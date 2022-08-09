《異動股》新世界（１７）升逾３％突破２０天線，報２７元

《經濟通通訊社９日專訊》新世界（０００１７）升３﹒４５％，報２７元，升穿２０天線

（２６﹒３元），最高價２７﹒１元，最低價２６元；成交１６０﹒５２萬股，成交金額

４２５１﹒８５萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１８４２﹒３７萬元。現時最

大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額６６﹒０１萬元，加權平均成交價２６﹒３８９元；現

時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３８３﹒０８萬元，加權平均成交價２６﹒３５３元。

以現價計，該股暫連升５日，累計升幅４﹒４５％。

現時，恒生指數報２０００４，跌４１點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６８０５，跌

１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４２９５，跌４０點或０﹒９３％；主板成交

３５１﹒６７億元。

上證綜合指數報３２４２，升５點或０﹒１８％，成交２０９０﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１２３２２，升２０點或０﹒１７％，成交１２６３﹒９５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２７﹒０００ 變動 ＋３﹒４５％

最高價 ２７﹒１００ 最低價 ２６﹒０００

成交股數 １６０﹒５２萬股 成交金額 ４２５１﹒８５萬

１０天平均 ２６﹒１９５ 歷史波幅％ １４﹒９５６

２０天平均 ２６﹒３００ 加權平均價 ２６﹒４８８

５０天平均 ２７﹒７００ ＲＳＩ１４ ５４﹒８２７

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１８４２﹒３７萬元；暫

連升５日，累計升幅４﹒４５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新世界（０００１７） ２７﹒００ ＋３﹒４５

恒地（０００１２） ２８﹒３０ ＋１﹒９８

新地（０００１６） ９６﹒０５ ＋２﹒５１

中海外（００６８８） ２０﹒８０ －０﹒７２

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０５ －０﹒９７

龍湖（００９６０） ２４﹒３０ －１﹒８２

潤地（０１１０９） ３１﹒４５ 無升跌

長實（０１１１３） ５４﹒９０ ＋１﹒４８

碧桂園（０２００７） ２﹒５４ ＋０﹒４０

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２５ ＋１５﹒７４

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（ｅｄ）

