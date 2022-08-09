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02020 安踏體育
即時 按盤價 升85.500 +0.150 (+0.176%)
大手異動

09/08/2022 09:57

《大手成交》安踏體育一手１００萬股交叉盤，涉資８４９５萬元

　　《經濟通通訊社９日專訊》安踏體育（０２０２０）於９：５６ａｍ錄得１手１００萬股交
叉盤，每股造８４﹒９５元，較上日收市價低０﹒４７％，涉資８４９５萬元。
　　安踏體育現價跌０﹒７％，報８４﹒７５元；成交２４７﹒３１萬股，成交金額２﹒１１億
元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入４３２﹒４４萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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