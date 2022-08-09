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02339 京西國際
即時 按盤價 升0.800 +0.170 (+26.984%)
大手異動

09/08/2022 10:19

《異動股》京西國際漲逾３０％突破２５０天線，報０﹒８２元

　　《經濟通通訊社９日專訊》京西國際（０２３３９）升３０﹒１６％，報０﹒８２元，升穿
２５０天線（０﹒６５３元），最高價０﹒８２元，創１個月新高，最低價０﹒６５元；成交
２０８萬股，成交金額１５６﹒２７萬元；主動買沽比率８２：１８，資金淨主動買入
１０１﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券，金額７﹒８１萬元，加權平均成
交價０﹒７２３元；現時最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額１０﹒１６萬元，加權平均
成交價０﹒７６４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３８﹒９８％。
　　現時，恒生指數報１９９３８，跌１０７點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６７８８，
跌３３點或０﹒４９％；恒生科技指數報４２８３，跌５２點或１﹒２％；主板成交
２５９﹒１２億元。
　　上證綜合指數報３２４２，升５點或０﹒１７％，成交１５００﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９８，跌３點或０﹒０３％，成交８８４﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒８２０　變動　　　　＋３０﹒１６％
　　最高價　　　０﹒８２０　最低價　　　　　０﹒６５０
　　成交股數　　２０８萬股　成交金額　　１５６﹒２７萬
　　１０天平均　０﹒６１０　歷史波幅％　　４３﹒０８２
　　２０天平均　０﹒５９０　加權平均價　　　０﹒７５１
　　５０天平均　０﹒５７０　ＲＳＩ１４　　８５﹒７６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率８２：１８，資金淨主動買入
１０１﹒３６萬元；暫連升２日，累計升幅３８﹒９８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京西國際（０２３３９）　　０﹒８２　＋３０﹒１６
　　敏實集團（００４２５）　２１﹒９０　　－１﹒７９
　　鄭煤機（００５６４）　　１０﹒５４　　＋４﹒３６
　　浙江世寶（０１０５７）　　１﹒９４　　＋１﹒０４
　　耐世特（０１３１６）　　　６﹒６８　　－０﹒６０
　　信邦控股（０１５７１）　　３﹒２３　　－４﹒１５
　　英恒科技（０１７６０）　　６﹒７０　　－０﹒８９
　　福耀玻璃（０３６０６）　３７﹒１０　　－１﹒５９
　　華眾車載（０６８３０）　　２﹒８２　　　　無升跌
　　信義儲電（０８３２８）　　６﹒７３　　＋２﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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