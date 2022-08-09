《異動股》恒地（１２）升近５％突破５０天線，報２９﹒１元

《經濟通通訊社９日專訊》恒地（０００１２）升４﹒８６％，報２９﹒１元，升穿５０天

線（２８﹒８２６元），最高價２９﹒１５元，創１個月新高，最低價２７﹒５元；成交

３１４﹒４１萬股，成交金額８８６２﹒０７萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入

４５１６﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２３３﹒４５萬元，加權

平均成交價２８﹒３６５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１２０１﹒３４萬元，加權

平均成交價２８﹒１４８元。

現時，恒生指數報２０１１６，升７０點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報６８４２，升

２１點或０﹒３１％；恒生科技指數報４３１５，跌２０點或０﹒４７％；主板成交

３９０﹒４８億元。

上證綜合指數報３２４４，升７點或０﹒２５％，成交２２７５﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１２３２５，升２３點或０﹒１９％，成交１３７９﹒３９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２９﹒１００ 變動 ＋４﹒８６％

最高價 ２９﹒１５０ 最低價 ２７﹒５００

成交股數 ３１４﹒４１萬股 成交金額 ８８６２﹒０７萬

１０天平均 ２７﹒５４０ 歷史波幅％ ２０﹒１６１

２０天平均 ２７﹒６０３ 加權平均價 ２８﹒１８７

５０天平均 ２８﹒８２６ ＲＳＩ１４ ６１﹒５７９

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入

４５１６﹒９４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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恒地（０００１２） ２９﹒１００ ＋４﹒８６

新地（０００１６） ９６﹒８００ ＋３﹒３１

新世界（０００１７） ２７﹒３５０ ＋４﹒７９

中海外（００６８８） ２０﹒９５０ 無升跌

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０８０ ＋０﹒４８

龍湖（００９６０） ２４﹒５５０ －０﹒８１

潤地（０１１０９） ３１﹒８００ ＋１﹒１１

長實（０１１１３） ５５﹒６５０ ＋２﹒８６

碧桂園（０２００７） ２﹒５８０ ＋１﹒９８

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２５５ ＋１８﹒０６

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（ｅｄ）

