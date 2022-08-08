《異動股》中芯轉跌逾２％，據報北京１２吋晶圓廠被迫暫停

《經濟通通訊社８日專訊》中芯（００９８１）Ｈ股現價跌２﹒３５％，報１７﹒４８元，

該股成交約２０２７萬股，涉資３﹒５８億元。Ａ股（滬：６８８９８１）現價４２﹒６４元人

民幣，跌１﹒７元人民幣，或跌３﹒８３％，成交１５﹒２６億元人民幣，涉及３５２４萬股。

現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１８４﹒１８％。

中芯北京新建的１２英寸晶圓廠ＣＩＭ國產化項目於近期被迫暫停，主因是該項目技術承包

方上揚軟件（上海）無法完成中芯的半導體ＣＩＭ軟件國產化需求，最終導致項目暫停。目前，

承包方負責該項目實施的上百人團隊已經全部撤離中芯國際北京辦公地，回到原來的工作地，且

多位負責該項目研發的高級別技術人員，已經開始在尋找新的工作機會。

現時，恒生指數報２００５５，跌１４６點或跌０﹒７３％，主板成交３１１﹒７９億元。

國企指數報６８３０，跌７１點或跌１﹒０３％。恒生科技指數報４３４３，跌７２點或跌

１﹒６５％。

即月期指新報２００２４，跌９７點，低水３１點。即月國指期貨報６８３２，跌５３點，

高水１點。即月科指期貨新報４３４５，跌５９點，高水２１點。

上證綜合指數報３２２５，跌１點或跌０﹒０６％，成交２０１３﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１２２６２，跌７點或跌０﹒０６％，成交２８６７﹒４９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中芯（００９８１） １７﹒４８元 跌２﹒３５％

華虹（０１３４７） ２７﹒３０元 跌１﹒０９％

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６７﹒５０元 升０﹒９７％

上海復旦（０１３８５） ３３﹒１０元 跌３﹒７８％

宏光半導體（０６９０８） ４﹒４８元 升２１﹒７４％

晶門（０２８７８） ０﹒５８元 跌１﹒６９％

中電華大科技（０００８５） ０﹒７８元 升１﹒３０％

芯智控股（０２１６６） １﹒８７元 跌０﹒５３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

