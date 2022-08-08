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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌298.000 -1.400 (-0.468%)
大手異動

08/08/2022 09:59

《中概異動》阿里（０９９８８）跌近４％，暫為表現最差藍籌股

　　《經濟通通訊社８日專訊》阿里（０９９８８）現價跌３﹒６６％，報８９﹒５元，該股成
交約８４９萬股，涉資７﹒６４億元，盤中高見９０﹒２５元，最低見８９﹒０５元，暫為表現
最差藍籌股；騰訊（００７００）跌１﹒２４％，報３０３﹒８元；美團（０３６９０）跌
１﹒４７％，報１８０﹒８元；京東集團（０９６１８）跌２﹒６１％，報２３９元。
　　阿里巴巴上周公布業績，截至６月３０日止首季度純利約２２７﹒３９億元人民幣，比去年
同期減少約５０％，每股盈利１﹒０７元，非公認會計準則淨利潤跌３０％，至３０２﹒５２億
元人民幣。
　　該集團指，純利減少主因經營利潤下降１９％、權益法核算的投資損益下降，以及所持上市
公司股權投資的市場價格變動而產生的淨收益減少。至於收入約２０５５﹒５５億元人民幣，幾
近持平，因內地商業分部收入下降１％，部分被雲業務收入增長１０％所抵銷。首季度內地淘寶
和天貓線上實物商品ＧＭＶ剔除未支付訂單同比錄中單位數下降。
　　現時，恒生指數報２００４５，跌１５６點或跌０﹒７７％，主板成交１８９﹒５６億元。
國企指數報６８３８，跌６３點或跌０﹒９２％。恒生科技指數報４３５８，跌５７點或跌
１﹒３０％。
　　即月期指新報２０００６，跌１１５點，低水４０點。即月國指期貨報６８３８，跌４７點
，平水。即月科指期貨新報４３６１，跌４３點，高水２點。
　　上證綜合指數報３２２７，升０點或升０﹒０２％，成交１３３１﹒３４億元人民幣。深證
成份指數報１２２６９，升０點或升０﹒００％，成交８１３﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　８９﹒５元　跌３﹒６６％
　　騰訊（００７００）　　　３０３﹒８元　跌１﹒２４％
　　美團（０３６９０）　　　１８０﹒８元　跌１﹒４７％
　　京東集團（０９６１８）　　　２３９元　跌２﹒６１％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒９６元　跌２﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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