《異動股》恒地（０００１２）升逾３％，報２８﹒６元

《經濟通通訊社９日專訊》恒地（０００１２）升３﹒０６％，報２８﹒６元，最高價

２８﹒６元，最低價２７﹒５元；成交２４３﹒６１萬股，成交金額６８１７﹒３５萬元；主動

買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３７４８﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞

洲證券，金額９０﹒５８萬元，加權平均成交價２８﹒０５７元；現時最大淨被動賣出券商為瑞

銀，金額９８９﹒８８萬元，加權平均成交價２８﹒００１元。

現時，恒生指數報２０００１，跌４４點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報６８０５，跌

１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４２９１，跌４３點或１﹒０１％；主板成交

３５９﹒６２億元。

上證綜合指數報３２３９，升２點或０﹒０７％，成交２１６５﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１２３０２，升不足１點，成交１３１１﹒６５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２８﹒６００ 變動 ＋３﹒０６％

最高價 ２８﹒６００ 最低價 ２７﹒５００

成交股數 ２４３﹒６１萬股 成交金額 ６８１７﹒３５萬

１０天平均 ２７﹒４９０ 歷史波幅％ ２０﹒１６１

２０天平均 ２７﹒５７８ 加權平均價 ２７﹒９８４

５０天平均 ２８﹒８１６ ＲＳＩ１４ ５７﹒３４２

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股份狀態：主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３７４８﹒３６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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恒地（０００１２） ２８﹒６００ ＋３﹒０６

新地（０００１６） ９５﹒９５０ ＋２﹒４０

新世界（０００１７） ２７﹒１００ ＋３﹒８３

中海外（００６８８） ２０﹒８００ －０﹒７２

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０５０ －０﹒９７

龍湖（００９６０） ２４﹒３５０ －１﹒６２

潤地（０１１０９） ３１﹒４５０ 無升跌

長實（０１１１３） ５５﹒０５０ ＋１﹒７６

碧桂園（０２００７） ２﹒５５０ ＋０﹒７９

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２４９ ＋１５﹒２８

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（ｅｄ）

