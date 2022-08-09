  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01417 浦江中國
即時 按盤價 跌1.250 -0.030 (-2.344%)
大手異動

09/08/2022 10:41

《異動股》浦江中國升近３３％突破１００天線，報１﹒７元

　　《經濟通通訊社９日專訊》浦江中國（０１４１７）升３２﹒８１％，報１﹒７元，升穿
１００天線（１﹒５６５元），最高價１﹒８元，創１個月新高，最低價１﹒８元；成交
２０００股，成交金額３６００元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出３６００元。現
時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額３６００元，加權平均成交價１﹒８元。
　　現時，恒生指數報１９９１９，跌１２６點或０﹒６３％；恒生中國企業指數報６７８２，
跌３８點或０﹒５７％；恒生科技指數報４２７８，跌５７點或１﹒３２％；主板成交
３１３﹒７億元。
　　上證綜合指數報３２３９，升２點或０﹒０７％，成交１８７８﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２９６，跌５點或０﹒０５％，成交１１２４﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒７００　變動　　　　＋３２﹒８１％
　　最高價　　　１﹒８００　最低價　　　　　１﹒８００
　　成交股數　　２０００股　成交金額　　　　　３６００
　　１０天平均　１﹒３１４　歷史波幅％　　６１﹒７５８
　　２０天平均　１﹒３９７　加權平均價　　　１﹒８００
　　５０天平均　１﹒５１４　ＲＳＩ１４　　８４﹒７２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出
３６００元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　浦江中國（０１４１７）　　　　１﹒７０　＋３２﹒８１
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒２１　　－０﹒４５
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒１５　　＋１﹒０４
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒０７　　　　無升跌
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒７３　　－１﹒８７
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒６５　　－１﹒０３
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒２７　　＋１﹒８５
　　保利物業（０６０４９）　　　４１﹒２５　　－１﹒９０
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１４﹒５８　　＋３﹒２６
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒８６　　＋０﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金