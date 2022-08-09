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09988 阿里巴巴－ＳＷ
即時 按盤價 升89.600 +0.800 (+0.901%)
大手異動

09/08/2022 11:32

《中概異動》阿里（０９９８８）升近３％，報９１﹒２５元

　　《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）升２﹒７６％，報９１﹒２５元，較ＡＤＲ
收市高出２﹒３８％，最高價９１﹒５元，最低價８８﹒４５元；成交２３９１﹒８８萬股，成
交金額２１﹒４５億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８４２５﹒８５萬元。現時
最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５８３５﹒９２萬元，加權平均成交價
８９﹒６６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７６７８﹒０６萬元，加權平均成交價
８９﹒７２３元。
　　現時，恒生指數報２０２０１，升１５５點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報６８７６，
升５４點或０﹒８％；恒生科技指數報４３５１，升１５點或０﹒３６％；主板成交
４４９﹒８３億元。
　　上證綜合指數報３２４６，升１０點或０﹒３１％，成交２４２５﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２３２６，升２３點或０﹒１９％，成交１４７０﹒２３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　９１﹒２５０　變動　　　　＋２﹒７６％
　　最高價　　　　　　９１﹒５００　最低價　　　８８﹒４５０
　　成交股數　　２３９１﹒８８萬股　成交金額　　２１﹒４５億
　　１０天平均　　　　９２﹒８２０　歷史波幅％　５４﹒３４４
　　２０天平均　　　　９８﹒１３０　加權平均價　８９﹒６９８
　　５０天平均　　　１０３﹒７５８　ＲＳＩ１４　４０﹒８７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８４２５﹒８５萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　９１﹒２５　＋２﹒７６
　　騰訊（００７００）　　　３０２﹒４０　＋１﹒００
　　快手（０１０２４）　　　　７８﹒０５　＋０﹒９７
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒８０　＋０﹒１７
　　理想汽車（０２０１５）　１３０﹒７０　－０﹒９８
　　美團（０３６９０）　　　１７８﹒７０　－０﹒５０
　　京東集團（０９６１８）　２３３﹒４０　－１﹒６８
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９３﹒１０　＋２﹒５３
　　攜程（０９９６１）　　　２０５﹒８０　－２﹒０９
　　網易（０９９９９）　　　１４０﹒５０　＋０﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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