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01548 金斯瑞生物科技
即時 按盤價 升28.550 +0.100 (+0.351%)
大手異動

08/08/2022 13:30

《異動股》金斯瑞（１５４８）跌幅擴大至４％，料中期虧損擴大

　　《經濟通通訊社８日專訊》金斯瑞生物科技（０１５４８）發盈警，現價跌幅擴大至
４﹒４％，報２９﹒３元，該股成交約３６０萬股，涉資１﹒０８億元，盤中高見３０﹒８元，
最低見２９﹒２５元；歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）升０﹒８６％，報３﹒５元；信達生物
（０１８０１）升３﹒９１％，報３７﹒２元；君實生物（０１８７７）跌２﹒７８％，報
３１﹒４５元。
　　金斯瑞生物科技公布，預期截至６月３０日止中期虧損約２﹒０３億至２﹒３７５億美元，
比去年同期虧損１﹒６億美元有所擴大。
　　該集團指，料中期經調整虧損約１﹒１５億至１﹒３７億美元，去年同期經調整虧損約
１﹒３６億美元。至於非細胞療法業務預期錄經調整淨利潤約２９００萬至３１８０萬美元，預
期增長約１０﹒３％至２０﹒９％。
　
＊美上市附屬傳生料虧損擴大＊
　
　　此外，該集團指，美國上市的非全資附屬公司傳奇生物料中期虧損約１﹒９６億至２﹒２９
億美元，比去年同期虧損１﹒７９億美元有所擴大，預期經調整虧損約１﹒４５億至１﹒６９億
美元，包括研發開支約１﹒３５億至１﹒５８億美元，主因持續投入主打候選產品西達基奧侖賽
與其他候選產品，並因認股權證負債的公允價值變動導致非現金公允價值虧損約２７９０萬至
３２６０萬美元。
　　現時，恒生指數報２００４８，跌１５３點或跌０﹒７６％，主板成交４６１﹒２２億元。
國企指數報６８２６，跌７５點或跌１﹒１０％。恒生科技指數報４３３６，跌７９點或跌
１﹒７９％。
　　即月期指新報２００１８，跌１０３點，低水３０點。即月國指期貨報６８２８，跌５７點
，高水１點。即月科指期貨新報４３３９，跌６５點，高水２點。
　　上證綜合指數報３２３０，升３點或升０﹒１２％，成交２８３９﹒８８億元人民幣。深證
成份指數報１２２７７，升８點或升０﹒０７％，成交１７８４﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　２９﹒３元　　跌４﹒４％
　　歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）　　　　３﹒５元　升０﹒８６％
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３７﹒２元　升３﹒９１％
　　君實生物（０１８７７）　　　　３１﹒４５元　跌２﹒７８％
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　５﹒６４元　跌２﹒０８％
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　７３﹒７元　跌０﹒６１％
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　　　　８０元　跌３﹒０３％
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１１９﹒７元　　升３﹒１％
　　康希諾（０６１８５）　　　　　　６４﹒８元　升０﹒１５％
　　開拓藥業（０９９３９）　　　　１３﹒７４元　升１﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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