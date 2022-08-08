《異動股》金斯瑞（１５４８）跌幅擴大至４％，料中期虧損擴大

《經濟通通訊社８日專訊》金斯瑞生物科技（０１５４８）發盈警，現價跌幅擴大至
４﹒４％，報２９﹒３元，該股成交約３６０萬股，涉資１﹒０８億元，盤中高見３０﹒８元，
最低見２９﹒２５元；歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）升０﹒８６％，報３﹒５元；信達生物
（０１８０１）升３﹒９１％，報３７﹒２元；君實生物（０１８７７）跌２﹒７８％，報
３１﹒４５元。
金斯瑞生物科技公布，預期截至６月３０日止中期虧損約２﹒０３億至２﹒３７５億美元，
比去年同期虧損１﹒６億美元有所擴大。
該集團指，料中期經調整虧損約１﹒１５億至１﹒３７億美元，去年同期經調整虧損約
１﹒３６億美元。至於非細胞療法業務預期錄經調整淨利潤約２９００萬至３１８０萬美元，預
期增長約１０﹒３％至２０﹒９％。
＊美上市附屬傳生料虧損擴大＊
此外，該集團指，美國上市的非全資附屬公司傳奇生物料中期虧損約１﹒９６億至２﹒２９
億美元，比去年同期虧損１﹒７９億美元有所擴大，預期經調整虧損約１﹒４５億至１﹒６９億
美元，包括研發開支約１﹒３５億至１﹒５８億美元，主因持續投入主打候選產品西達基奧侖賽
與其他候選產品，並因認股權證負債的公允價值變動導致非現金公允價值虧損約２７９０萬至
３２６０萬美元。
現時，恒生指數報２００４８，跌１５３點或跌０﹒７６％，主板成交４６１﹒２２億元。
國企指數報６８２６，跌７５點或跌１﹒１０％。恒生科技指數報４３３６，跌７９點或跌
１﹒７９％。
即月期指新報２００１８，跌１０３點，低水３０點。即月國指期貨報６８２８，跌５７點
，高水１點。即月科指期貨新報４３３９，跌６５點，高水２點。
上證綜合指數報３２３０，升３點或升０﹒１２％，成交２８３９﹒８８億元人民幣。深證
成份指數報１２２７７，升８點或升０﹒０７％，成交１７８４﹒７４億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金斯瑞生物科技（０１５４８） ２９﹒３元 跌４﹒４％
歌禮製藥－Ｂ（０１６７２） ３﹒５元 升０﹒８６％
信達生物（０１８０１） ３７﹒２元 升３﹒９１％
君實生物（０１８７７） ３１﹒４５元 跌２﹒７８％
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６４元 跌２﹒０８％
藥明生物（０２２６９） ７３﹒７元 跌０﹒６１％
泰格醫藥（０３３４７） ８０元 跌３﹒０３％
百濟神州（０６１６０） １１９﹒７元 升３﹒１％
康希諾（０６１８５） ６４﹒８元 升０﹒１５％
開拓藥業（０９９３９） １３﹒７４元 升１﹒９３％
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（ｅｒ）
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