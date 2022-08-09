《異動股》嘉耀控股升逾倍突破２５０天線，報１﹒６７元

《經濟通通訊社９日專訊》嘉耀控股（０１６２６）升１１６﹒８８％，報１﹒６７元，升

穿２５０天線（１﹒５８元），最高價１﹒６８元，創１個月新高，最低價０﹒８８元；成交

１０﹒６萬股，成交金額１１﹒６５萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１﹒５８

萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券，金額３﹒２３萬元，加權平均成交價０﹒９５元；

現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１﹒６４萬元，加權平均成交價１﹒１６１元。

以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５３﹒０３％。

現時，恒生指數報２００２９，跌１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８１９，跌

２點或０﹒０３％；恒生科技指數報４３２４，跌１０點或０﹒２５％；主板成交８５﹒２６億

元。

上證綜合指數報３２３４，跌２點或０﹒０８％，成交４１０﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１２２７５，跌２７點或０﹒２２％，成交２４６﹒６５億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒６７０ 變動 ＋１１６﹒８８％

最高價 １﹒６８０ 最低價 ０﹒８８０

成交股數 １０﹒６萬股 成交金額 １１﹒６５萬

１０天平均 ０﹒７９４ 歷史波幅％ １１２﹒８３２

２０天平均 ０﹒９０６ 加權平均價 １﹒０９９

５０天平均 １﹒４３６ ＲＳＩ１４ ７０﹒６５３

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出

１﹒５８萬元；暫連升３日，累計升幅１５３﹒０３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嘉耀控股（０１６２６） １﹒６７ ＋１１６﹒８８

星光集團（００４０３） ０﹒２４ －２﹒８３

紛美包裝（００４６８） １﹒３３ 無升跌

透雲生物（０１３３２） ０﹒７９ ＋１﹒２８

華禧控股（０１６８９） １﹒４２ ＋０﹒７１

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（ｅｄ）

