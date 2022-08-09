《中概異動》京東集團跌近３％失守１００天線，報２３０﹒４元

《經濟通通訊社９日專訊》京東集團（０９６１８）跌２﹒９５％，報２３０﹒４元，較
ＡＤＲ收市低０﹒２３％，跌穿１００天線（２３０﹒４８６元），最低價２３０﹒２元，最高
價２３３元；成交１３８﹒４９萬股，成交金額３﹒２３億元；主動買沽比率４６：５４，資金
淨主動賣出１４２７﹒４５萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額９６０﹒９８
萬元，加權平均成交價２３１﹒５０１元；現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額
１４８６﹒３６萬元，加權平均成交價２３２﹒１１９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌
幅６﹒３４％。
現時，恒生指數報１９８９５，跌１５０點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６７７３，
跌４７點或０﹒７％；恒生科技指數報４２７６，跌５９點或１﹒３７％；主板成交
１６３﹒８６億元。
上證綜合指數報３２３０，跌６點或０﹒１９％，成交９０３﹒２億元人民幣。
深證成份指數報１２２５５，跌４６點或０﹒３８％，成交５５７﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２３０﹒４００ 變動 －２﹒９５％
最高價 ２３３﹒０００ 最低價 ２３０﹒２００
成交股數 １３８﹒４９萬股 成交金額 ３﹒２３億
１０天平均 ２３８﹒３２０ 歷史波幅％ ４０﹒３０７
２０天平均 ２４１﹒２４０ 加權平均價 ２３３﹒３９６
５０天平均 ２４３﹒７４８ ＲＳＩ１４ ４２﹒８４９
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１４２７﹒４５萬元；
暫連跌３日，累計跌幅６﹒３４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東集團（０９６１８） ２３０﹒４０ －２﹒９５
騰訊（００７００） ２９７﹒６０ －０﹒６０
快手（０１０２４） ７６﹒２５ －１﹒３６
小米（０１８１０） １１﹒５２ －２﹒２１
理想汽車（０２０１５） １２９﹒００ －２﹒２７
美團（０３６９０） １７５﹒００ －２﹒５６
百度（０９８８８） １３４﹒００ －０﹒９６
攜程（０９９６１） ２０２﹒２０ －３﹒８１
阿里（０９９８８） ８８﹒７５ －０﹒０６
網易（０９９９９） １３９﹒１０ －０﹒７８
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（ｅｄ）
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