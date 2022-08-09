《中概異動》美團（０３６９０）跌近３％，報１７４﹒６元

《經濟通通訊社９日專訊》美團（０３６９０）跌２﹒７８％，報１７４﹒６元，較ＡＤＲ
收市低２﹒４６％，最低價１７４﹒２元，最高價１７９﹒８元；成交３５３﹒４３萬股，成交
金額６﹒２４億元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出４５００﹒５１萬元。現時最大
淨被動買入券商為富途證券國際，金額３１５６﹒９萬元，加權平均成交價１７５﹒８７５元；
現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２８９４﹒５４萬元，加權平均成交價
１７６﹒２５４元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒０１％。
現時，恒生指數報１９８５７，跌１８８點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６７６１，
跌６０點或０﹒８８％；恒生科技指數報４２６５，跌７０點或１﹒６２％；主板成交
１７７﹒０４億元。
上證綜合指數報３２２８，跌８點或０﹒２５％，成交９７９﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２２３７，跌６４點或０﹒５３％，成交５９９﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 １７４﹒６００ 變動 －２﹒７８％
最高價 １７９﹒８００ 最低價 １７４﹒２００
成交股數 ３５３﹒４３萬股 成交金額 ６﹒２４億
１０天平均 １８０﹒９２０ 歷史波幅％ ４１﹒４６３
２０天平均 １８４﹒２９５ 加權平均價 １７６﹒５７５
５０天平均 １９０﹒４１０ ＲＳＩ１４ ４０﹒５０８
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股份狀態：主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出４５００﹒５１萬元；暫連跌３日，累計
跌幅５﹒０１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １７４﹒６０ －２﹒７８
騰訊（００７００） ２９６﹒８０ －０﹒８７
快手（０１０２４） ７６﹒１５ －１﹒４９
小米（０１８１０） １１﹒５０ －２﹒３８
理想汽車（０２０１５） １２８﹒８０ －２﹒４２
京東集團（０９６１８） ２２９﹒４０ －３﹒３７
百度（０９８８８） １３３﹒７０ －１﹒１８
攜程（０９９６１） ２０２﹒２０ －３﹒８１
阿里（０９９８８） ８８﹒６５ －０﹒１７
網易（０９９９９） １３８﹒９０ －０﹒９３
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（ｅｄ）
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