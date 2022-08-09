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01626 嘉耀控股
即時 按盤價 升1.030 +0.260 (+33.766%)
大手異動

09/08/2022 09:38

《異動股》嘉耀控股升逾倍突破２５０天線，報１﹒６７元

　　《經濟通通訊社９日專訊》嘉耀控股（０１６２６）升１１６﹒８８％，報１﹒６７元，升
穿２５０天線（１﹒５８元），最高價１﹒６８元，創１個月新高，最低價０﹒８８元；成交
１０﹒６萬股，成交金額１１﹒６５萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１﹒５８
萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券，金額３﹒２３萬元，加權平均成交價０﹒９５元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１﹒６４萬元，加權平均成交價１﹒１６１元。
以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５３﹒０３％。
　　現時，恒生指數報２００２９，跌１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８１９，跌
２點或０﹒０３％；恒生科技指數報４３２４，跌１０點或０﹒２５％；主板成交８５﹒２６億
元。
　　上證綜合指數報３２３４，跌２點或０﹒０８％，成交４１０﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７５，跌２７點或０﹒２２％，成交２４６﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１﹒６７０　變動　　　　＋１１６﹒８８％
　　最高價　　　　１﹒６８０　最低價　　　　　　０﹒８８０
　　成交股數　　１０﹒６萬股　成交金額　　　　１１﹒６５萬
　　１０天平均　　０﹒７９４　歷史波幅％　　１１２﹒８３２
　　２０天平均　　０﹒９０６　加權平均價　　　　１﹒０９９
　　５０天平均　　１﹒４３６　ＲＳＩ１４　　　７０﹒６５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出
１﹒５８萬元；暫連升３日，累計升幅１５３﹒０３％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嘉耀控股（０１６２６）　　１﹒６７　＋１１６﹒８８
　　星光集團（００４０３）　　０﹒２４　　　－２﹒８３
　　紛美包裝（００４６８）　　１﹒３３　　　　　無升跌
　　透雲生物（０１３３２）　　０﹒７９　　　＋１﹒２８
　　華禧控股（０１６８９）　　１﹒４２　　　＋０﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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