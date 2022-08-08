《中概異動》和醫（１３）升逾６％，直腸癌藥關鍵研究達主要終點

《經濟通通訊社８日專訊》和黃醫藥（０００１３）現價升６﹒０６％，報２２﹒７５元，

該股成交約１０５萬股，涉資２３８１萬元，盤中高見２３﹒１５元，最低見２１﹒８元；再鼎

醫藥（０９６８８）升７﹒９８％，報３５﹒２元；基石藥業－Ｂ（０２６１６）升５﹒３１％

，報４﹒３６元；華領醫藥－Ｂ（０２５５２）升２﹒９％，報３﹒９元。

和黃醫藥公布抑制劑「呋喹替尼」用於探索性治療晚期難治性的轉移性結直腸癌的

ＦＲＥＳＣＯ－２關鍵性全球ＩＩＩ期研究，已達到總生存期（ＯＳ）這一主要終點。

該研究是一項在美國、歐洲、日本及澳洲開展的全球多中心臨床試驗，旨在探索「呋喹替尼

」加最佳支持治療，對比安慰劑加最佳支持治療，用於治療標準化療及相關生物製劑治療後疾病

進展或對ＴＡＳ－１０２和╱或瑞戈非尼（ｒｅｇｏｒａｆｅｎｉｂ）不耐受的轉移性結直腸癌

患者。除總生存期外，關鍵次要終點無進展生存期（ＰＦＳ）亦觀察到具有統計學意義的顯著改

善。

和黃醫藥一直與全球監管機構就ＦＲＥＳＣＯ－２研究的試驗設計及實施保持溝通，並將與

美國、歐洲及日本的監管機構討論這些數據，以盡快提交上市許可申請。美國食品藥品監督管理

局（ＦＤＡ）已於２０２０年６月授予「呋喹替尼」快速通道資格，開發用於治療轉移性結直腸

癌患者。

現時，恒生指數報２００５９，跌１４２點或跌０﹒７１％，主板成交２３６﹒８１億元。

國企指數報６８４４，跌５７點或跌０﹒８３％。恒生科技指數報４３６２，跌５３點或跌

１﹒２１％。

即月期指新報２００４３，跌７８點，低水１６點。即月國指期貨報６８５２，跌３３點，

高水７點。即月科指期貨新報４３６５，跌３９點，高水３點。

上證綜合指數報３２２７，升０點或升０﹒０１％，成交１６４１﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２２７２，升３點或升０﹒０３％，成交１００６﹒６４億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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和黃醫藥（０００１３） ２２﹒７５元 升６﹒０６％

再鼎醫藥（０９６８８） ３５﹒２元 升７﹒９８％

基石藥業－Ｂ（０２６１６） ４﹒３６元 升５﹒３１％

華領醫藥－Ｂ（０２５５２） ３﹒９元 升２﹒９％

康方生物（０９９２６） ２３﹒３５元 升２﹒８６％

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ８﹒６７元 升２﹒６％

開拓藥業（０９９３９） １３﹒８２元 升２﹒５２％

歌禮製藥－Ｂ（０１６７２） ３﹒５４元 升２﹒０２％

百濟神州（０６１６０） １１８﹒２元 升１﹒８１％

康希諾（０６１８５） ６５﹒６元 升１﹒３９％

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（ｐｃ）

