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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌176.000 -3.600 (-2.004%)
大手異動

09/08/2022 09:56

《中概異動》美團（０３６９０）跌近３％，報１７４﹒６元

　　《經濟通通訊社９日專訊》美團（０３６９０）跌２﹒７８％，報１７４﹒６元，較ＡＤＲ
收市低２﹒４６％，最低價１７４﹒２元，最高價１７９﹒８元；成交３５３﹒４３萬股，成交
金額６﹒２４億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出４５００﹒５１萬元。現時最大
淨被動買入券商為富途證券國際，金額３１５６﹒９萬元，加權平均成交價１７５﹒８７５元；
現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２８９４﹒５４萬元，加權平均成交價
１７６﹒２５４元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒０１％。
　　現時，恒生指數報１９８５７，跌１８８點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６７６１，
跌６０點或０﹒８８％；恒生科技指數報４２６５，跌７０點或１﹒６２％；主板成交
１７７﹒０４億元。
　　上證綜合指數報３２２８，跌８點或０﹒２５％，成交９７９﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２３７，跌６４點或０﹒５３％，成交５９９﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１７４﹒６００　變動　　　　　－２﹒７８％
　　最高價　　　　１７９﹒８００　最低價　　　１７４﹒２００
　　成交股數　　３５３﹒４３萬股　成交金額　　　　６﹒２４億
　　１０天平均　　１８０﹒９２０　歷史波幅％　　４１﹒４６３
　　２０天平均　　１８４﹒２９５　加權平均價　１７６﹒５７５
　　５０天平均　　１９０﹒４１０　ＲＳＩ１４　　４０﹒５０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出４５００﹒５１萬元；暫連跌３日，累計
跌幅５﹒０１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１７４﹒６０　－２﹒７８
　　騰訊（００７００）　　　２９６﹒８０　－０﹒８７
　　快手（０１０２４）　　　　７６﹒１５　－１﹒４９
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒５０　－２﹒３８
　　理想汽車（０２０１５）　１２８﹒８０　－２﹒４２
　　京東集團（０９６１８）　２２９﹒４０　－３﹒３７
　　百度（０９８８８）　　　１３３﹒７０　－１﹒１８
　　攜程（０９９６１）　　　２０２﹒２０　－３﹒８１
　　阿里（０９９８８）　　　　８８﹒６５　－０﹒１７
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒９０　－０﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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