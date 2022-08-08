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00853 微創醫療
即時 按盤價 升19.560 +0.580 (+3.056%)
大手異動

08/08/2022 09:44

《異動股》微創（８５３）挫逾９％，料中期虧損擴大至約２億美元

　　《經濟通通訊社８日專訊》微創醫療（００８５３）現價跌９﹒２７％，報１８﹒６元，該
股成交約１７２萬股，涉資３３０１萬元。
　　微創醫療公布，預期截至６月３０日止中期虧損約１﹒９３億至２﹒０３億美元，比去年同
期虧損約９０３０萬美元有所擴大。
　　虧損上升主因期內非現金性費用增加，包括發行可換股債券和附屬公司發行優先股等應計利
息，根據股份獎勵計劃對若干僱員授予激勵股票和期權所確認成本增加，及以權益法計量的被投
資公司虧損擴大之影響等；手術機器人、心臟瓣膜及外科等業務借助獨立融資渠道推進研發、註
冊及商業化等費用顯著增加；用於海外市場開拓、產品推廣等投入增加。
　　儘管受到新型冠狀病毒疫情影響醫療機構擇期手術量減少，銷售收入保持穩定增長，主因骨
科和心律管理等海外業務穩定增長，以及大動脈及外周血管介入業務、神經介入業務及心臟瓣膜
業務的快速市場推廣以及新產品收入貢獻。
　　現時，恒生指數報２００１７，跌１８４點或跌０﹒９１％，主板成交９３﹒２４億元。國
企指數報６８２３，跌７８點或跌１﹒１３％。恒生科技指數報４３２９，跌８５點或跌
１﹒９５％。
　　即月期指新報１９９７９，跌１４２點，低水３９點。即月國指期貨報６８２２，跌６３點
，低水２點。即月科指期貨新報４３３４，跌７０點，高水２２點。
　　上證綜合指數報３２１９，跌７點或跌０﹒２２％，成交６８７﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２３１，跌３８點或跌０﹒３１％，成交９５０﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微創醫療（００８５３）　　　　１８﹒６０元　跌９﹒２７％
　　微創機器人－Ｂ（０２２５２）　３２﹒８０元　跌３﹒８１％
　　微創腦科學（０２１７２）　　　２１﹒６５元　　　　無升跌
　　藥明生物（０２２６９）　　　　７２﹒７０元　跌１﹒９６％
　　北京健康（０２３８９）　　　　　０﹒０８元　　　　無升跌
　　信達生物（０１８０１）　　　　３６﹒０５元　升０﹒７０％
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　８﹒４２元　跌１﹒１７％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　２８﹒４５元　升１﹒７９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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