《中概異動》阿里（０９９８８）升近３％，報９１﹒２５元

《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）升２﹒７６％，報９１﹒２５元，較ＡＤＲ
收市高出２﹒３８％，最高價９１﹒５元，最低價８８﹒４５元；成交２３９１﹒８８萬股，成
交金額２１﹒４５億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８４２５﹒８５萬元。現時
最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５８３５﹒９２萬元，加權平均成交價
８９﹒６６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７６７８﹒０６萬元，加權平均成交價
８９﹒７２３元。
現時，恒生指數報２０２０１，升１５５點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報６８７６，
升５４點或０﹒８％；恒生科技指數報４３５１，升１５點或０﹒３６％；主板成交
４４９﹒８３億元。
上證綜合指數報３２４６，升１０點或０﹒３１％，成交２４２５﹒２２億元人民幣。
深證成份指數報１２３２６，升２３點或０﹒１９％，成交１４７０﹒２３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ９１﹒２５０ 變動 ＋２﹒７６％
最高價 ９１﹒５００ 最低價 ８８﹒４５０
成交股數 ２３９１﹒８８萬股 成交金額 ２１﹒４５億
１０天平均 ９２﹒８２０ 歷史波幅％ ５４﹒３４４
２０天平均 ９８﹒１３０ 加權平均價 ８９﹒６９８
５０天平均 １０３﹒７５８ ＲＳＩ１４ ４０﹒８７８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８４２５﹒８５萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
阿里（０９９８８） ９１﹒２５ ＋２﹒７６
騰訊（００７００） ３０２﹒４０ ＋１﹒００
快手（０１０２４） ７８﹒０５ ＋０﹒９７
小米（０１８１０） １１﹒８０ ＋０﹒１７
理想汽車（０２０１５） １３０﹒７０ －０﹒９８
美團（０３６９０） １７８﹒７０ －０﹒５０
京東集團（０９６１８） ２３３﹒４０ －１﹒６８
小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒１０ ＋２﹒５３
攜程（０９９６１） ２０５﹒８０ －２﹒０９
網易（０９９９９） １４０﹒５０ ＋０﹒２１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動