《異動股》嘉耀控股升逾倍突破２５０天線，報１﹒６７元

《經濟通通訊社９日專訊》嘉耀控股（０１６２６）升１１６﹒８８％，報１﹒６７元，升
穿２５０天線（１﹒５８元），最高價１﹒６８元，創１個月新高，最低價０﹒８８元；成交
１０﹒６萬股，成交金額１１﹒６５萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出１﹒５８
萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券，金額３﹒２３萬元，加權平均成交價０﹒９５元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１﹒６４萬元，加權平均成交價１﹒１６１元。
以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５３﹒０３％。
現時，恒生指數報２００２９，跌１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８１９，跌
２點或０﹒０３％；恒生科技指數報４３２４，跌１０點或０﹒２５％；主板成交８５﹒２６億
元。
上證綜合指數報３２３４，跌２點或０﹒０８％，成交４１０﹒８３億元人民幣。
深證成份指數報１２２７５，跌２７點或０﹒２２％，成交２４６﹒６５億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒６７０ 變動 ＋１１６﹒８８％
最高價 １﹒６８０ 最低價 ０﹒８８０
成交股數 １０﹒６萬股 成交金額 １１﹒６５萬
１０天平均 ０﹒７９４ 歷史波幅％ １１２﹒８３２
２０天平均 ０﹒９０６ 加權平均價 １﹒０９９
５０天平均 １﹒４３６ ＲＳＩ１４ ７０﹒６５３
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出
１﹒５８萬元；暫連升３日，累計升幅１５３﹒０３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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嘉耀控股（０１６２６） １﹒６７ ＋１１６﹒８８
星光集團（００４０３） ０﹒２４ －２﹒８３
紛美包裝（００４６８） １﹒３３ 無升跌
透雲生物（０１３３２） ０﹒７９ ＋１﹒２８
華禧控股（０１６８９） １﹒４２ ＋０﹒７１
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（ｅｄ）
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