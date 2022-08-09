《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）於市前９：００ａｍ錄得２手共５００萬股
市前交易，每股造８９﹒２０１元至８９﹒２０２元，較上日收市價高０﹒４５％，涉資
４﹒４６億元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
09/08/2022 09:01
《大手成交》阿里兩手共５００萬股市前交易，涉資４﹒４６億元
《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）於市前９：００ａｍ錄得２手共５００萬股
市前交易，每股造８９﹒２０１元至８９﹒２０２元，較上日收市價高０﹒４５％，涉資
４﹒４６億元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰09/08/2022 09:02 《大手成交》京東集團等３家公司上午９：０１市前大手交易
下一篇新聞︰08/08/2022 09:59 《中概異動》阿里（０９９８８）跌近４％，暫為表現最差藍籌股
09/08/2022 11:32 《中概異動》阿里（０９９８８）升近３％，報９１﹒２５元
09/08/2022 10:14 《大手成交》阿里等２家公司上午１０：１３大手交易
09/08/2022 09:22 《中概異動》阿里高開逾１％，尋聯交所批准豁免遵守部分上市規則
08/08/2022 09:21 《異動股》利福國際等２家公司開市競價異動
05/08/2022 15:52 《大手成交》阿里一手約４４萬股非自動對盤，涉資４０４６萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰