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00003 香港中華煤氣
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大手異動

08/08/2022 13:33

《異動股》中電（２）升近１％，中期盈轉虧蝕４８﹒５５億元

　　《經濟通通訊社８日專訊》中電（００００２）中期由盈轉虧，惟現價升０﹒７６％，報
６６﹒１元，該股成交約７０萬股，涉資４６１９萬元，盤中高見６６﹒２元，最低見
６５﹒６５元；煤氣（００００３）跌０﹒１２％，報８﹒１５元；電能（００００６）跌
０﹒４％，報４９﹒７元；港燈（０２６３８）升０﹒４２％，報７﹒１８元。
　　中電控股公布，截至今年６月３０日止中期虧損４８﹒５５億元，去年同期錄股東應佔盈利
為４６﹒１５億元，每股虧損１﹒９２元，宣派第二期中期股息每股０﹒６３元，與去年相同。
　　期內，綜合收入增加１６﹒９％至４７５﹒９４億元。今年市場出現前所未有的波動，導致
澳洲能源對沖合約錄得７９﹒５７億元的公平價值虧損，集團盈利因而受到顯著影響。
　　現時，恒生指數報２００２０，跌１８１點或跌０﹒９０％，主板成交４６７﹒８８億元。
國企指數報６８１５，跌８６點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４３２９，跌８６點或跌
１﹒９５％。
　　即月期指新報１９９９２，跌１２９點，低水２８點。即月國指期貨報６８２０，跌６５點
，高水５點。即月科指期貨新報４３３５，跌６９點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２２９，升２點或升０﹒０８％，成交２８８５﹒２３億元人民幣。深證
成份指數報１２２６８，無升跌，成交１８１５﹒１３億元人民幣。
　
　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中電（００００２）　６６﹒１元　升０﹒７６％
　　煤氣（００００３）　８﹒１５元　跌０﹒１２％
　　電能（００００６）　４９﹒７元　　跌０﹒４％
　　港燈（０２６３８）　７﹒１８元　升０﹒４２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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