《異動股》京西國際漲逾３０％突破２５０天線，報０﹒８２元

《經濟通通訊社９日專訊》京西國際（０２３３９）升３０﹒１６％，報０﹒８２元，升穿

２５０天線（０﹒６５３元），最高價０﹒８２元，創１個月新高，最低價０﹒６５元；成交

２０８萬股，成交金額１５６﹒２７萬元；主動買沽比率８２：１８，資金淨主動買入

１０１﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額７﹒８１萬元，加權平均成

交價０﹒７２３元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額１０﹒１６萬元，加權平均

成交價０﹒７６４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３８﹒９８％。

現時，恒生指數報１９９３８，跌１０７點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６７８８，

跌３３點或０﹒４９％；恒生科技指數報４２８３，跌５２點或１﹒２％；主板成交

２５９﹒１２億元。

上證綜合指數報３２４２，升５點或０﹒１７％，成交１５００﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１２２９８，跌３點或０﹒０３％，成交８８４﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８２０ 變動 ＋３０﹒１６％

最高價 ０﹒８２０ 最低價 ０﹒６５０

成交股數 ２０８萬股 成交金額 １５６﹒２７萬

１０天平均 ０﹒６１０ 歷史波幅％ ４３﹒０８２

２０天平均 ０﹒５９０ 加權平均價 ０﹒７５１

５０天平均 ０﹒５７０ ＲＳＩ１４ ８５﹒７６０

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率８２：１８，資金淨主動買入

１０１﹒３６萬元；暫連升２日，累計升幅３８﹒９８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京西國際（０２３３９） ０﹒８２ ＋３０﹒１６

敏實集團（００４２５） ２１﹒９０ －１﹒７９

鄭煤機（００５６４） １０﹒５４ ＋４﹒３６

浙江世寶（０１０５７） １﹒９４ ＋１﹒０４

耐世特（０１３１６） ６﹒６８ －０﹒６０

信邦控股（０１５７１） ３﹒２３ －４﹒１５

英恒科技（０１７６０） ６﹒７０ －０﹒８９

福耀玻璃（０３６０６） ３７﹒１０ －１﹒５９

華眾車載（０６８３０） ２﹒８２ 無升跌

信義儲電（０８３２８） ６﹒７３ ＋２﹒７５

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（ｅｄ）

