《異動股》佳源國際控股升近１１％，報０﹒２３９元

《經濟通通訊社９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）升１０﹒６５％，報０﹒２３９元

，最高價０﹒２４元，最低價０﹒２２４元；成交２﹒３９億股，成交金額５５３６﹒３２萬元

；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１０７２﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為

摩根大通，金額８４﹒１６萬元，加權平均成交價０﹒２３１元；現時最大淨被動賣出券商為中

國創盈市場服務，金額３７６﹒７萬元，加權平均成交價０﹒２３２元。

現時，恒生指數報１９９９９，跌４６點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６８０７，跌

１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４３０７，跌２８點或０﹒６５％；主板成交１１５﹒１５

億元。

上證綜合指數報３２２９，跌７點或０﹒２２％，成交６２８﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１２２５２，跌５０點或０﹒４１％，成交３８３﹒０６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒２３９ 變動 ＋１０﹒６５％

最高價 ０﹒２４０ 最低價 ０﹒２２４

成交股數 ２﹒３９億股 成交金額 ５５３６﹒３２萬

１０天平均 ０﹒２５３ 歷史波幅％ ６６﹒６０１

２０天平均 ０﹒２９４ 加權平均價 ０﹒２３２

５０天平均 ０﹒３７８ ＲＳＩ１４ ３１﹒８８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１０７２﹒０１萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３９ ＋１０﹒６５

新地（０００１６） ９３﹒４００ －０﹒３２

中海外（００６８８） ２０﹒９００ －０﹒２４

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０５０ －０﹒９７

龍湖（００９６０） ２５﹒１００ ＋１﹒４１

潤地（０１１０９） ３１﹒６００ ＋０﹒４８

長實（０１１１３） ５４﹒１５０ ＋０﹒０９

碧桂園（０２００７） ２﹒５６０ ＋１﹒１９

萬科企業（０２２０２） １４﹒４２０ ＋１﹒５５

滙景控股（０９９６８） ０﹒２２６ ＋３﹒２０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

