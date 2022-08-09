《異動股》李寧升逾３％突破１０天線，報６５﹒５元

《經濟通通訊社９日專訊》李寧（０２３３１）升３﹒１５％，報６５﹒５元，升穿１０天

線（６５元），最高價６５﹒５５元，最低價６２﹒８元；成交３１９﹒５萬股，成交金額

２﹒０５億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３１１１﹒２５萬元。現時最大淨被

動買入券商為摩根士丹利，金額１２５０﹒４萬元，加權平均成交價６３﹒９１９元；現時最大

淨被動賣出券商為麥格理資本，金額１６０５﹒６８萬元，加權平均成交價６３﹒７７１元。

現時，恒生指數報２０１７５，升１２９點或０﹒６５％；恒生中國企業指數報６８６４，

升４３點或０﹒６３％；恒生科技指數報４３３９，升３點或０﹒０８％；主板成交

４３９﹒９７億元。

上證綜合指數報３２４６，升１０點或０﹒３１％，成交２４２５﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２３２６，升２４點或０﹒２％，成交１４７０﹒２億元人民幣。



基本資料

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現價 ６５﹒５００ 變動 ＋３﹒１５％

最高價 ６５﹒５５０ 最低價 ６２﹒８００

成交股數 ３１９﹒５萬股 成交金額 ２﹒０５億

１０天平均 ６５﹒０００ 歷史波幅％ ３０﹒６６７

２０天平均 ６６﹒１７２ 加權平均價 ６４﹒０２４

５０天平均 ６６﹒１５５ ＲＳＩ１４ ４８﹒４７９

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入３１１１﹒２５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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李寧（０２３３１） ６５﹒５０ ＋３﹒１５

潤啤（００２９１） ５４﹒６０ ＋０﹒２８

特步國際（０１３６８） １２﹒３８ ＋０﹒４９

百威亞太（０１８７６） ２３﹒０５ ＋０﹒２２

安踏體育（０２０２０） ８６﹒８０ ＋１﹒７０

申洲國際（０２３１３） ７９﹒３０ ＋０﹒４４

蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒３５ ＋０﹒１４

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０６ ＋０﹒２８

海底撈（０６８６２） １５﹒７２ ＋０﹒７７

九毛九（０９９２２） １７﹒８０ ＋１﹒０２

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（ｅｄ）

