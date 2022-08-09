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00650 普達特科技
即時 按盤價 跌1.200 -0.020 (-1.639%)
大手異動

09/08/2022 10:57

《大手成交》普達特科技兩手共１﹒３億股非自動對盤，涉１﹒４億

　　《經濟通通訊社９日專訊》普達特科技（００６５０）於１０：５６ａｍ錄得２手共１﹒３
億股非自動對盤，每股造１﹒０８元，較上日收市價低１１﹒４８％，涉資１﹒４億元。
　　普達特科技現價跌３﹒２８％，報１﹒１８元；成交１﹒８億股，成交金額１﹒９５億元，
主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出５５﹒０５萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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