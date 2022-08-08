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02777 富力地產
即時 按盤價 跌1.600 -0.070 (-4.192%)
大手異動

08/08/2022 09:26

《異動股》富力地產低開近３％，去年經審核虧損擴至１６５億人幣

　　《經濟通通訊社８日專訊》富力地產（０２７７７）現價跌２﹒８９％，報１﹒６８元，該
股成交約４４００股，涉資７３９２元；中海外（００６８８）升０﹒９５％，報２１﹒２元；
旭輝控股集團（００８８４）升０﹒９５％，報２﹒１２元；龍湖（００９６０）升０﹒３９％
，報２５﹒６元。
　　富力地產公布，截至去年１２月３１日止年度經審核業績，虧損約１６４﹒６９億元人民幣
，比未經審核虧損逾８８億元人民幣擴大約７６﹒６９億元人民幣，而２０２０年度純利約９０
億元人民幣。
　　該集團指，每股經審核虧損４﹒３８９元，而虧損擴大主因銷售成本比未經審核數字漲約
７０億元人民幣，主因根據市況作出重估後就發展中物業及已落成待售物業進一步作出減值撥備
所致；並引致由毛利逾４９億元人民幣改為毛損２１﹒６７億元人民幣。此外，其他收益亦由未
經審核約２０﹒４８億元降至２﹒７億元人民幣，因作重新分類。
　　現時，恒生指數報２００６５，跌１３６點或跌０﹒６８％，主板成交１２﹒７５億元。國
企指數報６８４１，跌６０點或跌０﹒８７％。恒生科技指數報４３５４，跌６１點或跌
１﹒３９％。
　　即月期指新報１９９８５，跌１３６點，低水８０點。即月國指期貨報６８２８，跌５７點
，低水１４點。即月科指期貨新報４３５１，跌５３點，低水３點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　富力地產（０２７７７）　　　　１﹒６８元　跌２﹒８９％
　　中海外（００６８８）　　　　　２１﹒２元　升０﹒９５％
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１２元　升０﹒９５％
　　龍湖（００９６０）　　　　　　２５﹒６元　升０﹒３９％
　　潤地（０１１０９）　　　　　　３１﹒２元　跌１﹒１１％
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒７２元　升０﹒３７％
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒４８元　升０﹒２８％
　　雅居樂（０３３８３）　　　　　２﹒４５元　　　　無升跌
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒９２元　跌１﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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