交４６１﹒２２億元。

國企指數報６８２６，跌７５點或跌１﹒１０％。恒生科技指數報４３３６，跌７９點或跌

１﹒７９％。

即月期指新報２００１８，跌１０３點，低水３０點。即月國指期貨報６８２８，跌５７點

，高水１點。即月科指期貨新報４３３９，跌６５點，高水２點。

上證綜合指數報３２３０，升３點或升０﹒１２％，成交２８３９﹒８８億元人民幣。深證

成份指數報１２２７７，升８點或升０﹒０７％，成交１７８４﹒７４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金斯瑞生物科技（０１５４８） ２９﹒３元 跌４﹒４％

歌禮製藥－Ｂ（０１６７２） ３﹒５元 升０﹒８６％

信達生物（０１８０１） ３７﹒２元 升３﹒９１％

君實生物（０１８７７） ３１﹒４５元 跌２﹒７８％

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６４元 跌２﹒０８％

藥明生物（０２２６９） ７３﹒７元 跌０﹒６１％

泰格醫藥（０３３４７） ８０元 跌３﹒０３％

百濟神州（０６１６０） １１９﹒７元 升３﹒１％

康希諾（０６１８５） ６４﹒８元 升０﹒１５％

開拓藥業（０９９３９） １３﹒７４元 升１﹒９３％

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（ｅｒ）

