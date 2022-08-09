《中概異動》京東集團跌近３％失守１００天線，報２３０﹒４元

《經濟通通訊社９日專訊》京東集團（０９６１８）跌２﹒９５％，報２３０﹒４元，較

ＡＤＲ收市低０﹒２３％，跌穿１００天線（２３０﹒４８６元），最低價２３０﹒２元，最高

價２３３元；成交１３８﹒４９萬股，成交金額３﹒２３億元；主動買沽比率４６：５４，資金

淨主動賣出１４２７﹒４５萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額９６０﹒９８

萬元，加權平均成交價２３１﹒５０１元；現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額

１４８６﹒３６萬元，加權平均成交價２３２﹒１１９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌

幅６﹒３４％。

現時，恒生指數報１９８９５，跌１５０點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６７７３，

跌４７點或０﹒７％；恒生科技指數報４２７６，跌５９點或１﹒３７％；主板成交

１６３﹒８６億元。

上證綜合指數報３２３０，跌６點或０﹒１９％，成交９０３﹒２億元人民幣。

深證成份指數報１２２５５，跌４６點或０﹒３８％，成交５５７﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２３０﹒４００ 變動 －２﹒９５％

最高價 ２３３﹒０００ 最低價 ２３０﹒２００

成交股數 １３８﹒４９萬股 成交金額 ３﹒２３億

１０天平均 ２３８﹒３２０ 歷史波幅％ ４０﹒３０７

２０天平均 ２４１﹒２４０ 加權平均價 ２３３﹒３９６

５０天平均 ２４３﹒７４８ ＲＳＩ１４ ４２﹒８４９

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１４２７﹒４５萬元；

暫連跌３日，累計跌幅６﹒３４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２３０﹒４０ －２﹒９５

騰訊（００７００） ２９７﹒６０ －０﹒６０

快手（０１０２４） ７６﹒２５ －１﹒３６

小米（０１８１０） １１﹒５２ －２﹒２１

理想汽車（０２０１５） １２９﹒００ －２﹒２７

美團（０３６９０） １７５﹒００ －２﹒５６

百度（０９８８８） １３４﹒００ －０﹒９６

攜程（０９９６１） ２０２﹒２０ －３﹒８１

阿里（０９９８８） ８８﹒７５ －０﹒０６

網易（０９９９９） １３９﹒１０ －０﹒７８

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（ｅｄ）

