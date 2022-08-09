《異動股》佳源國際控股漲逾２０％突破１０天線，報０﹒２６元

《經濟通通訊社９日專訊》佳源國際控股（０２７６８）升２０﹒３７％，報０﹒２６元，
升穿１０天線（０﹒２５５元），最高價０﹒２６元，最低價０﹒２２４元；成交５﹒９６億股
，成交金額１﹒４４億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２９５４﹒２８萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額３２１﹒７萬元，加權平均成交價０﹒２４３元；現時
最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１６５３﹒３７萬元，加權平均成交價
０﹒２４２元。
現時，恒生指數報１９９１２，跌１３２點或０﹒６６％；恒生中國企業指數報６７８０，
跌４０點或０﹒６％；恒生科技指數報４２８８，跌４６點或１﹒０８％；主板成交
２０１﹒３５億元。
上證綜合指數報３２３７，升不足１點，成交１１３８﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１２２７８，跌２４點或０﹒２％，成交６８２﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２６０ 變動 ＋２０﹒３７％
最高價 ０﹒２６０ 最低價 ０﹒２２４
成交股數 ５﹒９６億股 成交金額 １﹒４４億
１０天平均 ０﹒２５５ 歷史波幅％ ６６﹒６０１
２０天平均 ０﹒２９５ 加權平均價 ０﹒２４２
５０天平均 ０﹒３７９ ＲＳＩ１４ ３７﹒２５５
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２９５４﹒２８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２６０ ＋２０﹒３７
新地（０００１６） ９２﹒８５０ －０﹒９１
中海外（００６８８） ２０﹒７５０ －０﹒９５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０５０ －０﹒９７
龍湖（００９６０） ２４﹒５５０ －０﹒８１
潤地（０１１０９） ３１﹒３５０ －０﹒３２
長實（０１１１３） ５３﹒８００ －０﹒５５
碧桂園（０２００７） ２﹒５７０ ＋１﹒５８
萬科企業（０２２０２） １４﹒３２０ ＋０﹒８４
滙景控股（０９９６８） ０﹒２２４ ＋２﹒２８
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（ｅｄ）
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