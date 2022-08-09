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00012 恒基地產
即時 按盤價 升27.950 +0.200 (+0.721%)
大手異動

09/08/2022 11:14

《異動股》恒地（１２）升近５％突破５０天線，報２９﹒１元

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒地（０００１２）升４﹒８６％，報２９﹒１元，升穿５０天
線（２８﹒８２６元），最高價２９﹒１５元，創１個月新高，最低價２７﹒５元；成交
３１４﹒４１萬股，成交金額８８６２﹒０７萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入
４５１６﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２３３﹒４５萬元，加權
平均成交價２８﹒３６５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１２０１﹒３４萬元，加權
平均成交價２８﹒１４８元。
　　現時，恒生指數報２０１１６，升７０點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報６８４２，升
２１點或０﹒３１％；恒生科技指數報４３１５，跌２０點或０﹒４７％；主板成交
３９０﹒４８億元。
　　上證綜合指數報３２４４，升７點或０﹒２５％，成交２２７５﹒１７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２５，升２３點或０﹒１９％，成交１３７９﹒３９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２９﹒１００　變動　　　　　　＋４﹒８６％
　　最高價　　　　　２９﹒１５０　最低價　　　　　２７﹒５００
　　成交股數　　３１４﹒４１萬股　成交金額　　８８６２﹒０７萬
　　１０天平均　　　２７﹒５４０　歷史波幅％　　　２０﹒１６１
　　２０天平均　　　２７﹒６０３　加權平均價　　　２８﹒１８７
　　５０天平均　　　２８﹒８２６　ＲＳＩ１４　　　６１﹒５７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入
４５１６﹒９４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒地（０００１２）　　　　　２９﹒１００　　＋４﹒８６
　　新地（０００１６）　　　　　９６﹒８００　　＋３﹒３１
　　新世界（０００１７）　　　　２７﹒３５０　　＋４﹒７９
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒９５０　　　　無升跌
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０８０　　＋０﹒４８
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒５５０　　－０﹒８１
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒８００　　＋１﹒１１
　　長實（０１１１３）　　　　　５５﹒６５０　　＋２﹒８６
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５８０　　＋１﹒９８
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２５５　＋１８﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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