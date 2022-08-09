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02331 李寧
即時 按盤價 升64.650 +1.150 (+1.811%)
大手異動

09/08/2022 11:30

《異動股》李寧升逾３％突破１０天線，報６５﹒５元

　　《經濟通通訊社９日專訊》李寧（０２３３１）升３﹒１５％，報６５﹒５元，升穿１０天
線（６５元），最高價６５﹒５５元，最低價６２﹒８元；成交３１９﹒５萬股，成交金額
２﹒０５億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３１１１﹒２５萬元。現時最大淨被
動買入券商為摩根士丹利，金額１２５０﹒４萬元，加權平均成交價６３﹒９１９元；現時最大
淨被動賣出券商為麥格理資本，金額１６０５﹒６８萬元，加權平均成交價６３﹒７７１元。
　　現時，恒生指數報２０１７５，升１２９點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６８６４，
升４３點或０﹒６３％；恒生科技指數報４３３９，升３點或０﹒０８％；主板成交
４３９﹒９７億元。
　　上證綜合指數報３２４６，升１０點或０﹒３１％，成交２４２５﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２６，升２４點或０﹒２％，成交１４７０﹒２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　６５﹒５００　變動　　　　＋３﹒１５％
　　最高價　　　　６５﹒５５０　最低價　　　６２﹒８００
　　成交股數　　３１９﹒５萬股　成交金額　　　２﹒０５億
　　１０天平均　　６５﹒０００　歷史波幅％　３０﹒６６７
　　２０天平均　　６６﹒１７２　加權平均價　６４﹒０２４
　　５０天平均　　６６﹒１５５　ＲＳＩ１４　４８﹒４７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３１１１﹒２５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６５﹒５０　＋３﹒１５
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒６０　＋０﹒２８
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒３８　＋０﹒４９
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒０５　＋０﹒２２
　　安踏體育（０２０２０）　８６﹒８０　＋１﹒７０
　　申洲國際（０２３１３）　７９﹒３０　＋０﹒４４
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３５﹒３５　＋０﹒１４
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒０６　＋０﹒２８
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒７２　＋０﹒７７
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒８０　＋１﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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