《異動股》國泰升近２％，本周五起７日酒店隔離改為「３＋４」

《經濟通通訊社８日專訊》國泰（００２９３）現價升１﹒７７％，報８﹒６２元，該股成

交約１０５６萬股，涉資９１３８萬元，盤中高見８﹒７７元，最低見８﹒４７元；東瀛遊

（０６８８２）升１０％，報０﹒５５元；美蘭空港（００３５７）跌６﹒０２％，報１９﹒５

元；東航（００６７０）無升跌，報２﹒８３元。

行政長官李家超表示，本屆政府７月上任後為應對新冠疫情，於７月１７日成立「應對疫情

指導及協調組」，由行政長官監督，今日召開首次記者會，公布從海外、台灣機場抵港人士，７

日酒店檢疫措施新安排。由本周五（１２日）起，７日檢疫酒店隔離改為「３＋４」，即３日酒

店隔離及４日家居隔離。

李家超指，４日家居醫學監測可以外出，但不能進入有主動核查「疫苗通行證」的表列處所

，包括酒吧、遊戲機中心、安老院舍、殘疾人士院舍和學校等，亦不能參與除去口罩的活動，每

日快測陰性則可乘搭交通工具、上班、進入商場和街市等。

李家超又表示，政府會同時推出「紅黃藍碼」，檢疫人士若確診會被給予「紅碼」，禁止離

開檢疫地點；檢疫人士若檢測陰性會被給予「黃碼」，在醫學監測期間可外出活動；檢疫人士在

完成規限後會自動轉為「藍碼」，「紅黃藍碼」會在「安心出行」上展示。（ｈｙ）

現時，恒生指數報２００２５，跌１７６點或跌０﹒８７％，主板成交３３３﹒２８億元。

國企指數報６８１９，跌８３點或跌１﹒２０％。恒生科技指數報４３３１，跌８４點或跌

１﹒９２％。

即月期指新報１９９９１，跌１３０點，低水３４點。即月國指期貨報６８１９，跌６６點

，平水。即月科指期貨新報４３３５，跌６９點，高水４點。

上證綜合指數報３２２９，升２點或升０﹒０７％，成交２１４２﹒７２億元人民幣。深證

成份指數報１２２８５，升１６點或升０﹒１３％，成交１３３０﹒６８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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國泰（００２９３） ８﹒６２元 升１﹒７７％

東瀛遊（０６８８２） ０﹒５５元 升１０％

美蘭空港（００３５７） １９﹒５元 跌６﹒０２％

東航（００６７０） ２﹒８３元 無升跌

國航（００７５３） ６﹒１４元 跌０﹒９７％

南航（０１０５５） ４﹒２４元 升０﹒２４％

中銀航空租賃（０２５８８） ６７﹒９元 跌０﹒８％

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（ｅｒ）

