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02768 佳源國際控股
即時 按盤價 升0.235 +0.019 (+8.796%)
大手異動

09/08/2022 09:43

《異動股》佳源國際控股升近１１％，報０﹒２３９元

　　《經濟通通訊社９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）升１０﹒６５％，報０﹒２３９元
，最高價０﹒２４元，最低價０﹒２２４元；成交２﹒３９億股，成交金額５５３６﹒３２萬元
；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１０７２﹒０１萬元。現時最大淨被動買入券商為
摩根大通，金額８４﹒１６萬元，加權平均成交價０﹒２３１元；現時最大淨被動賣出券商為中
國創盈市場服務，金額３７６﹒７萬元，加權平均成交價０﹒２３２元。
　　現時，恒生指數報１９９９９，跌４６點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報６８０７，跌
１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４３０７，跌２８點或０﹒６５％；主板成交１１５﹒１５
億元。
　　上證綜合指數報３２２９，跌７點或０﹒２２％，成交６２８﹒２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２５２，跌５０點或０﹒４１％，成交３８３﹒０６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２３９　變動　　　　　＋１０﹒６５％
　　最高價　　　　０﹒２４０　最低價　　　　　　０﹒２２４
　　成交股數　　２﹒３９億股　成交金額　　５５３６﹒３２萬
　　１０天平均　　０﹒２５３　歷史波幅％　　　６６﹒６０１
　　２０天平均　　０﹒２９４　加權平均價　　　　０﹒２３２
　　５０天平均　　０﹒３７８　ＲＳＩ１４　　　３１﹒８８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入１０７２﹒０１萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２３９　＋１０﹒６５
　　新地（０００１６）　　　　　９３﹒４００　　－０﹒３２
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒９００　　－０﹒２４
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０５０　　－０﹒９７
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒１００　　＋１﹒４１
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒６００　　＋０﹒４８
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒１５０　　＋０﹒０９
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５６０　　＋１﹒１９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒４２０　　＋１﹒５５
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２２６　　＋３﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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