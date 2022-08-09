《異動股》新地（１６）升近３％突破２５０天線，報９６﹒４元

《經濟通通訊社９日專訊》新地（０００１６）升２﹒８８％，報９６﹒４元，升穿２５０

天線（９５﹒５８３元），最高價９６﹒５５元，創１個月新高，最低價９２﹒７元；成交

３０３﹒２６萬股，成交金額２﹒８８億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入

１﹒２２億元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額１８５１﹒７４萬元，加權平均

成交價９５﹒０１元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ

，金額１７７９﹒６６萬元，加權平均成交價９４﹒５５５元。以現價計，該股暫連升４日，累

計升幅５﹒９９％。

現時，恒生指數報２００２５，跌２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報６８１２，跌９

點或０﹒１４％；恒生科技指數報４２９７，跌３７點或０﹒８７％；主板成交３６７﹒６２億

元。

上證綜合指數報３２３９，升２點或０﹒０７％，成交２２０８﹒３６億元人民幣。

深證成份指數報１２３０７，升５點或０﹒０５％，成交１３３８﹒１３億元人民幣。



基本資料

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現價 ９６﹒４００ 變動 ＋２﹒８８％

最高價 ９６﹒５５０ 最低價 ９２﹒７００

成交股數 ３０３﹒２６萬股 成交金額 ２﹒８８億

１０天平均 ９２﹒９６５ 歷史波幅％ １４﹒０６５

２０天平均 ９２﹒４６５ 加權平均價 ９４﹒８３４

５０天平均 ９３﹒３０１ ＲＳＩ１４ ６５﹒８７３

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入

１﹒２２億元；暫連升４日，累計升幅５﹒９９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新地（０００１６） ９６﹒４００ ＋２﹒８８

恒地（０００１２） ２８﹒７００ ＋３﹒４２

新世界（０００１７） ２７﹒１００ ＋３﹒８３

中海外（００６８８） ２０﹒７５０ －０﹒９５

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０５０ －０﹒９７

龍湖（００９６０） ２４﹒３００ －１﹒８２

潤地（０１１０９） ３１﹒５５０ ＋０﹒３２

長實（０１１１３） ５５﹒１５０ ＋１﹒９４

碧桂園（０２００７） ２﹒５５０ ＋０﹒７９

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２４８ ＋１４﹒８１

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（ｅｄ）

