《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾３％，報１４﹒５６元

《經濟通通訊社９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升３﹒１２％，報１４﹒５６元，最
高價１４﹒５６元，最低價１４﹒０８元；成交２３１﹒９５萬股，成交金額３３２３﹒０６萬
元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入８２９﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為
美銀，金額２５０﹒０１萬元，加權平均成交價１４﹒２９４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
銀，金額４２４﹒９９萬元，加權平均成交價１４﹒３３８元。
現時，恒生指數報２００２７，跌１８點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６８１７，跌
３點或０﹒０６％；恒生科技指數報４３２０，跌１４點或０﹒３４％；主板成交９０﹒９６億
元。
上證綜合指數報３２３３，跌３點或０﹒１％，成交４４９﹒２５億元人民幣。
深證成份指數報１２２７８，跌２３點或０﹒１９％，成交２７１﹒８２億元人民幣。
基本資料
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現價 １４﹒５６０ 變動 ＋３﹒１２％
最高價 １４﹒５６０ 最低價 １４﹒０８０
成交股數 ２３１﹒９５萬股 成交金額 ３３２３﹒０６萬
１０天平均 １５﹒５３２ 歷史波幅％ １１５﹒３４７
２０天平均 １９﹒０９６ 加權平均價 １４﹒３２７
５０天平均 ２６﹒３３２ ＲＳＩ１４ ２８﹒４１６
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股份狀態：主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入８２９﹒１６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） １４﹒５６ ＋３﹒１２
世茂服務（００８７３） ２﹒２３ ＋０﹒４５
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒５５ ＋２﹒２２
融創服務（０１５１６） ３﹒１０ ＋０﹒９８
旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒８４ ＋０﹒４１
中海物業（０２６６９） ７﹒７８ ＋０﹒６５
雅生活（０３３１９） ８﹒３１ ＋２﹒３４
保利物業（０６０４９） ４１﹒４５ －１﹒４３
金科服務（０９６６６） １０﹒８２ ＋０﹒３７
建業新生活（０９９８３） ３﹒２９ ＋５﹒１１
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（ｅｄ）
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