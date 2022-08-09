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00017 新世界發展
即時 按盤價 升26.750 +0.650 (+2.490%)
大手異動

09/08/2022 10:59

《異動股》新世界（１７）升逾３％突破２０天線，報２７元

　　《經濟通通訊社９日專訊》新世界（０００１７）升３﹒４５％，報２７元，升穿２０天線
（２６﹒３元），最高價２７﹒１元，最低價２６元；成交１６０﹒５２萬股，成交金額
４２５１﹒８５萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１８４２﹒３７萬元。現時最
大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額６６﹒０１萬元，加權平均成交價２６﹒３８９元；現
時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３８３﹒０８萬元，加權平均成交價２６﹒３５３元。
以現價計，該股暫連升５日，累計升幅４﹒４５％。
　　現時，恒生指數報２０００４，跌４１點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６８０５，跌
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４２９５，跌４０點或０﹒９３％；主板成交
３５１﹒６７億元。
　　上證綜合指數報３２４２，升５點或０﹒１８％，成交２０９０﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２２，升２０點或０﹒１７％，成交１２６３﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２７﹒０００　變動　　　　　　＋３﹒４５％
　　最高價　　　　　２７﹒１００　最低價　　　　　２６﹒０００
　　成交股數　　１６０﹒５２萬股　成交金額　　４２５１﹒８５萬
　　１０天平均　　　２６﹒１９５　歷史波幅％　　　１４﹒９５６
　　２０天平均　　　２６﹒３００　加權平均價　　　２６﹒４８８
　　５０天平均　　　２７﹒７００　ＲＳＩ１４　　　５４﹒８２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入１８４２﹒３７萬元；暫
連升５日，累計升幅４﹒４５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新世界（０００１７）　　　　２７﹒００　　＋３﹒４５
　　恒地（０００１２）　　　　　２８﹒３０　　＋１﹒９８
　　新地（０００１６）　　　　　９６﹒０５　　＋２﹒５１
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒８０　　－０﹒７２
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０５　　－０﹒９７
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒３０　　－１﹒８２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒４５　　　　無升跌
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒９０　　＋１﹒４８
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５４　　＋０﹒４０
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２５　＋１５﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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