《異動股》佳源國際控股升近１１％，報０﹒２３９元

《經濟通通訊社９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）升１０﹒６５％，報０﹒２３９元
，最高價０﹒２４元，最低價０﹒２２４元；成交２﹒３９億股，成交金額５５３６﹒３２萬元
；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１０７２﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為
摩根大通，金額８４﹒１６萬元，加權平均成交價０﹒２３１元；現時最大淨被動賣出券商為中
國創盈市場服務，金額３７６﹒７萬元，加權平均成交價０﹒２３２元。
現時，恒生指數報１９９９９，跌４６點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６８０７，跌
１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４３０７，跌２８點或０﹒６５％；主板成交１１５﹒１５
億元。
上證綜合指數報３２２９，跌７點或０﹒２２％，成交６２８﹒２億元人民幣。
深證成份指數報１２２５２，跌５０點或０﹒４１％，成交３８３﹒０６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２３９ 變動 ＋１０﹒６５％
最高價 ０﹒２４０ 最低價 ０﹒２２４
成交股數 ２﹒３９億股 成交金額 ５５３６﹒３２萬
１０天平均 ０﹒２５３ 歷史波幅％ ６６﹒６０１
２０天平均 ０﹒２９４ 加權平均價 ０﹒２３２
５０天平均 ０﹒３７８ ＲＳＩ１４ ３１﹒８８０
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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１０７２﹒０１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３９ ＋１０﹒６５
新地（０００１６） ９３﹒４００ －０﹒３２
中海外（００６８８） ２０﹒９００ －０﹒２４
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０５０ －０﹒９７
龍湖（００９６０） ２５﹒１００ ＋１﹒４１
潤地（０１１０９） ３１﹒６００ ＋０﹒４８
長實（０１１１３） ５４﹒１５０ ＋０﹒０９
碧桂園（０２００７） ２﹒５６０ ＋１﹒１９
萬科企業（０２２０２） １４﹒４２０ ＋１﹒５５
滙景控股（０９９６８） ０﹒２２６ ＋３﹒２０
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（ｅｄ）
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