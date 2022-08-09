《異動股》恒地（１２）升近５％突破５０天線，報２９﹒１元

《經濟通通訊社９日專訊》恒地（０００１２）升４﹒８６％，報２９﹒１元，升穿５０天
線（２８﹒８２６元），最高價２９﹒１５元，創１個月新高，最低價２７﹒５元；成交
３１４﹒４１萬股，成交金額８８６２﹒０７萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入
４５１６﹒９４萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２３３﹒４５萬元，加權
平均成交價２８﹒３６５元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１２０１﹒３４萬元，加權
平均成交價２８﹒１４８元。
現時，恒生指數報２０１１６，升７０點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報６８４２，升
２１點或０﹒３１％；恒生科技指數報４３１５，跌２０點或０﹒４７％；主板成交
３９０﹒４８億元。
上證綜合指數報３２４４，升７點或０﹒２５％，成交２２７５﹒１７億元人民幣。
深證成份指數報１２３２５，升２３點或０﹒１９％，成交１３７９﹒３９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２９﹒１００ 變動 ＋４﹒８６％
最高價 ２９﹒１５０ 最低價 ２７﹒５００
成交股數 ３１４﹒４１萬股 成交金額 ８８６２﹒０７萬
１０天平均 ２７﹒５４０ 歷史波幅％ ２０﹒１６１
２０天平均 ２７﹒６０３ 加權平均價 ２８﹒１８７
５０天平均 ２８﹒８２６ ＲＳＩ１４ ６１﹒５７９
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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入
４５１６﹒９４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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恒地（０００１２） ２９﹒１００ ＋４﹒８６
新地（０００１６） ９６﹒８００ ＋３﹒３１
新世界（０００１７） ２７﹒３５０ ＋４﹒７９
中海外（００６８８） ２０﹒９５０ 無升跌
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒０８０ ＋０﹒４８
龍湖（００９６０） ２４﹒５５０ －０﹒８１
潤地（０１１０９） ３１﹒８００ ＋１﹒１１
長實（０１１１３） ５５﹒６５０ ＋２﹒８６
碧桂園（０２００７） ２﹒５８０ ＋１﹒９８
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２５５ ＋１８﹒０６
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（ｅｄ）
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