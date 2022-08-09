《異動股》百家淘客漲逾７０％突破１００天線，報０﹒０８元

《經濟通通訊社９日專訊》百家淘客（０８２８７）升７０﹒２１％，報０﹒０８元，升穿
１００天線（０﹒０７２元），最高價０﹒０８元，創１個月新高，最低價０﹒０５３元；成交
４７萬股，成交金額３﹒２９萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入２﹒８９萬元。現
時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額１﹒１９萬元，加權平均成交價０﹒０７９元。
現時，恒生指數報２００５２，升６點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６８２４，升３
點或０﹒０５％；恒生科技指數報４３２９，跌５點或０﹒１３％；主板成交６７﹒４３億元。
上證綜合指數報３２３４，跌２點或０﹒０８％，成交２８２﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２２７８，跌２３點或０﹒１９％，成交１６３﹒３６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０８０ 變動 ＋７０﹒２１％
最高價 ０﹒０８０ 最低價 ０﹒０５３
成交股數 ４７萬股 成交金額 ３﹒２９萬
１０天平均 ０﹒０５５ 歷史波幅％ ９６﹒０３９
２０天平均 ０﹒０５６ 加權平均價 ０﹒０７０
５０天平均 ０﹒０６０ ＲＳＩ１４ ７６﹒０１１
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入２﹒８９
萬元
（ｅｄ）
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