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00016 新鴻基地產
即時 按盤價 升95.700 +2.000 (+2.134%)
大手異動

09/08/2022 11:08

《異動股》新地（１６）升近３％突破２５０天線，報９６﹒４元

　　《經濟通通訊社９日專訊》新地（０００１６）升２﹒８８％，報９６﹒４元，升穿２５０
天線（９５﹒５８３元），最高價９６﹒５５元，創１個月新高，最低價９２﹒７元；成交
３０３﹒２６萬股，成交金額２﹒８８億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入
１﹒２２億元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１８５１﹒７４萬元，加權平均
成交價９５﹒０１元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ
，金額１７７９﹒６６萬元，加權平均成交價９４﹒５５５元。以現價計，該股暫連升４日，累
計升幅５﹒９９％。
　　現時，恒生指數報２００２５，跌２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６８１２，跌９
點或０﹒１４％；恒生科技指數報４２９７，跌３７點或０﹒８７％；主板成交３６７﹒６２億
元。
　　上證綜合指數報３２３９，升２點或０﹒０７％，成交２２０８﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３０７，升５點或０﹒０５％，成交１３３８﹒１３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　９６﹒４００　變動　　　　＋２﹒８８％
　　最高價　　　　　９６﹒５５０　最低價　　　９２﹒７００
　　成交股數　　３０３﹒２６萬股　成交金額　　　２﹒８８億
　　１０天平均　　　９２﹒９６５　歷史波幅％　１４﹒０６５
　　２０天平均　　　９２﹒４６５　加權平均價　９４﹒８３４
　　５０天平均　　　９３﹒３０１　ＲＳＩ１４　６５﹒８７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入
１﹒２２億元；暫連升４日，累計升幅５﹒９９％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新地（０００１６）　　　　　９６﹒４００　　＋２﹒８８
　　恒地（０００１２）　　　　　２８﹒７００　　＋３﹒４２
　　新世界（０００１７）　　　　２７﹒１００　　＋３﹒８３
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒７５０　　－０﹒９５
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０５０　　－０﹒９７
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒３００　　－１﹒８２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒５５０　　＋０﹒３２
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒１５０　　＋１﹒９４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５５０　　＋０﹒７９
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２４８　＋１４﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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