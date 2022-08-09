《經濟通通訊社９日專訊》普達特科技（００６５０）於１０：５６ａｍ錄得２手共１﹒３
億股非自動對盤，每股造１﹒０８元，較上日收市價低１１﹒４８％，涉資１﹒４億元。
普達特科技現價跌３﹒２８％，報１﹒１８元；成交１﹒８億股，成交金額１﹒９５億元，
主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出５５﹒０５萬元。（ｒｗ）
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09/08/2022 10:57
《大手成交》普達特科技兩手共１﹒３億股非自動對盤，涉１﹒４億
《經濟通通訊社９日專訊》普達特科技（００６５０）於１０：５６ａｍ錄得２手共１﹒３
億股非自動對盤，每股造１﹒０８元，較上日收市價低１１﹒４８％，涉資１﹒４億元。
普達特科技現價跌３﹒２８％，報１﹒１８元；成交１﹒８億股，成交金額１﹒９５億元，
主動買沽比率５：９５，資金淨主動賣出５５﹒０５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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