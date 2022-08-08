《異動股》中電（２）升近１％，中期盈轉虧蝕４８﹒５５億元

《經濟通通訊社８日專訊》中電（００００２）中期由盈轉虧，惟現價升０﹒７６％，報

６６﹒１元，該股成交約７０萬股，涉資４６１９萬元，盤中高見６６﹒２元，最低見

６５﹒６５元；煤氣（００００３）跌０﹒１２％，報８﹒１５元；電能（００００６）跌

０﹒４％，報４９﹒７元；港燈（０２６３８）升０﹒４２％，報７﹒１８元。

中電控股公布，截至今年６月３０日止中期虧損４８﹒５５億元，去年同期錄股東應佔盈利

為４６﹒１５億元，每股虧損１﹒９２元，宣派第二期中期股息每股０﹒６３元，與去年相同。

期內，綜合收入增加１６﹒９％至４７５﹒９４億元。今年市場出現前所未有的波動，導致

澳洲能源對沖合約錄得７９﹒５７億元的公平價值虧損，集團盈利因而受到顯著影響。

現時，恒生指數報２００２０，跌１８１點或跌０﹒９０％，主板成交４６７﹒８８億元。

國企指數報６８１５，跌８６點或跌１﹒２６％。恒生科技指數報４３２９，跌８６點或跌

１﹒９５％。

即月期指新報１９９９２，跌１２９點，低水２８點。即月國指期貨報６８２０，跌６５點

，高水５點。即月科指期貨新報４３３５，跌６９點，高水５點。

上證綜合指數報３２２９，升２點或升０﹒０８％，成交２８８５﹒２３億元人民幣。深證

成份指數報１２２６８，無升跌，成交１８１５﹒１３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中電（００００２） ６６﹒１元 升０﹒７６％

煤氣（００００３） ８﹒１５元 跌０﹒１２％

電能（００００６） ４９﹒７元 跌０﹒４％

港燈（０２６３８） ７﹒１８元 升０﹒４２％

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（ｅｒ）

