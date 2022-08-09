《異動股》百家淘客漲逾７０％突破１００天線，報０﹒０８元

《經濟通通訊社９日專訊》百家淘客（０８２８７）升７０﹒２１％，報０﹒０８元，升穿

１００天線（０﹒０７２元），最高價０﹒０８元，創１個月新高，最低價０﹒０５３元；成交

４７萬股，成交金額３﹒２９萬元；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入２﹒８９萬元。現

時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額１﹒１９萬元，加權平均成交價０﹒０７９元。

現時，恒生指數報２００５２，升６點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６８２４，升３

點或０﹒０５％；恒生科技指數報４３２９，跌５點或０﹒１３％；主板成交６７﹒４３億元。

上證綜合指數報３２３４，跌２點或０﹒０８％，成交２８２﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２２７８，跌２３點或０﹒１９％，成交１６３﹒３６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒０８０ 變動 ＋７０﹒２１％

最高價 ０﹒０８０ 最低價 ０﹒０５３

成交股數 ４７萬股 成交金額 ３﹒２９萬

１０天平均 ０﹒０５５ 歷史波幅％ ９６﹒０３９

２０天平均 ０﹒０５６ 加權平均價 ０﹒０７０

５０天平均 ０﹒０６０ ＲＳＩ１４ ７６﹒０１１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率９５：５，資金淨主動買入２﹒８９

萬元



（ｅｄ）

