《中概異動》美團（０３６９０）跌近３％，報１７４﹒６元

《經濟通通訊社９日專訊》美團（０３６９０）跌２﹒７８％，報１７４﹒６元，較ＡＤＲ

收市低２﹒４６％，最低價１７４﹒２元，最高價１７９﹒８元；成交３５３﹒４３萬股，成交

金額６﹒２４億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出４５００﹒５１萬元。現時最大

淨被動買入券商為富途證券國際，金額３１５６﹒９萬元，加權平均成交價１７５﹒８７５元；

現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２８９４﹒５４萬元，加權平均成交價

１７６﹒２５４元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒０１％。

現時，恒生指數報１９８５７，跌１８８點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６７６１，

跌６０點或０﹒８８％；恒生科技指數報４２６５，跌７０點或１﹒６２％；主板成交

１７７﹒０４億元。

上證綜合指數報３２２８，跌８點或０﹒２５％，成交９７９﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２２３７，跌６４點或０﹒５３％，成交５９９﹒７億元人民幣。



基本資料

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現價 １７４﹒６００ 變動 －２﹒７８％

最高價 １７９﹒８００ 最低價 １７４﹒２００

成交股數 ３５３﹒４３萬股 成交金額 ６﹒２４億

１０天平均 １８０﹒９２０ 歷史波幅％ ４１﹒４６３

２０天平均 １８４﹒２９５ 加權平均價 １７６﹒５７５

５０天平均 １９０﹒４１０ ＲＳＩ１４ ４０﹒５０８

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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出４５００﹒５１萬元；暫連跌３日，累計

跌幅５﹒０１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １７４﹒６０ －２﹒７８

騰訊（００７００） ２９６﹒８０ －０﹒８７

快手（０１０２４） ７６﹒１５ －１﹒４９

小米（０１８１０） １１﹒５０ －２﹒３８

理想汽車（０２０１５） １２８﹒８０ －２﹒４２

京東集團（０９６１８） ２２９﹒４０ －３﹒３７

百度（０９８８８） １３３﹒７０ －１﹒１８

攜程（０９９６１） ２０２﹒２０ －３﹒８１

阿里（０９９８８） ８８﹒６５ －０﹒１７

網易（０９９９９） １３８﹒９０ －０﹒９３

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（ｅｄ）

