《異動股》浦江中國升近３３％突破１００天線，報１﹒７元

《經濟通通訊社９日專訊》浦江中國（０１４１７）升３２﹒８１％，報１﹒７元，升穿

１００天線（１﹒５６５元），最高價１﹒８元，創１個月新高，最低價１﹒８元；成交

２０００股，成交金額３６００元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３６００元。現

時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３６００元，加權平均成交價１﹒８元。

現時，恒生指數報１９９１９，跌１２６點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報６７８２，

跌３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４２７８，跌５７點或１﹒３２％；主板成交

３１３﹒７億元。

上證綜合指數報３２３９，升２點或０﹒０７％，成交１８７８﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１２２９６，跌５點或０﹒０５％，成交１１２４﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒７００ 變動 ＋３２﹒８１％

最高價 １﹒８００ 最低價 １﹒８００

成交股數 ２０００股 成交金額 ３６００

１０天平均 １﹒３１４ 歷史波幅％ ６１﹒７５８

２０天平均 １﹒３９７ 加權平均價 １﹒８００

５０天平均 １﹒５１４ ＲＳＩ１４ ８４﹒７２５

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出

３６００元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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浦江中國（０１４１７） １﹒７０ ＋３２﹒８１

世茂服務（００８７３） ２﹒２１ －０﹒４５

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒１５ ＋１﹒０４

融創服務（０１５１６） ３﹒０７ 無升跌

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒７３ －１﹒８７

中海物業（０２６６９） ７﹒６５ －１﹒０３

雅生活（０３３１９） ８﹒２７ ＋１﹒８５

保利物業（０６０４９） ４１﹒２５ －１﹒９０

碧桂園服務（０６０９８） １４﹒５８ ＋３﹒２６

金科服務（０９６６６） １０﹒８６ ＋０﹒７４

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（ｅｄ）

