《異動股》百家淘客漲逾５３％突破１００天線，報０﹒０７２元

《經濟通通訊社９日專訊》百家淘客（０８２８７）升５３﹒１９％，報０﹒０７２元，升

穿１００天線（０﹒０７２元），最高價０﹒０７２元，最低價０﹒０５３元；成交２８萬股，

成交金額１﹒８１萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒７萬元。現時最大淨被

動賣出券商為一中證券，金額６５００元，加權平均成交價０﹒０６５元。

現時，恒生指數報２００６５，升１９點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６８３０，升９

點或０﹒１４％；恒生科技指數報４３３２，跌２點或０﹒０６％；主板成交５２﹒９億元。

上證綜合指數報３２２９，跌６點或０﹒２１％，成交１８９﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１２２５４，跌４７點或０﹒３９％，成交１１６﹒５８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０７２ 變動 ＋５３﹒１９％

最高價 ０﹒０７２ 最低價 ０﹒０５３

成交股數 ２８萬股 成交金額 １﹒８１萬

１０天平均 ０﹒０５４ 歷史波幅％ ９６﹒０３９

２０天平均 ０﹒０５５ 加權平均價 ０﹒０６５

５０天平均 ０﹒０６０ ＲＳＩ１４ ７１﹒４８５

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒７萬元



（ｅｄ）

