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01121 金陽新能源
即時 按盤價 升13.440 +0.300 (+2.283%)
大手異動

08/08/2022 09:39

《異動股》金陽新能源（１１２１）挫逾８％，中期虧損增加

　　《經濟通通訊社８日專訊》金陽新能源（０１１２１）現價跌８﹒５５％，報１２﹒２元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１０﹒１６％。該股成交約７０萬股，涉資８６２萬元。
　　金陽新能源公布，預期截至６月３０日止中期虧損比去年同期虧損約３８３﹒９萬人民幣有
所增加。虧損比去年同期增加主因１月授出５４００萬股購股權，預計期內攤銷費用７７８０萬
人民幣，為非現金會計項目，對現金流並無影響。該集團指期內銷售額為約１﹒３４億人民幣，
較去年同期減少約１７﹒１％。另外，預計期內毛利率將較去年同期的約２７﹒４％減少至約
１﹒１％。
　　集團指，鞋類原設備製造商業務受新型病毒疫情影響，但今年上半年東南亞及印度的供應商
恢復生產供應，引致部分訂單回流至該地區，加上回流中國的訂單有限，導致內地廠家急遽削價
競爭而影響該集團利潤。關於光伏產品業務，該集團期內銷售額較去年同期大幅進步，但年初起
疫情反彈以及所租廠房限制造成生產進度受影響，預計本月將啟動搬入新廠房，完成後將可提升
生產進度。
　　現時，恒生指數報２００４８，跌１５３點或跌０﹒７６％，主板成交６８﹒１７億元。國
企指數報６８３５，跌６６點或跌０﹒９６％。恒生科技指數報４３３７，跌７８點或跌
１﹒７８％。
　　即月期指新報２０００７，跌１１４點，低水４２點。即月國指期貨報６８３６，跌４９點
，平水。即月科指期貨新報４３４２，跌６２點，高水４４點。
　　上證綜合指數報３２２０，跌６點或跌０﹒２０％，成交４９７﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２３６，跌３２點或跌０﹒２７％，成交７１０﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金陽新能源（０１１２１）　１２﹒２０元　跌８﹒５５％
　　李寧（０２３３１）　　　　６３﹒６５元　跌２﹒６０％
　　安踏體育（０２０２０）　　８５﹒５５元　跌２﹒４５％
　　申洲國際（０２３１３）　　７９﹒５０元　跌２﹒４５％
　　信義光能（００９６８）　　１２﹒４８元　升０﹒６５％
　　信義玻璃（００８６８）　　１６﹒０２元　升１﹒６５％
　　福萊特玻璃（０６８６５）　２５﹒６０元　跌０﹒７８％
　　彩虹新能源（００４３８）　　８﹒８８元　跌１﹒４４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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