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00293 國泰航空
即時 按盤價 跌8.520 -0.070 (-0.815%)
大手異動

08/08/2022 11:00

《異動股》國泰升近２％，本周五起７日酒店隔離改為「３＋４」

　　《經濟通通訊社８日專訊》國泰（００２９３）現價升１﹒７７％，報８﹒６２元，該股成
交約１０５６萬股，涉資９１３８萬元，盤中高見８﹒７７元，最低見８﹒４７元；東瀛遊
（０６８８２）升１０％，報０﹒５５元；美蘭空港（００３５７）跌６﹒０２％，報１９﹒５
元；東航（００６７０）無升跌，報２﹒８３元。
　　行政長官李家超表示，本屆政府７月上任後為應對新冠疫情，於７月１７日成立「應對疫情
指導及協調組」，由行政長官監督，今日召開首次記者會，公布從海外、台灣機場抵港人士，７
日酒店檢疫措施新安排。由本周五（１２日）起，７日檢疫酒店隔離改為「３＋４」，即３日酒
店隔離及４日家居隔離。
　　李家超指，４日家居醫學監測可以外出，但不能進入有主動核查「疫苗通行證」的表列處所
，包括酒吧、遊戲機中心、安老院舍、殘疾人士院舍和學校等，亦不能參與除去口罩的活動，每
日快測陰性則可乘搭交通工具、上班、進入商場和街市等。
　　李家超又表示，政府會同時推出「紅黃藍碼」，檢疫人士若確診會被給予「紅碼」，禁止離
開檢疫地點；檢疫人士若檢測陰性會被給予「黃碼」，在醫學監測期間可外出活動；檢疫人士在
完成規限後會自動轉為「藍碼」，「紅黃藍碼」會在「安心出行」上展示。（ｈｙ）
　　現時，恒生指數報２００２５，跌１７６點或跌０﹒８７％，主板成交３３３﹒２８億元。
國企指數報６８１９，跌８３點或跌１﹒２０％。恒生科技指數報４３３１，跌８４點或跌
１﹒９２％。
　　即月期指新報１９９９１，跌１３０點，低水３４點。即月國指期貨報６８１９，跌６６點
，平水。即月科指期貨新報４３３５，跌６９點，高水４點。
　　上證綜合指數報３２２９，升２點或升０﹒０７％，成交２１４２﹒７２億元人民幣。深證
成份指數報１２２８５，升１６點或升０﹒１３％，成交１３３０﹒６８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國泰（００２９３）　　　　　８﹒６２元　升１﹒７７％
　　東瀛遊（０６８８２）　　　　０﹒５５元　　　升１０％
　　美蘭空港（００３５７）　　　１９﹒５元　跌６﹒０２％
　　東航（００６７０）　　　　　２﹒８３元　　　　無升跌
　　國航（００７５３）　　　　　６﹒１４元　跌０﹒９７％
　　南航（０１０５５）　　　　　４﹒２４元　升０﹒２４％
　　中銀航空租賃（０２５８８）　６７﹒９元　　跌０﹒８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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