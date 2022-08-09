《異動股》新世界（１７）升逾３％突破２０天線，報２７元

《經濟通通訊社９日專訊》新世界（０００１７）升３﹒４５％，報２７元，升穿２０天線
（２６﹒３元），最高價２７﹒１元，最低價２６元；成交１６０﹒５２萬股，成交金額
４２５１﹒８５萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１８４２﹒３７萬元。現時最
大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額６６﹒０１萬元，加權平均成交價２６﹒３８９元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３８３﹒０８萬元，加權平均成交價２６﹒３５３元。
以現價計，該股暫連升５日，累計升幅４﹒４５％。
現時，恒生指數報２０００４，跌４１點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６８０５，跌
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４２９５，跌４０點或０﹒９３％；主板成交
３５１﹒６７億元。
上證綜合指數報３２４２，升５點或０﹒１８％，成交２０９０﹒９２億元人民幣。
深證成份指數報１２３２２，升２０點或０﹒１７％，成交１２６３﹒９５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２７﹒０００ 變動 ＋３﹒４５％
最高價 ２７﹒１００ 最低價 ２６﹒０００
成交股數 １６０﹒５２萬股 成交金額 ４２５１﹒８５萬
１０天平均 ２６﹒１９５ 歷史波幅％ １４﹒９５６
２０天平均 ２６﹒３００ 加權平均價 ２６﹒４８８
５０天平均 ２７﹒７００ ＲＳＩ１４ ５４﹒８２７
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１８４２﹒３７萬元；暫
連升５日，累計升幅４﹒４５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新世界（０００１７） ２７﹒００ ＋３﹒４５
恒地（０００１２） ２８﹒３０ ＋１﹒９８
新地（０００１６） ９６﹒０５ ＋２﹒５１
中海外（００６８８） ２０﹒８０ －０﹒７２
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０５ －０﹒９７
龍湖（００９６０） ２４﹒３０ －１﹒８２
潤地（０１１０９） ３１﹒４５ 無升跌
長實（０１１１３） ５４﹒９０ ＋１﹒４８
碧桂園（０２００７） ２﹒５４ ＋０﹒４０
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２５ ＋１５﹒７４
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（ｅｄ）
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