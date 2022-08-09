  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
08287 百家淘客
即時 按盤價 升0.062 +0.015 (+31.915%)
大手異動

09/08/2022 09:33

《異動股》百家淘客漲逾５３％突破１００天線，報０﹒０７２元

　　《經濟通通訊社９日專訊》百家淘客（０８２８７）升５３﹒１９％，報０﹒０７２元，升
穿１００天線（０﹒０７２元），最高價０﹒０７２元，最低價０﹒０５３元；成交２８萬股，
成交金額１﹒８１萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒７萬元。現時最大淨被
動賣出券商為一中證券，金額６５００元，加權平均成交價０﹒０６５元。
　　現時，恒生指數報２００６５，升１９點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６８３０，升９
點或０﹒１４％；恒生科技指數報４３３２，跌２點或０﹒０６％；主板成交５２﹒９億元。
　　上證綜合指數報３２２９，跌６點或０﹒２１％，成交１８９﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２５４，跌４７點或０﹒３９％，成交１１６﹒５８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０７２　變動　　　　＋５３﹒１９％
　　最高價　　　０﹒０７２　最低價　　　　　０﹒０５３
　　成交股數　　　２８萬股　成交金額　　　　１﹒８１萬
　　１０天平均　０﹒０５４　歷史波幅％　　９６﹒０３９
　　２０天平均　０﹒０５５　加權平均價　　　０﹒０６５
　　５０天平均　０﹒０６０　ＲＳＩ１４　　７１﹒４８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒７萬元
　
（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰09/08/2022 09:35  《異動股》百家淘客漲逾７０％突破１００天線，報０﹒０８元

下一篇新聞︰01/08/2022 10:52  《異動股》百家淘客等２家公司上午１０：５１異動

其他大手異動
More

08/06/2022 10:53  《異動股》百家淘客等３家公司上午１０：５２異動

11/05/2022 11:27  《異動股》百家淘客等２家公司上午１１：２６異動

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金