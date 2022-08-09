《中概異動》阿里（０９９８８）升近３％，報９１﹒２５元

《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）升２﹒７６％，報９１﹒２５元，較ＡＤＲ

收市高出２﹒３８％，最高價９１﹒５元，最低價８８﹒４５元；成交２３９１﹒８８萬股，成

交金額２１﹒４５億元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８４２５﹒８５萬元。現時

最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５８３５﹒９２萬元，加權平均成交價

８９﹒６６元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７６７８﹒０６萬元，加權平均成交價

８９﹒７２３元。

現時，恒生指數報２０２０１，升１５５點或０﹒７８％；恒生中國企業指數報６８７６，

升５４點或０﹒８％；恒生科技指數報４３５１，升１５點或０﹒３６％；主板成交

４４９﹒８３億元。

上證綜合指數報３２４６，升１０點或０﹒３１％，成交２４２５﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２３２６，升２３點或０﹒１９％，成交１４７０﹒２３億元人民幣。



基本資料

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現價 ９１﹒２５０ 變動 ＋２﹒７６％

最高價 ９１﹒５００ 最低價 ８８﹒４５０

成交股數 ２３９１﹒８８萬股 成交金額 ２１﹒４５億

１０天平均 ９２﹒８２０ 歷史波幅％ ５４﹒３４４

２０天平均 ９８﹒１３０ 加權平均價 ８９﹒６９８

５０天平均 １０３﹒７５８ ＲＳＩ１４ ４０﹒８７８

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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入８４２５﹒８５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ９１﹒２５ ＋２﹒７６

騰訊（００７００） ３０２﹒４０ ＋１﹒００

快手（０１０２４） ７８﹒０５ ＋０﹒９７

小米（０１８１０） １１﹒８０ ＋０﹒１７

理想汽車（０２０１５） １３０﹒７０ －０﹒９８

美團（０３６９０） １７８﹒７０ －０﹒５０

京東集團（０９６１８） ２３３﹒４０ －１﹒６８

小鵬汽車（０９８６８） ９３﹒１０ ＋２﹒５３

攜程（０９９６１） ２０５﹒８０ －２﹒０９

網易（０９９９９） １４０﹒５０ ＋０﹒２１

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（ｅｄ）

