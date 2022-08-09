《異動股》恒地（０００１２）升逾３％，報２８﹒６元

《經濟通通訊社９日專訊》恒地（０００１２）升３﹒０６％，報２８﹒６元，最高價
２８﹒６元，最低價２７﹒５元；成交２４３﹒６１萬股，成交金額６８１７﹒３５萬元；主動
買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３７４８﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞
洲證券，金額９０﹒５８萬元，加權平均成交價２８﹒０５７元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
銀，金額９８９﹒８８萬元，加權平均成交價２８﹒００１元。
現時，恒生指數報２０００１，跌４４點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報６８０５，跌
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４２９１，跌４３點或１﹒０１％；主板成交
３５９﹒６２億元。
上證綜合指數報３２３９，升２點或０﹒０７％，成交２１６５﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１２３０２，升不足１點，成交１３１１﹒６５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２８﹒６００ 變動 ＋３﹒０６％
最高價 ２８﹒６００ 最低價 ２７﹒５００
成交股數 ２４３﹒６１萬股 成交金額 ６８１７﹒３５萬
１０天平均 ２７﹒４９０ 歷史波幅％ ２０﹒１６１
２０天平均 ２７﹒５７８ 加權平均價 ２７﹒９８４
５０天平均 ２８﹒８１６ ＲＳＩ１４ ５７﹒３４２
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股份狀態：主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３７４８﹒３６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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恒地（０００１２） ２８﹒６００ ＋３﹒０６
新地（０００１６） ９５﹒９５０ ＋２﹒４０
新世界（０００１７） ２７﹒１００ ＋３﹒８３
中海外（００６８８） ２０﹒８００ －０﹒７２
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０５０ －０﹒９７
龍湖（００９６０） ２４﹒３５０ －１﹒６２
潤地（０１１０９） ３１﹒４５０ 無升跌
長實（０１１１３） ５５﹒０５０ ＋１﹒７６
碧桂園（０２００７） ２﹒５５０ ＋０﹒７９
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２４９ ＋１５﹒２８
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（ｅｄ）
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