《異動股》新地（１６）升近３％突破２５０天線，報９６﹒４元

《經濟通通訊社９日專訊》新地（０００１６）升２﹒８８％，報９６﹒４元，升穿２５０
天線（９５﹒５８３元），最高價９６﹒５５元，創１個月新高，最低價９２﹒７元；成交
３０３﹒２６萬股，成交金額２﹒８８億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入
１﹒２２億元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１８５１﹒７４萬元，加權平均
成交價９５﹒０１元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ
，金額１７７９﹒６６萬元，加權平均成交價９４﹒５５５元。以現價計，該股暫連升４日，累
計升幅５﹒９９％。
現時，恒生指數報２００２５，跌２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６８１２，跌９
點或０﹒１４％；恒生科技指數報４２９７，跌３７點或０﹒８７％；主板成交３６７﹒６２億
元。
上證綜合指數報３２３９，升２點或０﹒０７％，成交２２０８﹒３６億元人民幣。
深證成份指數報１２３０７，升５點或０﹒０５％，成交１３３８﹒１３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ９６﹒４００ 變動 ＋２﹒８８％
最高價 ９６﹒５５０ 最低價 ９２﹒７００
成交股數 ３０３﹒２６萬股 成交金額 ２﹒８８億
１０天平均 ９２﹒９６５ 歷史波幅％ １４﹒０６５
２０天平均 ９２﹒４６５ 加權平均價 ９４﹒８３４
５０天平均 ９３﹒３０１ ＲＳＩ１４ ６５﹒８７３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入
１﹒２２億元；暫連升４日，累計升幅５﹒９９％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新地（０００１６） ９６﹒４００ ＋２﹒８８
恒地（０００１２） ２８﹒７００ ＋３﹒４２
新世界（０００１７） ２７﹒１００ ＋３﹒８３
中海外（００６８８） ２０﹒７５０ －０﹒９５
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０５０ －０﹒９７
龍湖（００９６０） ２４﹒３００ －１﹒８２
潤地（０１１０９） ３１﹒５５０ ＋０﹒３２
長實（０１１１３） ５５﹒１５０ ＋１﹒９４
碧桂園（０２００７） ２﹒５５０ ＋０﹒７９
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２４８ ＋１４﹒８１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動