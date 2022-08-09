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09618 京東集團－ＳＷ
即時 按盤價 跌228.600 -8.800 (-3.707%)
大手異動

09/08/2022 09:53

《中概異動》京東集團跌近３％失守１００天線，報２３０﹒４元

　　《經濟通通訊社９日專訊》京東集團（０９６１８）跌２﹒９５％，報２３０﹒４元，較
ＡＤＲ收市低０﹒２３％，跌穿１００天線（２３０﹒４８６元），最低價２３０﹒２元，最高
價２３３元；成交１３８﹒４９萬股，成交金額３﹒２３億元；主動買沽比率４６：５４，資金
淨主動賣出１４２７﹒４５萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額９６０﹒９８
萬元，加權平均成交價２３１﹒５０１元；現時最大淨被動賣出券商為極訊亞太，金額
１４８６﹒３６萬元，加權平均成交價２３２﹒１１９元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌
幅６﹒３４％。
　　現時，恒生指數報１９８９５，跌１５０點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６７７３，
跌４７點或０﹒７％；恒生科技指數報４２７６，跌５９點或１﹒３７％；主板成交
１６３﹒８６億元。
　　上證綜合指數報３２３０，跌６點或０﹒１９％，成交９０３﹒２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２５５，跌４６點或０﹒３８％，成交５５７﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２３０﹒４００　變動　　　　　－２﹒９５％
　　最高價　　　　２３３﹒０００　最低價　　　２３０﹒２００
　　成交股數　　１３８﹒４９萬股　成交金額　　　　３﹒２３億
　　１０天平均　　２３８﹒３２０　歷史波幅％　　４０﹒３０７
　　２０天平均　　２４１﹒２４０　加權平均價　２３３﹒３９６
　　５０天平均　　２４３﹒７４８　ＲＳＩ１４　　４２﹒８４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出１４２７﹒４５萬元；
暫連跌３日，累計跌幅６﹒３４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２３０﹒４０　－２﹒９５
　　騰訊（００７００）　　　２９７﹒６０　－０﹒６０
　　快手（０１０２４）　　　　７６﹒２５　－１﹒３６
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒５２　－２﹒２１
　　理想汽車（０２０１５）　１２９﹒００　－２﹒２７
　　美團（０３６９０）　　　１７５﹒００　－２﹒５６
　　百度（０９８８８）　　　１３４﹒００　－０﹒９６
　　攜程（０９９６１）　　　２０２﹒２０　－３﹒８１
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒７５　－０﹒０６
　　網易（０９９９９）　　　１３９﹒１０　－０﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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