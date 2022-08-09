《異動股》佳源國際控股漲逾２０％突破１０天線，報０﹒２６元

《經濟通通訊社９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）升２０﹒３７％，報０﹒２６元，

升穿１０天線（０﹒２５５元），最高價０﹒２６元，最低價０﹒２２４元；成交５﹒９６億股

，成交金額１﹒４４億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２９５４﹒２８萬元。現

時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額３２１﹒７萬元，加權平均成交價０﹒２４３元；現時

最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１６５３﹒３７萬元，加權平均成交價

０﹒２４２元。

現時，恒生指數報１９９１２，跌１３２點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報６７８０，

跌４０點或０﹒６％；恒生科技指數報４２８８，跌４６點或１﹒０８％；主板成交

２０１﹒３５億元。

上證綜合指數報３２３７，升不足１點，成交１１３８﹒６７億元人民幣。

深證成份指數報１２２７８，跌２４點或０﹒２％，成交６８２﹒７１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２６０ 變動 ＋２０﹒３７％

最高價 ０﹒２６０ 最低價 ０﹒２２４

成交股數 ５﹒９６億股 成交金額 １﹒４４億

１０天平均 ０﹒２５５ 歷史波幅％ ６６﹒６０１

２０天平均 ０﹒２９５ 加權平均價 ０﹒２４２

５０天平均 ０﹒３７９ ＲＳＩ１４ ３７﹒２５５

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２９５４﹒２８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２６０ ＋２０﹒３７

新地（０００１６） ９２﹒８５０ －０﹒９１

中海外（００６８８） ２０﹒７５０ －０﹒９５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０５０ －０﹒９７

龍湖（００９６０） ２４﹒５５０ －０﹒８１

潤地（０１１０９） ３１﹒３５０ －０﹒３２

長實（０１１１３） ５３﹒８００ －０﹒５５

碧桂園（０２００７） ２﹒５７０ ＋１﹒５８

萬科企業（０２２０２） １４﹒３２０ ＋０﹒８４

滙景控股（０９９６８） ０﹒２２４ ＋２﹒２８

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（ｅｄ）

