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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升14.700 +0.580 (+4.108%)
大手異動

09/08/2022 09:39

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）升逾３％，報１４﹒５６元

　　《經濟通通訊社９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升３﹒１２％，報１４﹒５６元，最
高價１４﹒５６元，最低價１４﹒０８元；成交２３１﹒９５萬股，成交金額３３２３﹒０６萬
元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入８２９﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為
美銀，金額２５０﹒０１萬元，加權平均成交價１４﹒２９４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
銀，金額４２４﹒９９萬元，加權平均成交價１４﹒３３８元。
　　現時，恒生指數報２００２７，跌１８點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報６８１７，跌
３點或０﹒０６％；恒生科技指數報４３２０，跌１４點或０﹒３４％；主板成交９０﹒９６億
元。
　　上證綜合指數報３２３３，跌３點或０﹒１％，成交４４９﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７８，跌２３點或０﹒１９％，成交２７１﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１４﹒５６０　變動　　　　　　＋３﹒１２％
　　最高價　　　　　１４﹒５６０　最低價　　　　　１４﹒０８０
　　成交股數　　２３１﹒９５萬股　成交金額　　３３２３﹒０６萬
　　１０天平均　　　１５﹒５３２　歷史波幅％　　１１５﹒３４７
　　２０天平均　　　１９﹒０９６　加權平均價　　　１４﹒３２７
　　５０天平均　　　２６﹒３３２　ＲＳＩ１４　　　２８﹒４１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入８２９﹒１６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１４﹒５６　＋３﹒１２
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒２３　＋０﹒４５
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒５５　＋２﹒２２
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒１０　＋０﹒９８
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒８４　＋０﹒４１
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒７８　＋０﹒６５
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒３１　＋２﹒３４
　　保利物業（０６０４９）　　　４１﹒４５　－１﹒４３
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒８２　＋０﹒３７
　　建業新生活（０９９８３）　　　３﹒２９　＋５﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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