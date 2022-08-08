《中概異動》阿里（０９９８８）跌近４％，暫為表現最差藍籌股

《經濟通通訊社８日專訊》阿里（０９９８８）現價跌３﹒６６％，報８９﹒５元，該股成

交約８４９萬股，涉資７﹒６４億元，盤中高見９０﹒２５元，最低見８９﹒０５元，暫為表現

最差藍籌股；騰訊（００７００）跌１﹒２４％，報３０３﹒８元；美團（０３６９０）跌

１﹒４７％，報１８０﹒８元；京東集團（０９６１８）跌２﹒６１％，報２３９元。

阿里巴巴上周公布業績，截至６月３０日止首季度純利約２２７﹒３９億元人民幣，比去年

同期減少約５０％，每股盈利１﹒０７元，非公認會計準則淨利潤跌３０％，至３０２﹒５２億

元人民幣。

該集團指，純利減少主因經營利潤下降１９％、權益法核算的投資損益下降，以及所持上市

公司股權投資的市場價格變動而產生的淨收益減少。至於收入約２０５５﹒５５億元人民幣，幾

近持平，因內地商業分部收入下降１％，部分被雲業務收入增長１０％所抵銷。首季度內地淘寶

和天貓線上實物商品ＧＭＶ剔除未支付訂單同比錄中單位數下降。

現時，恒生指數報２００４５，跌１５６點或跌０﹒７７％，主板成交１８９﹒５６億元。

國企指數報６８３８，跌６３點或跌０﹒９２％。恒生科技指數報４３５８，跌５７點或跌

１﹒３０％。

即月期指新報２０００６，跌１１５點，低水４０點。即月國指期貨報６８３８，跌４７點

，平水。即月科指期貨新報４３６１，跌４３點，高水２點。

上證綜合指數報３２２７，升０點或升０﹒０２％，成交１３３１﹒３４億元人民幣。深證

成份指數報１２２６９，升０點或升０﹒００％，成交８１３﹒２５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ８９﹒５元 跌３﹒６６％

騰訊（００７００） ３０３﹒８元 跌１﹒２４％

美團（０３６９０） １８０﹒８元 跌１﹒４７％

京東集團（０９６１８） ２３９元 跌２﹒６１％

小米（０１８１０） １１﹒９６元 跌２﹒１３％

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（ｅｒ）

