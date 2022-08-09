《經濟通通訊社９日專訊》藥明康德（０２３５９）於１１：０８ａｍ錄得１手２１﹒４１
萬股交叉盤，每股造９２﹒６２５元，較上日收市價低０﹒０３％，涉資１９８３﹒１萬元。
藥明康德現價無升跌，報９２﹒６５元；成交１２１﹒９萬股，成交金額１﹒１３億元，主
動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入３４６﹒６７萬元。（ｒｗ）
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09/08/2022 11:09
《大手成交》藥明康德一手約２１萬股交叉盤，涉資１９８３萬元
《經濟通通訊社９日專訊》藥明康德（０２３５９）於１１：０８ａｍ錄得１手２１﹒４１
萬股交叉盤，每股造９２﹒６２５元，較上日收市價低０﹒０３％，涉資１９８３﹒１萬元。
藥明康德現價無升跌，報９２﹒６５元；成交１２１﹒９萬股，成交金額１﹒１３億元，主
動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入３４６﹒６７萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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