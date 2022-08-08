《異動股》金陽新能源（１１２１）挫逾８％，中期虧損增加

《經濟通通訊社８日專訊》金陽新能源（０１１２１）現價跌８﹒５５％，報１２﹒２元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒１６％。該股成交約７０萬股，涉資８６２萬元。

金陽新能源公布，預期截至６月３０日止中期虧損比去年同期虧損約３８３﹒９萬人民幣有

所增加。虧損比去年同期增加主因１月授出５４００萬股購股權，預計期內攤銷費用７７８０萬

人民幣，為非現金會計項目，對現金流並無影響。該集團指期內銷售額為約１﹒３４億人民幣，

較去年同期減少約１７﹒１％。另外，預計期內毛利率將較去年同期的約２７﹒４％減少至約

１﹒１％。

集團指，鞋類原設備製造商業務受新型病毒疫情影響，但今年上半年東南亞及印度的供應商

恢復生產供應，引致部分訂單回流至該地區，加上回流中國的訂單有限，導致內地廠家急遽削價

競爭而影響該集團利潤。關於光伏產品業務，該集團期內銷售額較去年同期大幅進步，但年初起

疫情反彈以及所租廠房限制造成生產進度受影響，預計本月將啟動搬入新廠房，完成後將可提升

生產進度。

現時，恒生指數報２００４８，跌１５３點或跌０﹒７６％，主板成交６８﹒１７億元。國

企指數報６８３５，跌６６點或跌０﹒９６％。恒生科技指數報４３３７，跌７８點或跌

１﹒７８％。

即月期指新報２０００７，跌１１４點，低水４２點。即月國指期貨報６８３６，跌４９點

，平水。即月科指期貨新報４３４２，跌６２點，高水４４點。

上證綜合指數報３２２０，跌６點或跌０﹒２０％，成交４９７﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１２２３６，跌３２點或跌０﹒２７％，成交７１０﹒０１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金陽新能源（０１１２１） １２﹒２０元 跌８﹒５５％

李寧（０２３３１） ６３﹒６５元 跌２﹒６０％

安踏體育（０２０２０） ８５﹒５５元 跌２﹒４５％

申洲國際（０２３１３） ７９﹒５０元 跌２﹒４５％

信義光能（００９６８） １２﹒４８元 升０﹒６５％

信義玻璃（００８６８） １６﹒０２元 升１﹒６５％

福萊特玻璃（０６８６５） ２５﹒６０元 跌０﹒７８％

彩虹新能源（００４３８） ８﹒８８元 跌１﹒４４％

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（ｈｃ）

