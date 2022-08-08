《異動股》微創（８５３）挫逾９％，料中期虧損擴大至約２億美元

《經濟通通訊社８日專訊》微創醫療（００８５３）現價跌９﹒２７％，報１８﹒６元，該

股成交約１７２萬股，涉資３３０１萬元。

微創醫療公布，預期截至６月３０日止中期虧損約１﹒９３億至２﹒０３億美元，比去年同

期虧損約９０３０萬美元有所擴大。

虧損上升主因期內非現金性費用增加，包括發行可換股債券和附屬公司發行優先股等應計利

息，根據股份獎勵計劃對若干僱員授予激勵股票和期權所確認成本增加，及以權益法計量的被投

資公司虧損擴大之影響等；手術機器人、心臟瓣膜及外科等業務借助獨立融資渠道推進研發、註

冊及商業化等費用顯著增加；用於海外市場開拓、產品推廣等投入增加。

儘管受到新型冠狀病毒疫情影響醫療機構擇期手術量減少，銷售收入保持穩定增長，主因骨

科和心律管理等海外業務穩定增長，以及大動脈及外周血管介入業務、神經介入業務及心臟瓣膜

業務的快速市場推廣以及新產品收入貢獻。

現時，恒生指數報２００１７，跌１８４點或跌０﹒９１％，主板成交９３﹒２４億元。國

企指數報６８２３，跌７８點或跌１﹒１３％。恒生科技指數報４３２９，跌８５點或跌

１﹒９５％。

即月期指新報１９９７９，跌１４２點，低水３９點。即月國指期貨報６８２２，跌６３點

，低水２點。即月科指期貨新報４３３４，跌７０點，高水２２點。

上證綜合指數報３２１９，跌７點或跌０﹒２２％，成交６８７﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２２３１，跌３８點或跌０﹒３１％，成交９５０﹒５７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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微創醫療（００８５３） １８﹒６０元 跌９﹒２７％

微創機器人－Ｂ（０２２５２） ３２﹒８０元 跌３﹒８１％

微創腦科學（０２１７２） ２１﹒６５元 無升跌

藥明生物（０２２６９） ７２﹒７０元 跌１﹒９６％

北京健康（０２３８９） ０﹒０８元 無升跌

信達生物（０１８０１） ３６﹒０５元 升０﹒７０％

石藥集團（０１０９３） ８﹒４２元 跌１﹒１７％

復星醫藥（０２１９６） ２８﹒４５元 升１﹒７９％

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（ｈｃ）

