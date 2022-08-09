《異動股》李寧升逾３％突破１０天線，報６５﹒５元

《經濟通通訊社９日專訊》李寧（０２３３１）升３﹒１５％，報６５﹒５元，升穿１０天
線（６５元），最高價６５﹒５５元，最低價６２﹒８元；成交３１９﹒５萬股，成交金額
２﹒０５億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３１１１﹒２５萬元。現時最大淨被
動買入券商為摩根士丹利，金額１２５０﹒４萬元，加權平均成交價６３﹒９１９元；現時最大
淨被動賣出券商為麥格理資本，金額１６０５﹒６８萬元，加權平均成交價６３﹒７７１元。
現時，恒生指數報２０１７５，升１２９點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６８６４，
升４３點或０﹒６３％；恒生科技指數報４３３９，升３點或０﹒０８％；主板成交
４３９﹒９７億元。
上證綜合指數報３２４６，升１０點或０﹒３１％，成交２４２５﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２３２６，升２４點或０﹒２％，成交１４７０﹒２億元人民幣。
基本資料
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現價 ６５﹒５００ 變動 ＋３﹒１５％
最高價 ６５﹒５５０ 最低價 ６２﹒８００
成交股數 ３１９﹒５萬股 成交金額 ２﹒０５億
１０天平均 ６５﹒０００ 歷史波幅％ ３０﹒６６７
２０天平均 ６６﹒１７２ 加權平均價 ６４﹒０２４
５０天平均 ６６﹒１５５ ＲＳＩ１４ ４８﹒４７９
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３１１１﹒２５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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李寧（０２３３１） ６５﹒５０ ＋３﹒１５
潤啤（００２９１） ５４﹒６０ ＋０﹒２８
特步國際（０１３６８） １２﹒３８ ＋０﹒４９
百威亞太（０１８７６） ２３﹒０５ ＋０﹒２２
安踏體育（０２０２０） ８６﹒８０ ＋１﹒７０
申洲國際（０２３１３） ７９﹒３０ ＋０﹒４４
蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒３５ ＋０﹒１４
中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０６ ＋０﹒２８
海底撈（０６８６２） １５﹒７２ ＋０﹒７７
九毛九（０９９２２） １７﹒８０ ＋１﹒０２
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（ｅｄ）
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