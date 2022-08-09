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02768 佳源國際控股
即時 按盤價 升0.235 +0.019 (+8.796%)
大手異動

09/08/2022 10:02

《異動股》佳源國際控股漲逾２０％突破１０天線，報０﹒２６元

　　《經濟通通訊社９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）升２０﹒３７％，報０﹒２６元，
升穿１０天線（０﹒２５５元），最高價０﹒２６元，最低價０﹒２２４元；成交５﹒９６億股
，成交金額１﹒４４億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２９５４﹒２８萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額３２１﹒７萬元，加權平均成交價０﹒２４３元；現時
最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１６５３﹒３７萬元，加權平均成交價
０﹒２４２元。
　　現時，恒生指數報１９９１２，跌１３２點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報６７８０，
跌４０點或０﹒６％；恒生科技指數報４２８８，跌４６點或１﹒０８％；主板成交
２０１﹒３５億元。
　　上證綜合指數報３２３７，升不足１點，成交１１３８﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７８，跌２４點或０﹒２％，成交６８２﹒７１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２６０　變動　　　　＋２０﹒３７％
　　最高價　　　　０﹒２６０　最低價　　　　　０﹒２２４
　　成交股數　　５﹒９６億股　成交金額　　　　１﹒４４億
　　１０天平均　　０﹒２５５　歷史波幅％　　６６﹒６０１
　　２０天平均　　０﹒２９５　加權平均價　　　０﹒２４２
　　５０天平均　　０﹒３７９　ＲＳＩ１４　　３７﹒２５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２９５４﹒２８萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２６０　＋２０﹒３７
　　新地（０００１６）　　　　　９２﹒８５０　　－０﹒９１
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒７５０　　－０﹒９５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０５０　　－０﹒９７
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒５５０　　－０﹒８１
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒３５０　　－０﹒３２
　　長實（０１１１３）　　　　　５３﹒８００　　－０﹒５５
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５７０　　＋１﹒５８
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒３２０　　＋０﹒８４
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２２４　　＋２﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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