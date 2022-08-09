《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾３％，報１４﹒５６元

《經濟通通訊社９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升３﹒１２％，報１４﹒５６元，最

高價１４﹒５６元，最低價１４﹒０８元；成交２３１﹒９５萬股，成交金額３３２３﹒０６萬

元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入８２９﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為

美銀，金額２５０﹒０１萬元，加權平均成交價１４﹒２９４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞

銀，金額４２４﹒９９萬元，加權平均成交價１４﹒３３８元。

現時，恒生指數報２００２７，跌１８點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６８１７，跌

３點或０﹒０６％；恒生科技指數報４３２０，跌１４點或０﹒３４％；主板成交９０﹒９６億

元。

上證綜合指數報３２３３，跌３點或０﹒１％，成交４４９﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１２２７８，跌２３點或０﹒１９％，成交２７１﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 １４﹒５６０ 變動 ＋３﹒１２％

最高價 １４﹒５６０ 最低價 １４﹒０８０

成交股數 ２３１﹒９５萬股 成交金額 ３３２３﹒０６萬

１０天平均 １５﹒５３２ 歷史波幅％ １１５﹒３４７

２０天平均 １９﹒０９６ 加權平均價 １４﹒３２７

５０天平均 ２６﹒３３２ ＲＳＩ１４ ２８﹒４１６

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股份狀態：主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入８２９﹒１６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １４﹒５６ ＋３﹒１２

世茂服務（００８７３） ２﹒２３ ＋０﹒４５

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒５５ ＋２﹒２２

融創服務（０１５１６） ３﹒１０ ＋０﹒９８

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒８４ ＋０﹒４１

中海物業（０２６６９） ７﹒７８ ＋０﹒６５

雅生活（０３３１９） ８﹒３１ ＋２﹒３４

保利物業（０６０４９） ４１﹒４５ －１﹒４３

金科服務（０９６６６） １０﹒８２ ＋０﹒３７

建業新生活（０９９８３） ３﹒２９ ＋５﹒１１

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（ｅｄ）

