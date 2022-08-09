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00012 恒基地產
即時 按盤價 升27.950 +0.200 (+0.721%)
大手異動

09/08/2022 11:04

《異動股》恒地（０００１２）升逾３％，報２８﹒６元

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒地（０００１２）升３﹒０６％，報２８﹒６元，最高價
２８﹒６元，最低價２７﹒５元；成交２４３﹒６１萬股，成交金額６８１７﹒３５萬元；主動
買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３７４８﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞
洲證券，金額９０﹒５８萬元，加權平均成交價２８﹒０５７元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
銀，金額９８９﹒８８萬元，加權平均成交價２８﹒００１元。
　　現時，恒生指數報２０００１，跌４４點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報６８０５，跌
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４２９１，跌４３點或１﹒０１％；主板成交
３５９﹒６２億元。
　　上證綜合指數報３２３９，升２點或０﹒０７％，成交２１６５﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０２，升不足１點，成交１３１１﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２８﹒６００　變動　　　　　　＋３﹒０６％
　　最高價　　　　　２８﹒６００　最低價　　　　　２７﹒５００
　　成交股數　　２４３﹒６１萬股　成交金額　　６８１７﹒３５萬
　　１０天平均　　　２７﹒４９０　歷史波幅％　　　２０﹒１６１
　　２０天平均　　　２７﹒５７８　加權平均價　　　２７﹒９８４
　　５０天平均　　　２８﹒８１６　ＲＳＩ１４　　　５７﹒３４２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３７４８﹒３６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒地（０００１２）　　　　　２８﹒６００　　＋３﹒０６
　　新地（０００１６）　　　　　９５﹒９５０　　＋２﹒４０
　　新世界（０００１７）　　　　２７﹒１００　　＋３﹒８３
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒８００　　－０﹒７２
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０５０　　－０﹒９７
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒３５０　　－１﹒６２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒４５０　　　　無升跌
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒０５０　　＋１﹒７６
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５５０　　＋０﹒７９
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２４９　＋１５﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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